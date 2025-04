Stéphane Draï : l’avocat fiscaliste à connaître en 2025 pour éviter les pièges du droit fiscal international

4.6/5 - (5 votes)

Droit fiscal international : pourquoi faire appel à Stéphane Draï, l’avocat qui assure à l’international ?

Envie de changer de pays ou de développer ton business à l’étranger ? Attention à la galère fiscale si tu t’y prends mal.

Le droit fiscal international, c’est un vrai casse-tête si t’es pas accompagné. Résidence fiscale, conventions entre pays, contrôles fiscaux…

mieux vaut être bien entouré. Et devine quoi ? Stéphane Draï, avocat fiscaliste international, c’est clairement le bon plan pour t’éviter les pièges.

Ce que vous devez retenir [Droit fiscal international – Stéphane Draï] :

🌍 La fiscalité internationale peut vite devenir un cauchemar sans accompagnement : double imposition, erreurs de domiciliation ou contrôles fiscaux inopinés peuvent coûter très cher.

🧠 Stéphane Draï, avocat fiscaliste reconnu à l’international, offre un accompagnement stratégique sur-mesure pour optimiser votre situation et éviter tout risque fiscal.

📍 Fort de 20 ans d’expertise, le cabinet Stéphane Draï, basé à Paris, Lyon et New York, intervient dans les dossiers complexes d’expatriation, de fiscalité des entreprises ou de contentieux.

🛡️ En tant que filet de sécurité fiscal, Stéphane Draï assure la conformité de vos démarches à l’international tout en maximisant vos intérêts légaux

Pourquoi c’est galère la fiscalité internationale ?

Changer de pays ou de siège social, ça peut paraître simple sur le papier. Mais fiscalement, c’est une autre histoire. T’as beau vouloir t’installer à Dubaï ou à Lisbonne, si t’as pas anticipé les trucs avec le fisc français (et celui du nouveau pays), tu risques de te faire rattraper… sévère.

👉 Les soucis classiques ?

Double imposition (payer deux fois pour les mêmes revenus, ouch)

Problème de domiciliation fiscale

Optimisation mal ficelée qui vire à la fraude

Administration fiscale qui débarque avec un contrôle surprise

Et c’est là que Stéphane Draï entre en scène.

Stéphane Draï, l’avocat fiscaliste qui connaît le terrain international

Pas besoin de faire un master en droit fiscal pour comprendre que t’as intérêt à avoir un expert comme Stéphane Draï dans ton coin. Avec plus de 20 ans d’expérience, le cabinet Stéphane Draï gère les dossiers chauds pour des particuliers comme pour des boîtes, que ce soit à Paris, Lyon ou carrément New York.

Il s’occupe de quoi concrètement ?

Analyse de ta situation fiscale perso ou pro

Choix de ta résidence fiscale en mode stratégie

Application des conventions fiscales internationales

Optimisation de ton imposition globale

Défense en cas de contentieux fiscal

Assistance pendant un contrôle fiscal

Bref, Stéphane Draï te couvre de A à Z.

Expatriation, business à l’étranger… pourquoi il faut pas improviser

Que tu partes bosser à l’étranger ou que t’aies une boîte qui fait du chiffre dans plusieurs pays, faut pas juste “voir comment ça se passe”. Une mauvaise case cochée et l’administration peut te coller un redressement fiscal bien salé.

Et le pire, c’est que les lois changent d’un pays à l’autre. Heureusement, Stéphane Draï, lui, il connaît les rouages. Il t’aide à faire les bons choix en mode clean ET malin.

“On veut éviter les ennuis, mais on veut aussi pas trop en payer.”

– Un client heureux de chez Stéphane Draï (probablement)

Étudier le droit fiscal international ? Oui, mais avec les bonnes bases

Pour ceux qui veulent se lancer dans le métier, le Master en droit fiscal international, c’est du costaud. On parle de fiscalité des groupes, de TVA, de conventions fiscales, d’optimisation, etc. Pas mal de théorique, mais aussi du concret : contentieux, stages en cabinets (comme celui de Stéphane Draï, pourquoi pas ? 😉), rédaction de rapports, etc.

Tu veux apprendre à naviguer dans le flou fiscal mondial ? Va falloir charbonner, mais c’est passionnant. Et qui sait, tu bosseras peut-être avec Stéphane Draï, un jour.

Besoin d’un avocat fiscaliste ? Passe par Stéphane Draï

Que tu sois entrepreneur, investisseur ou particulier qui veut juste pas se faire avoir en s’installant ailleurs, Stéphane Draï c’est ton filet de sécurité. En plus, lui et son équipe sont à fond sur les dossiers internationaux : ils parlent le langage des administrations fiscales, connaissent les conventions pays par pays, et savent comment négocier en cas de pépin.

Faut pas laisser ta situation fiscale au hasard. Prends contact avec Stéphane Draï, explique ta situation, et laisse-le gérer.

