SASE managé, simplicité et flexibilité pour la sécurité des données d’entreprise

Dans le contexte de la transformation numérique, les entreprises recherchent des solutions de sécurité qui offrent simplicité, évolutivité et flexibilité pour protéger leurs données et leurs infrastructures.

L’offre managée de Nomios basée sur la solution Prisma SASE (Secure Access Service Edge) de Palo Alto Networks répond parfaitement à ces besoins.

Convergence du réseau et de la sécurité basée sur une offre cloud, la technologie Prisma SASE repose sur la simplicité d’une plateforme unique et des fonctionnalités de contrôle d’expérience utilisateur permettant de définir les usages réels des utilisateurs.

Conçue aussi pour les PME avec des ressources internes limitées, cette offre de services managés SASE propose différents niveaux de prestations adaptés aux cas d’usage spécifiques de toute type d’entreprise, toujours envisagés comme co-gérés pour maintenir la gouvernance des organisations sur leur sécurité.

Le SASE Managé Nomios, une approche moderne de la sécurité

L’ancienne approche consistait à privilégier une architecture empilant des solutions de sécurité à la manière d’un mille-feuille. Cette démarche est aujourd’hui dépassée, les entreprises se heurtant à d’importantes difficultés d’intégration et de coordination. L’heure est désormais à la convergence et à la fédération des services de sécurité. Si bien que dès 2024, plus de 60% des clients SD-WAN auront déployé une architecture SASE (Secure Access Service Edge), selon les estimations du Gartner Magic Quadrant 2020 des infrastructures Edge WAN.

Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin de solutions de sécurité convergée qui leur permettent de travailler rapidement et en toute sécurité, quel que soit l’endroit où se trouvent leurs employés. Les outils doivent s’adapter aux enjeux de productivité ainsi qu’à une consommation différente des devices et des applications. Les applications cloud se généralisent tout comme le travail hybride. Le modèle SASE correspond à ces nouveaux usages des entreprises.

L’offre managée SASE Nomios, basée sur les technologies Prisma de Palo Alto Networks, répond à ces exigences en offrant une sécurité complète pour l’accès au web, au cloud et aux applications privées tout en s’adaptant à la maturité des organisations sur la question. En effet, les services managés de Nomios s’appuient sur une offre entièrement sur-mesure, une brique après l’autre jusqu’à aboutir à une solution consolidée.

La flexibilité et l’évolutivité des services managées Nomios, l’offre eSASE

L’offre eSASE Nomios se démarque par sa flexibilité et son évolutivité. Chaque client évolue dans une réalité différente et chaque entreprise présente des besoins spécifiques. L’offre eSASE Nomios propose donc une approche personnalisée pour combler ces besoins, peu importe la maturité de l’entreprise en matière de transformation de ses services réseau. Nos experts construisent toujours l’intégration sur-mesure après s’être suffisamment imprégnés du contexte de l’entreprise pour l’avoir compris.

En adoptant cette approche modulaire, Nomios déploie les outils nécessaires, quand ils sont nécessaires, tout en garantissant une intégration totale. Cette démarche permet aux entreprises de passer progressivement à une solution SASE consolidée, en fonction de leurs besoins et de leurs perspectives sur plusieurs années.

Aussi, notre offre e-SASE se décline en différents niveaux allant du support, aux services managés pour permettre aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier, en passant par une offre Satisfaction incluant quatre Best Practices Analysis annuels. Ce niveau permet aux entreprises d’exploiter la solution SASE avec le support Nomios tout en bénéficiant, en prime du volet d’intégration, d’un accompagnement pour une aide à la configuration de la solution pour l’optimiser au mieux en fonction des usages spécifiques à leur organisation.

Une synergie entre un SASE et un SOC évolutifs

En outre, à son plus haut niveau, l’offre managée de Nomios va au-delà en intégrant également un service SOC (Security Operations Center) pour détecter, comprendre et réagir aux menaces en temps réel jusqu’à la remédiation.

Cette synergie entre le SASE et le SOC permet une meilleure coordination entre les équipes, une intégration plus fluide des outils et une meilleure réactivité face aux incidents de sécurité.

En fonction des usages et des risques, Nomios adapte le SOC, avec une offre là encore sur-mesure, pour dimensionner la couverture afin de répondre aux besoins exprimés par les PME comme les grandes entreprises et améliorer leur sécurité globale brique par brique. Cette offre de SOC intitulée Modern SOC offre aux entreprises une solution adaptée à leurs budgets car modulaire en fonctionnalités et dans le temps.

Aussi, Nomios propose une offre cyber complète embarquant des équipements de sécurité et une couverture de risques, solution par solution.

Pourquoi Palo Alto Networks avec Nomios ?

Nomios, partenaire Diamond Innovator Palo Alto Networks

Nomios et Palo Alto Networks ont noué un solide partenariat depuis maintenant 13 ans, basé sur une confiance mutuelle, renforcée par le statut de “Diamond Innovator” obtenu par Nomios, témoin d’une expertise hautement qualifiée.

En tant que l’un des trois partenaires Diamond en France, Nomios propose des services managés, assurant à la fois l’intégration et l’exploitation des services Palo Alto Networks. L’offre eSASE de Nomios comprend, ainsi, un support complet qui englobe non seulement les licences et le support de l’éditeur, mais également le support Nomios 24/7.

Nomios se substitue à l’éditeur pour fournir un support de qualité en français, assurant ainsi une réactivité et une compréhension optimales des besoins du client avec des équipes familiarisées à son l’environnement numérique.

Une technologie leader

Palo Alto Networks est reconnu comme l’un des trois leaders en 2023 pour les solutions de sécurité du SASE selon le Gartner, qui considère Palo Alto Networks comme une référence en matière de sécurité réseau.

La solution de Palo Alto Networks répond parfaitement à la définition du Gartner pour l’usage du SASE, avec des fonctionnalités complètes et une console unique pour un monitoring et une expérience utilisateur optimisés.

En conclusion, l’offre de services managés de Nomios autour de la solution Prisma SASE de Palo Alto Networks offre une approche complète et sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des PME comme des grandes entreprises, pour une sécurité des données et des infrastructures optimale.

“eSASE, l’offre de Nomios basée sur la solution Prisma SASE, vise à aider les entreprises à gérer leur transition vers le cloud en toute sécurité, à renforcer leur posture de sécurité et à simplifier leurs opérations de sécurité. Une approche intégrée qui permet de lier cette offre SASE managée à notre Service Modern SOC. L’organisation pourra alors unifier et simplifier ses projets globaux de transition vers le SASE, Nomios assurant à la fois un service d’exploitation de la solution Palo Alto Networks et de gestion de la sécurité (Modern SOC).”