4.2/5 - (6 votes)

Le marché automobile français traverse en 2025 une période de mutation majeure, marquée par une baisse de 7,9% des ventes de voitures neuves au premier semestre avec seulement 786 897 immatriculations. Cette tendance reflète un changement durable dans les habitudes d’achat des Français, qui se tournent massivement vers l’occasion avec près de deux transactions sur trois concernant désormais le véhicule d’occasion.

Les motorisations hybrides dominent maintenant le marché français, représentant 50,8% des immatriculations contre 38,7% un an plus tôt. Cette progression spectaculaire s’accompagne d’un effondrement du diesel à 5,7% de part de marché et d’une stagnation de l’électrique à 15% malgré l’arrivée de nouveaux modèles comme la Renault 5 E-Tech.

Ce que vous devez retenir de cette thématique “voiture occasion, voiture neuve, inflation, leasing, pièces détachées” :

🔄 Le marché automobile français se transforme avec une chute de 7,9 % des ventes neuves et un record historique pour l’occasion, représentant désormais 75 % des transactions 🚘.

⚡ Les motorisations hybrides dominent (50,8 %), marquant un tournant écologique et économique, tandis que l’électrique stagne à 17,6 % et le diesel chute à 5,7 % ♻️.

📉 Le leasing et la voiture d’occasion séduisent face à l’inflation, avec plus de 60 % des particuliers optant pour la location et une forte polarisation entre véhicules récents et très anciens 💸.

🛠️ La hausse des prix des pièces détachées (+25 à 30 % en occasion) et l’électrification des flottes modifient les besoins en maintenance automobile 🔧.

Lire aussi cet article sur les moteurs rappelés en usine en 2025

Renault 5 E-Tech détrône la Peugeot e-208 en 2025 Un tournant stratégique pour le segment électrique abordable

Structure des ventes par segment et motorisation

Les SUV continuent de séduire les automobilistes français en conservant 47,6% de part de marché, malgré une légère baisse. Le Peugeot 2008 reste le SUV le plus vendu avec 30 810 unités, suivi du nouveau Peugeot 3008 qui progresse de 46,6% et dépasse le Renault Captur.

Motorisation Part de marché 2025 Évolution vs 2024 Hybride non-rechargeable 50,80% +12,1 points Essence 22,30% -9,8 points Électrique 17,60% Stable Diesel 5,70% -2,2 points Hybride rechargeable 5,40% -3,7 points

Dans le segment électrique, la Renault 5 E-Tech est devenue la nouvelle championne avec 148 331 immatriculations, détrônant la Peugeot e-208. Cette performance illustre l’appétit des consommateurs pour des modèles électriques plus abordables et stylés.

Préférences des consommateurs en 2025

L’analyse des canaux de vente révèle des évolutions contrastées. Le canal particuliers (BtoC) a reculé de 19,7% tandis que les professionnels résistent mieux avec une baisse de 11,8%. Cette différence s’explique par l’accélération de l’électrification des flottes d’entreprises, poussée par les nouvelles réglementations fiscales.

Le leasing continue de gagner du terrain, représentant désormais plus de 60% des ventes aux particuliers. Cette tendance s’explique par la hausse constante des prix des véhicules neufs et l’incertitude économique qui pousse les consommateurs vers des solutions de financement plus flexibles.

Analyse visuelle du marché automobile Français 2025

Cette représentation graphique révèle trois dynamiques majeures qui redéfinissent l’écosystème automobile français. La domination de l’occasion avec 75% des transactions traduit une adaptation pragmatique des consommateurs face à l’inflation des prix du neuf. Cette répartition 1 véhicule neuf pour 3,25 véhicules d’occasion constitue un record historique qui bouleverse les modèles économiques traditionnels.

La polarisation du marché de l’occasion entre véhicules très récents (+8% pour les moins d’un an) et très anciens (+9,5% pour les plus de 16 ans) illustre deux stratégies distinctes. D’un côté, les acheteurs aisés optent pour des véhicules quasi-neufs bénéficiant encore de garanties, de l’autre, une clientèle contrainte budgetairement se tourne vers des véhicules anciens mais économiques à l’achat.

Dans le segment neuf, la domination hybride (50,8%) représente une solution de compromis plébiscitée par les consommateurs. Cette technologie rassure par sa familiarité tout en répondant aux exigences environnementales. L’électrique, malgré sa stagnation à 17,6%, structure progressivement l’offre avec des modèles français en tête du classement.

Impact sur les Coûts de Maintenance : L’évolution des prix des pièces détachées (+15-20% pour le neuf, +25-30% pour l’occasion) reflète les tensions inflationnistes et la complexification technologique. L’émergence de spécialistes dédiés aux véhicules électriques crée une nouvelle filière de maintenance, avec des besoins spécifiques en formation et équipements.

Réglementations et perspectives 2026-2027

L’entrée en vigueur de la réglementation CAFE 2025, qui impose aux constructeurs un abaissement à 81 g/km du seuil d’émissions de CO2, va accélérer la transition énergétique. Les prévisions tablent sur une reprise en 2026 et 2027 avec une croissance autour de 1,3%, conditionnée par l’amélioration du contexte économique.

L’arrivée du “passeport batterie” obligatoire dès février 2027 va également transformer la filière, imposant une traçabilité complète des composants électriques. Cette réglementation européenne vise à renforcer la transparence et la durabilité de la chaîne de valeur automobile.

Impact sur le marché des pièces détachées

Cette transformation du parc automobile français influence directement le marché des pièces de maintenance. La demande croissante pour les pièces détachées d’occasion reflète l’orientation massive vers le marché de seconde main.

Dans le domaine des systèmes de freinage, la diversification des motorisations crée de nouveaux besoins. Les véhicules électriques et hybrides sollicitent différemment leurs freins grâce à la récupération d’énergie, modifiant les cycles d’usure traditionnels. Lorsqu’il s’agit de la plaquette de frein Brembo, les professionnels reconnaissent cette marque comme la meilleure sur le marché du système de freinage automobile pour sa fiabilité et son innovation technique.

Les prix des plaquettes de frein varient généralement entre 19 et 126 euros selon le type de véhicule et les spécifications. Pour les véhicules électriques urbains, les professionnels recommandent des plaquettes adaptées aux cycles de freinage spécifiques, privilégiant la durabilité et la réduction du bruit.

L’évolution vers l’électrique modifie également les besoins en maintenance préventive. Les véhicules électriques nécessitent moins d’entretien moteur mais demandent une attention particulière aux systèmes de freinage, climatisation et électronique embarquée.

L’évolution vers l’électrique modifie également les besoins en maintenance préventive. Les véhicules électriques nécessitent moins d’entretien moteur mais demandent une attention particulière aux systèmes de freinage, climatisation et électronique embarquée. Source d’information – bestsellingcarsblog.com confirme ces tendances observées dans les principaux marchés européens.

Sources d’information :

Journal Auto, L’Argus, Automobile Propre

PFA (Plateforme Automobile)

Transport & Environment France

Complétez votre lecture avec cet article sur la thématique des évènements voitures VW anciennes de l’été

PGRpdiBjbGFzcz0ibHdkLWNvbnRhaW5lciIgaWQ9Imx3ZF9ib3R0b21fc2VjdGlvbiI+DQogICAgPGRpdiBpZD0ibHdkX2NvbnRhaW5lcl9sb2dvIj4NCiAgICAgICAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vbGFyZXZ1ZXRlY2guZnIvd3AtY29udGVudC9wbHVnaW5zL3dwLWxlZ2Etd2l6YXJkL3ZpZXdzLy4uL2ltYWdlcy9sd2QtbG9nby1tZW50aW9ucy5wbmciIGFsdD0iIiB3aWR0aD0iNDAiPg0KICAgIDwvZGl2Pg0KICAgIDxkaXYgaWQ9Imx3ZF9jb250YWluZXJfbGlzdCI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxwIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDExcHg7bWFyZ2luLWJvdHRvbTo1cHg7Ij48c3Bhbj5Db250ZW51IGNvbsOndSBldCBwcm9wb3PDqSBwYXIgI0FVVDIwMjUwODE0MjQuIExhIHLDqWRhY3Rpb24gZGUgTGEgUmV2dWUgVGVjaCBuJ2EgcGFzIHBhcnRpY2lww6kgw6AgbGEgcsOpYWxpc2F0aW9uIGRlIGNldCBhcnRpY2xlLjwvc3Bhbj48L3A+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMTFweDttYXJnaW4tYm90dG9tOjVweDsiPjxzcGFuPi0gQ3LDqWRpdHMgaW1hZ2VzIDogRnJlZXBpazwvc3Bhbj48L3A+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvZGl2Pg0KPC9kaXY+