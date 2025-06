Le Mans Classic 2025 : Les 2CV et Méhari s’imposent comme les stars de l’événement

4.2/5 - (4 votes)

Le Mans Classic : Les 2CV et Méhari sont les stars de l’événement 2025

Du 3 au 6 juillet 2025, la Sarthe vibrera au rythme des moteurs anciens lors du Mans Classic, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de voitures historiques. Plus de 230 000 passionnés sont attendus pour vivre une immersion unique dans l’univers de l’automobile vintage, entre courses emblématiques, expositions rares et ambiance rétro incomparable.

Ce qu’il faut retenir de l’évènement : Le Mans Classic 2025

🚗 Les 2CV et Méhari seront les stars incontournables du Mans Classic 2025, symbole de l’automobile rétro et de la passion pour les véhicules historiques.

⚡ Le 2CV Méhari Club Cassis présentera l’EDEN, une Méhari 100 % électrique, alliant innovation durable et charme vintage sur le circuit légendaire.

🎉 Des navettes VIP en 2CV et Méhari offriront une expérience immersive unique, plongeant les visiteurs dans l’atmosphère authentique des années d’or de l’automobile.

🏁 Le Mans Classic 2025 promet des courses historiques, expositions rares et animations rétro, attirant passionnés, familles et curieux dans une ambiance festive et conviviale.

Les légendaires 2CV et Méhari à l’honneur au Mans Classic

Chaque édition du Mans Classic est une véritable plongée dans l’histoire automobile, et celle de 2025 ne dérogera pas à la règle. Pendant quatre jours, près de 800 véhicules de course, répartis en six plateaux couvrant les grandes époques de 1923 à 1981, s’affronteront sur le mythique circuit des 24 Heures du Mans.

Courses historiques haletantes

Défilés de clubs

Ventes aux enchères de véhicules rares

Expositions thématiques inédites

Villages d’exposants

Animations familiales et concerts live

Les visiteurs pourront également vivre une expérience nocturne exceptionnelle lorsque les bolides illumineront la piste sous les projecteurs dans une ambiance à la fois électrique et empreinte de nostalgie.

Le 2CV Méhari Club Cassis, acteur incontournable de l’événement

Fidèle à son engagement pour la préservation et la valorisation des modèles Citroën emblématiques, le 2CV Méhari Club Cassis occupera une place de choix lors de cette édition 2025. Le club proposera notamment une démonstration de l’EDEN électrique, une version revisitée et 100 % électrique de la Méhari, qui assurera une partie de la logistique de l’événement. Une belle opportunité pour les visiteurs de voir cette interprétation moderne évoluer en conditions réelles.

Sur le stand 532 dans le Village 5, le public pourra également admirer une Burton, un roadster néo-rétro basé sur la mécanique de la 2CV, alliant élégance et esprit vintage. Une invitation à découvrir comment le charme d’hier peut parfaitement s’exprimer dans une création contemporaine.

Des navettes VIP en 2CV et Méhari : une expérience unique

Partenaire historique du Mans Classic, le 2CV Méhari Club Cassis orchestre une fois encore le service de navettes VIP de l’événement. Cette année, un cortège de 60 2CV et 10 Méhari aux couleurs du club sillonnera le circuit pour transporter les invités privilégiés. Un moyen de déplacement original et chargé d’émotion, qui plonge les passagers dans une véritable bulle temporelle au cœur de la manifestation.

Ces navettes circuleront durant toute la durée de l’événement, apportant une note conviviale et authentique à l’ambiance festive du Mans Classic.

Une immersion totale dans l’univers automobile rétro

Au-delà des courses et des véhicules d’exception, le Mans Classic est avant tout une grande fête, où se mêlent tenues d’époque, musique live et passion partagée. Cet événement séduit aussi bien les collectionneurs avertis que les familles et les curieux, qui viennent y retrouver l’atmosphère unique des belles années de l’automobile.

En résumé

Le Mans Classic 2025 s’annonce comme une célébration grandiose du patrimoine automobile, où les 2CV et Méhari occuperont une place de choix grâce au 2CV Méhari Club Cassis. Entre innovation électrique, élégance néo-rétro et tradition revisitée, les visiteurs auront l’occasion de vivre des moments inoubliables et de renouer avec l’esprit des véhicules mythiques.

👉 Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel et plongez dans l’univers fascinant des voitures de légende !

