Le Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 : un Ultrabook puissant et élégant de 14 pouces avec écran 3K, processeur Ryzen 7

Un design moderne et discret avec un châssis en aluminium

Le Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 est un Ultrabook au design à la fois élégant et sobre, avec un châssis en aluminium léger. Pesant seulement 1,45 kg, il se distingue par sa compacité et sa facilité d’utilisation pour le travail ou les loisirs.

Écran 3K IPS haute définition et taux de rafraîchissement à 120Hz

L’Ultrabook se démarque également par son écran, offrant une résolution QHD(3K) de qualité supérieure. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’écran offre une qualité d’image fluide et précise, idéale pour les tâches graphiques exigeantes telles que la retouche photo ou le montage vidéo.

Des caractéristiques techniques impressionnantes

Au cœur de cet appareil se trouve un puissant processeur Ryzen 7 Hexa Core Ryzen5-6600HS Rembrandt. Grâce à ses 16 Go de RAM LPDDR5 cadencés à 6400 MHz, le Yoga Slim 7 ProX peut facilement gérer plusieurs applications simultanément. Son SSD M.2 de 512 Go garantit une vitesse de lecture et d’écriture rapide pour le chargement des programmes et des fichiers.

Connexions variées

2 ports USB 3.2

2 ports USB 3.2 Type-C

Wi-Fi 6E ax

Bluetooth 5.1

Batterie performante

Le Yoga Slim 7 ProX est équipé d’une batterie Li-Ion 4 cellules de 70 Whr, offrant une autonomie estimée à environ 8 heures en utilisation légère. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter pleinement de leur Ultrabook sans craindre qu’il ne s’éteigne rapidement.

Clavier rétro-éclairé et pavé numpérique absent

Parmi les autres caractéristiques notables, on retrouve un clavier éclairé avec touches espacées permettant une frappe confortable. Cependant, l’absence de pavé numérique peut être considérée comme un inconvénient pour certains utilisateurs.

Authentification sécurisée avec Windows Hello

Avec sa webcam infrarouge, cet Ultrabook offre la possibilité d’utiliser Windows Hello, un système de reconnaissance faciale assurant une authentification rapide et sécurisée. Ceci permet à l’utilisateur de se connecter à son appareil sans avoir besoin de saisir un mot de passe.

Système audio Harman Dolby Atmos

Pour les amateurs de musique et de films, le Yoga Slim 7 ProX propose un système audio de qualité grâce à ses deux haut-parleurs Harman Dolby Atmos. Ces derniers garantissent un son clair et puissant pour une expérience de divertissement immersive.

Disponibilité et prix

Le Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 est actuellement disponible à la vente chez Darty et Fnac, avec des prix variant entre €899 et €1217. Le prix le plus bas enregistré au cours des 90 derniers jours étant de €899.

Note : Les prix mentionnés dans cet article sont susceptibles d’évoluer en fonction des promotions ou d’autres facteurs.

En résumé, le Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14ARH7 est un Ultrabook aux nombreuses qualités, proposant une performance technique élevée avec un design moderne et élégant. Idéal pour les professionnels à la recherche d’un ordinateur compact et puissant ainsi que pour les amateurs de loisirs numériques souhaitant profiter d’un écran 3K haute définition, il incarne un excellent choix en matière d’Ultrabook.