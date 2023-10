Lenovo 14e Chromebook Gen 3 : L’ultra-portable Chrome OS au design élégant et aux performances impressionnantes

Design compact et finition en aluminium léger

Le Lenovo 14e Chromebook Gen 3 attire l’attention avec son design compact et sa finition en aluminium, offrant une expérience utilisateur élégante et pratique. Mesurant seulement 324,4 x 216,2 x 19,3 mm pour un poids de 1,45 Kg, cette machine est idéale pour les personnes recherchant un ordinateur portable facile à transporter et maniable au quotidien.

Dimensions : 324,4 x 216,2 x 19,3 mm

Poids : 1,45 Kg

Châssis en aluminium anodisé Storm Grey (gris foncé argenté)

Un écran Full HD IPS de 14 pouces pour une utilisation confortable

L’écran du Lenovo 14e Chromebook Gen 3 offre une qualité d’affichage remarquable grâce à sa dalle IPS Full HD de 14 pouces. Ceci assure des couleurs vives et un contraste optimal, rendant l’utilisation du Chromebook agréable et immersive. Parfait pour naviguer sur Internet, visionner des vidéos ou travailler sur plusieurs fenêtres, cet écran saura répondre aux besoins de tout utilisateur exigeant.

Caractéristiques de l’écran :

Taille : 14 pouces

Résolution : Full HD (1920 x 1080 pixels)

Technologie : IPS

Processeur Intel Alder Lake-N : Performances et efficacité énergétique

Le Lenovo 14e Chromebook Gen 3 est alimenté par un processeur Intel Alder Lake-N, disponible en modèle N100 ou N200. Ces processeurs offrent une excellente combinaison de performances et d’économie d’énergie, permettant au Chromebook de fonctionner sans problème tout en conservant l’autonomie de sa batterie.

Options de processeur :

Intel N100

Intel N200

Mise à niveau vers un Core i3-N3050

Connexion Wi-Fi 6E et port USB-C pour une connectivité optimale

La connectivité est également assurée avec le Lenovo 14e Chromebook Gen 3, qui prend en charge la dernière génération de Wi-Fi, la Wi-Fi 6E. Cette norme permet des vitesses plus élevées et une meilleure performance du réseau dans les environnements bondés. De plus, le Chromebook dispose d’un port USB-C polyvalent facilitant le branchement d’appareils supplémentaires et la recharge rapide de la batterie.

Wi-Fi 6E

Port USB-C

Chrome OS et autonomie exceptionnelle de 14 heures

Le Lenovo 14e Chromebook Gen 3 fonctionne sous le système d’exploitation Chrome OS, fourni gratuitement par Google. Ce système léger et rapide est idéal pour les tâches bureautiques, la navigation sur Internet et le streaming vidéo. De plus, l’autonomie impressionnante de 14 heures de ce Chromebook permet de travailler ou de se divertir sans avoir à rechercher constamment une prise électrique.

Autonomie : jusqu’à 14 heures

Système d’exploitation : Chrome OS

Tarifs estimés pour les différentes configurations du Lenovo 14e Chromebook Gen 3

Nous avons recueilli des informations sur les tarifs approximatifs du Lenovo e1414e Chromebook Gen 3 :

Environ €530 pour une configuration avec processeur Intel N200, 8 Go de RAM, eMMC 128 Go et écran Full HD IPS

Environ €630 pour une mise à niveau vers le modèle Core i3-N3050

En somme, le Lenovo 14e Chromebook Gen 3 saura séduire les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur portable élégant, performant et doté d’une excellente autonomie. Grâce à son design compact en aluminium, son écran Full HD IPS, le processeur Intel Alder Lake-N et sa connectivité Wi-Fi 6E et USB-C, il constitue un choix judicieux pour tous ceux qui veulent profiter pleinement de l’environnement Chrome OS.