Lada Niva version Sport : 122 chevaux pour 18 000 €

4.4/5 - (7 votes)

Le Lada Niva, ce célèbre véhicule tout-terrain qui a conquis le cœur de nombreux amateurs depuis des décennies, revient sur le devant de la scène avec une version Sport encore plus performante.

18 000 € pour 122 chevaux ? Le retour explosif du Lada Niva version Sport, plus bestial que jamais !

Arborant à présent une allure sportive et des caractéristiques améliorées, le Niva Sport se veut une évolution moderne tout en conservant l’âme de son modèle original. Cet article vous propose un voyage au cœur de cette transformation russe incomparable.

Ce que vous devez retenir 🛻 [Lada Niva Sport – tout-terrain iconique modernisé] :

🔧 Le Lada Niva Sport gagne en puissance avec un moteur essence de 122 chevaux, offrant des performances accrues sur route et en tout-terrain, tout en gardant son ADN robuste.

🌍 Sa transmission intégrale et sa nouvelle suspension optimisée assurent une adhérence supérieure et un confort de conduite équilibré, même sur les terrains les plus exigeants.

🎨 Le design emblématique du Niva est modernisé avec des lignes sportives, des jantes alliage et des phares LED, mêlant esthétique rétro et agressivité contemporaine.

📱 Équipements technologiques de pointe (info-divertissement, caméra de recul, connectivité) placent le Niva Sport au niveau des SUV modernes, tout en restant très compétitif dès 18 000 €

Quelles sont les nouveautés du Lada Niva Sport ?

Le nouveau Lada Niva Sport ne représente pas simplement un rafraîchissement cosmétique. Sous le capot, de significatives améliorations mécaniques ont été apportées pour assurer une meilleure performance sur et hors route. Ce classique intemporel s’est désormais vu équipé d’un moteur essence plus vigoureux, augmentant sa puissance totale.

Remplaçant l’ancien moteur de 1,7 litre développant 83 chevaux, cette version Sport embarque un bloc plus performant de 122 chevaux. Cette augmentation notable de la puissance permet non seulement d’améliorer les capacités d’accélération, mais aussi d’offrir une conduite plus nerveuse et réactive, répondant ainsi aux exigences modernes des conducteurs avides de sensations fortes au volant de leur 4×4 russe.

La traction intégrale est l’un des atouts majeurs du Niva Sport, préservée dans cette version repensée. Elle assure une adhérence inégalable sur divers terrains, qu’il s’agisse de routes bitumées ou de chemins accidentés. Grâce à une répartition intelligente du couple entre les roues avant et arrière, cette fonctionnalité garantit stabilité et sécurité, peu importe les conditions extérieures.

En combinant cette technologie éprouvée avec le nouveau système de suspension optimisé, le Lada Niva Sport améliore considérablement ses performances tout-terrain sans compromettre le confort, offrant ainsi une expérience de conduite équilibrée entre robustesse et plaisir.

Pourquoi le design du Lada Niva reste-t-il emblématique ?

Le design du Lada Niva a toujours été un de ses critères distinctifs, reconnu par tous les passionnés de voitures partout dans le monde. Son look robuste et intemporel est associé immédiatement à sa réputation de durabilité et d’efficacité. Avec le Niva Sport, les concepteurs ont su garder l’essence visuelle historique tout en incorporant des éléments sportifs modernes.

Les nouvelles touches de design incluent des pare-chocs redessinés pour plus d’aérodynamisme, ainsi que des lignes plus musclées qui accentuent son caractère déterminé. Équipées de jantes en alliage et de phares LED revisités, ces mises à niveau confèrent au Lada Niva Sport une apparence aussi branlante que sa mécanique en est imposante.

Quels équipements de pointe accompagnent cette nouvelle version ?

Système d’info-divertissement de dernière génération

Caméra de recul pour faciliter les manœuvres dans les environnements restreints

Aides à la conduite comme l’assistance au maintien de voie

Intégration Smartphone avec connectivité Bluetooth et USB

Ces ajouts technologiques placent enfin le Niva au même niveau que ses concurrents contemporains, rendant chaque trajet agréable et sécurisé tant pour le conducteur que pour ses passagers.

Quelle est l’histoire derrière cette icône automobile ?

Lancé initialement en 1977, le Lada Niva a traversé les époques en conservant sa réputation de 4×4 économique capable de rivaliser avec des modèles parfois bien plus coûteux. Toujours produit en Russie, cet indémodable a su rester pertinent malgré le passage des années, attirant aussi bien les nouveaux acheteurs que les collectionneurs aguerris.

Ses débuts modestes ont rapidement été suivis d’un succès retentissant, grâce à sa conception pratique adaptée aux challenges d’un climat rude et varié. Sa commercialisation continue reflète son statut culturel et son importance pour la marque Lada, qui n’a ménagé aucun effort pour lui faire prendre ce virage sportif tout en douceur.

Modèle Prix Puissance (CV) Caractéristiques principales Lada Niva Standard 12 000 € 83 CV Moteur 1,7 litre, design classique Niva Sport 18 000 € 122 CV Design sportif, moteur puissant Dacia Duster 19 000 € 115 CV Technologie moderne, espace accru

Avec un positionnement tarifaire compétitif à partir de 18 000 €, le Niva Sport se veut accessible tout en offrant une valeur ajoutée remarquable par rapport au modèle standard, grâce notamment à ses améliorations techniques et esthétiques. Comparé à d’autres véhicules similaires, il offre un rapport qualité-prix difficilement égalé.

En quoi le choix de lancer un modèle sport renouvelle-t-il l’intérêt global pour le Niva ?

La mise à jour vers une version sport va bien au-delà d’une simple rationalisation de l’offre produit. C’est une manière stratégique pour Lada de positionner son Niva dans une catégorie souvent limitée aux constructeurs offrant des véhicules nettement plus coûteux. Par ce biais, Lada touche une nouvelle cible tout en rehaussant son image de marque.

Dans un environnement où la compétition devient chaque jour plus féroce, surtout pour les tout-terrains, le Niva Sport incarne la fusion idéale entre tradition et modernité. Il séduit autant par ses caractéristiques techniques que par le charme durable de son profil iconique. Un équilibre subtil qui pourrait bien permettre au vénérable Niva de rester encore longtemps dans le giron des véhicules de référence.