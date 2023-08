Fisker Ocean : Le SUV de 564 chevaux Concurrent Électrique Sérieux de Tesla, Alliant Style, Performance et Durabilité

Essai du Fisker Ocean : Une Alternative Séduisante au Tesla Model Y

Le constructeur émergent Fisker fait son entrée sur le marché des véhicules électriques avec son premier SUV baptisé Ocean. Arborant une allure distincte et une “cool attitude” propre à la marque, l’Ocean est conçu en Californie et assemblé en Autriche. Son prix de départ est inférieur à celui du Tesla Model Y, marquant ainsi une entrée en force dans le segment des SUV électriques.

Fisker Ocean Extreme : Des Performances au Rendez-vous

Puissance : 564 ch

Date de lancement : Février 2023

À partir de 70 930 €

Pas de bonus ni de malus

Si l’évocation d’un fabricant de voitures électriques basé en Californie, vendant exclusivement en ligne et produisant ses SUV en Europe vous rappelle Tesla, il est temps d’ajouter Fisker à la liste. Fondée par l’entrepreneur danois Henrik Fisker, la marque emploie 1 000 personnes dans son siège de Manhattan Beach, en Californie. La production de son SUV familial Ocean est confiée à Magna Steyr en Autriche, une usine réputée, et les véhicules sont vendus directement via leur site web pour réduire les coûts de distribution.

Le Design Saisissant et l’Expertise de Henrik Fisker

Malgré sa taille modeste face à l’industrie dominante de Tesla, Fisker propose un modèle initial au charme indéniable. Avec une longueur de 4,77 mètres, l’Ocean arbore des lignes épurées et musclées. Le design, supervisé par le fondateur lui-même – un ancien designer automobile ayant contribué à des véhicules tels que la BMW Z8 et l’Aston Martin V8 Vantage – fait ressortir l’expérience de Fisker en matière de design. Après une tentative antérieure non aboutie avec la Fisker Karma, le constructeur revient sur le marché de l’électrique avec une stratégie plus solide. L’Ocean est le fer de lance de cette nouvelle ère, avec d’autres projets déjà en préparation.

Autres articles :

Performances et Autonomie du Fisker Ocean

L’Ocean est proposé avec deux types de batteries fournies par le fabricant chinois CATL. La version Sport est équipée d’une batterie LFP de 75 kWh offrant une autonomie de 440 km avec un moteur électrique de 275 ch. Les versions Ultra et Extreme disposent de deux moteurs pour une puissance combinée de 540 ch à 564 ch en mode Boost. Elles sont dotées d’une énorme batterie NMC de 113 kWh brute (106 kWh net) et annoncent respectivement 610 km et 707 km d’autonomie sur le cycle WLTP mixte.

En termes de recharge, l’Ocean peut atteindre 200 kW en courant continu sur une borne rapide DC, ce qui permet de passer de 10 à 80 % de batterie en 35 minutes. La garantie de batterie de 10 ans ou 160 000 km renforce la confiance dans la durabilité de l’ensemble.

Expérience de Conduite du Fisker Ocean

Au volant de la version haut de gamme Extreme lors d’un essai en Autriche, l’Ocean offre un confort appréciable grâce à sa suspension souple et ses sièges ergonomiques. Les trois modes de conduite (Earth, Fun, Hyper) offrent des sensations variées, depuis une puissance instantanée en mode Earth jusqu’à une puissance maximale en mode Hyper, transformant l’Ocean en un véhicule rapide, notamment avec le mode Boost qui permet d’atteindre 564 ch et un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Bien que le dynamisme ne soit pas son point fort, l’Ocean mise sur le confort, le plaisir de conduite et une expérience multimédia fluide et connectée.

L’intérieur et la Durabilité de l’Ocean

L’Ocean se démarque par ses efforts en matière de durabilité. Plus de 50 kg de matériaux recyclés et de polymères d’origine biologique sont utilisés dans l’habitacle. L’intérieur, bien que comparable à Tesla, est moins luxueux que certains SUV premium. L’écran central de 17 pouces pivotant, surnommé “Hollywood” par Fisker, offre un affichage panoramique lorsque le véhicule est à l’arrêt. L’habitabilité arrière est généreuse, avec des sièges inclinables, un espace pour les jambes et un coffre spacieux de 476 litres.

Autres articles :

Comparaison des Prix et de la Concurrence

L’Ocean démarre à 42 880 € dans sa version Sport (après déduction du bonus), la rendant très compétitive sur le marché. La version Extreme, quant à elle, est proposée à 70 930 €. Malgré un prix supérieur au Model Y Performance de Tesla, l’Ocean mise sur son charme, sa cool attitude et ses caractéristiques distinctives pour se démarquer. Il affronte également d’autres concurrents tels que le Ford Mustang Mach-E, le Kia EV6 et le Volkswagen ID.4, bien que ces modèles soient généralement plus onéreux.

Conclusion

L’Ocean de Fisker propose une alternative séduisante au Tesla Model Y. Son design distinctif, ses performances électriques et son engagement envers la durabilité en font un concurrent sérieux sur le marché des SUV électriques. Bien que Fisker soit encore en train de gagner en notoriété, l’Ocean montre que le choix d’un véhicule électrique peut également être un choix émotionnel, où le design et les caractéristiques spécifiques jouent un rôle crucial. Malgré quelques points à améliorer, comme l’ergonomie digitale, l’Ocean prouve que l’achat à distance et la jeunesse de la marque ne sont pas nécessairement des obstacles insurmontables.