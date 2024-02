Bluesky : Nouveau réseau social en plein essor qui cherche à rivaliser avec X (Twitter) et Mastodon

Le paysage des réseaux sociaux est constamment marqué par de nouveaux venus tentant de se faire une place au soleil. Parmi eux, Bluesky semble peu à peu gravir les échelons pour concurrencer Twitter et Mastodon.

A l’image d’un phénix bleu, ce nouveau venu est prêt à séduire toujours plus d’utilisateurs et à s’imposer comme une alternative sérieuse sur le marché.

Ce que vous devez retenir du Nouveau réseau social Bluesky :

Bluesky compte plus de deux millions d’utilisateurs et cherche à rivaliser avec Twitter et Mastodon grâce à un accès public aux publications.

La plateforme se distingue par des fonctionnalités innovantes, telles que des “feeds” personnalisés, offrant une expérience utilisateur différente de Twitter.

Bluesky propose une interface simplifiée et prévoit d’intégrer des gifs animés et des vidéos pour élargir les possibilités offertes aux utilisateurs.

Malgré des critiques sur l’exclusivité du système d’invitation, Bluesky vise à créer une ambiance conviviale et à contrer l’anonymat présent sur d’autres réseaux sociaux.

Lire : Comparer la confidentialité des applications : Threads vs Twitter vs Mastodon ?

Deux millions d’utilisateurs et un accès public

Récemment, Bluesky a franchi la barre des deux millions d’utilisateurs, cherchant ainsi à rivaliser avec Twitter qui compte 225 millions d’utilisateurs actifs et Mastodon avec ses 14 millions d’utilisateurs. Cette progression rapide s’explique notamment par son mode de fonctionnement basé sur l’accès public aux messages postés sur la plateforme. Désormais, nul besoin de détenir un compte pour découvrir les contenus présentés sur cette application encore très jeune dans l’univers des réseaux sociaux.

L’accès public permet à tout internaute de consulter les publications sans être connecté.

Cette évolution ouvre la voie à un partage d’informations et de contenus encore plus important.

Il reste toutefois nécessaire de disposer d’un code d’invitation pour créer un compte.

Se distinguer par des fonctionnalités innovantes

Si, de prime abord, Bluesky semble s’inspirer fortement de Twitter, la plateforme met en avant des fonctionnalités propres dans sa conquête d’utilisateurs. Ainsi, elle intègre des « feeds » personnalisés qui permettent de filtrer le contenu selon les préférences des internautes. Contrairement à l’algorithme classique utilisé par Twitter, il est ici possible de créer et partager ses propres listes.

Les plus populaires sont Top skeets FR, Followers, What’s science et Blacksky.

Cette option offre aux utilisateurs une plus grande marge de manœuvre dans leur découverte du contenu proposé sur le réseau social.

Bluesky compte ajouter prochainement des options supplémentaires pour enrichir encore davantage l’expérience utilisateur et se démarquer de la concurrence.

Lire : Réseaux sociaux : L’alternative de Twitter, Mastodon

Une interface simple d’utilisation

Souvent comparé à Mastodon pour son orientation anti-Twitter, Bluesky prend le parti d’une interface plus simpliste et épurée. Ce choix facilite grandement l’accès aux nouvelles fonctionnalités pour les novices comme pour les amateurs confirmés de réseaux sociaux. En outre, l’équipe développe actuellement des solutions pour intégrer les gifs animés et les vidéos ce qui augmentera considérablement les diverses possibilités offertes aux utilisateurs.

L’exclusivité au service de la convivialité

Néanmoins, Bluesky doit encore composer avec certaines critiques, dont celles portant sur un aspect exclusif conféré par le procédé d’invitation à rejoindre la plateforme. Cette démarche délibérée génère pourtant une ambiance chaleureuse et bienveillante, souvent saluée par les premiers arrivants qui n’hésitent pas à évoquer la nostalgie des débuts de Twitter.

Les vagues d’inscriptions sont souvent liées aux controverses ayant touché Twitter et mastodon.

Le système d’invitations rend également plus précieuse l’appartenance à cette communauté naissante.

Bluesky s’efforce ainsi de contrer l’anonymat parfois oppressant que l’on peut retrouver sur d’autres réseaux sociaux.

Encore : Comment télécharger une Vidéo Twitter ?

Quel avenir pour Bluesky ?

Alors que Bluesky poursuit sa progression sur le marché des réseaux sociaux, il est difficile de prévoir quelle sera son envergure dans les mois et années à venir. Toutefois, force est de constater que cette nouvelle application attire déjà plusieurs médias et personnalités importantes du monde numérique et politique.

“On sent qu’il y a moins de monde ici et pourtant ça fait plus humain.” – Thierry Breton, Commissaire européen au marché intérieur et utilisateur de Bluesky

Avec une croissance prometteuse et des fonctionnalités attractives, Bluesky semble bel et bien parti pour devenir un nouveau pilier du paysage numérique. Reste à voir si les 225 millions d’utilisateurs de Twitter sauront, eux aussi, se laisser convaincre par ce nouvel outil au potentiel encore inexploité.