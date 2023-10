Le recap de la semaine : L’ère des passkeys, WhatsApp se modernise et l’accélération impressionnante du Cybertruck

Dans ce récap de la semaine, nous allons parler des nouvelles tendances technologiques comme les passkeys qui deviennent de plus en plus populaires. Nous découvrirons également une nouvelle interface pour l’application WhatsApp, ainsi que le pouvoir d’accélération surprenant du Cybertruck.

Les passkeys, une alternative aux mots de passe ?

Google souhaite remplacer progressivement les mots de passe par des passkeys. Ces clés d’accès simplifiées ont pour objectif de faciliter l’utilisation de nos appareils tout en maintenant un niveau élevé de sécurité. Waze, quant à lui, connaît une baisse de popularité due à de nombreux problèmes techniques et erreurs de navigation. Les notes d’une seule étoile se multiplient sur l’application de GPS communautaire. Sa note globale reste respectable avec 4.2/5, mais les utilisateurs attendent des mises à jour améliorées pour corriger ces problèmes. Il est important pour Waze de réagir rapidement si l’application ne veut pas continuer à recevoir de mauvaises évaluations.

Passkeys en force pour remplacer les mots de passe

Waze en perte de vitesse à cause de bugs et erreurs

Windows 11 : plus besoin d’un PC compatible

Microsoft avait initialement mis en place certaines restrictions concernant la configuration minimale requise pour installer Windows 11. Cependant, il est désormais possible de contourner ces limitations et d’installer la mise à jour sur n’importe quelle machine. Cette nouvelle solution facilite grandement l’accès au système d’exploitation pour les utilisateurs souhaitant profiter des avantages offerts par Windows 11.

Nouvelle interface pour WhatsApp

Selon nos confrères de WABetaInfo, les utilisateurs Android de l’application WhatsApp devraient bientôt découvrir une toute nouvelle version graphique. Des couleurs et icônes inédites, ainsi qu’un bouton d’action flottant, sont quelques-unes des nouvelles fonctionnalités qui accompagneront cette mise à jour. Les nouveautés apportées permettront aux utilisateurs de profiter d’un environnement visuel plus agréable et moderne.

Mise à jour : nouvelles couleurs et icônes

Ajout d’un bouton d’action flottant

Le Cybertruck : un mastodonte électrique surpuissant

Le Cybertruck de Tesla ne sera certes jamais considéré comme une voiture de sport en raison de ses dimensions imposantes. Néanmoins, ce futur véhicule électrique offre des performances incroyables, notamment en termes d’accélération. Malgré sa taille, le Cybertruck se démarque par sa puissance impressionnante, suscitant une énorme attente auprès des amateurs du genre.

Avis sur le Fiat 600e et le Pixel 8 Pro

La semaine a également été marquée par nos tests du Fiat 600e et du Pixel 8 Pro.

Le Fiat 600e séduit grâce à son design, bien que nous regrettions la présence de trop de plastiques à l’intérieur. Côté photographie, malgré une légère perte de netteté nocturne, la qualité Leica est au rendez-vous pour des clichés réussis.

Fiat 600e : bon rapport qualité/confort/prix

Pixel 8 Pro : un photophone impressionnant

Quant au Pixel 8 Pro, sa batterie aurait pu être plus performante et nous déplorons l’augmentation de prix par rapport à son prédécesseur. Toutefois, il reste l’un des meilleurs smartphones sur le marché et peut-être même le meilleur photophone actuellement disponible. Cependant, il faut noter que le processeur du Pixel 8 Pro n’est pas aussi puissant que certains de ses concurrents.

En conclusion :

Cette semaine a été riche en actualités technologiques. Les passkeys constituent une avancée importante dans le domaine de la sécurité numérique, tandis que WhatsApp continue de se moderniser pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Par ailleurs, l’accélération impressionnante du Cybertruck surprend autant qu’elle fascine.

N’hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour encore plus d’informations et d’avis sur les dernières tendances tech !