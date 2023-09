iPhone 14 et 15 : SOS d’urgence par satellite avec Apple et AAA ! Comment l’iPhone révolutionne la sécurité routière

iPhone et AAA unis pour les urgences routières via satellite

Apple et AAA ont collaboré pour lancer la fonction SOS d’urgence par satellite avec l’iPhone 14 et 15, révolutionnant les secours en cas de panne routière. Cette technologie permet aux conducteurs de contacter AAA via satellite dans des zones sans réseau téléphonique. Pour l’utiliser, il suffit d’avoir un iPhone compatible et un abonnement AAA.

En France, cette fonctionnalité est disponible, gratuite pendant les deux premières années. L’interface de chat simplifie les demandes d’assistance, mais il faut suivre certaines conditions pour la communication satellite, comme pointer le téléphone vers le ciel. Cette innovation améliore la sécurité routière et offre un dépannage plus efficace pour les conducteurs.

La fonction SOS d’urgence par satellite, une innovation marquante

Apple et AAA ont uni leurs forces autour de la fonction SOS d’urgence via satellite, qui a été introduite avec l’iPhone 14 et poursuivie avec le 15. Cette nouvelle technologie s’avère particulièrement utile en cas de panne de voiture ou de moto dans des zones où la couverture du réseau téléphonique est inexistante. Grâce à cette fonctionnalité, il est désormais possible de communiquer avec les services d’assistance routière tels que AAA grâce à la connexion satellite des iPhones compatibles.

Pour bénéficier de cette technologie, il suffit de disposer d’un iPhone compatible et d’être abonné au service de dépannage auto proposé par AAA. En cas de besoin, le dispositif permet de contacter directement AAA, qui se chargera alors d’envoyer une dépanneuse sur place équipée du matériel nécessaire pour venir en aide au conducteur. Une fois votre demande prise en charge, un trajet hors du commun peut être évité – comme dans une forêt ou un désert – puisque les dépanneuses autorisées par AAA viendront vous dépanner.

Disponibilité en France

Annoncée lors du lancement de l’iPhone 14, la fonction SOS d’urgence par satellite est dorénavant disponible en France. Apple a également précisé que l’utilisation de cette fonctionnalité serait gratuite durant les deux premières années suivant l’activation d’un iPhone compatible. Les utilisateurs devraient donc recevoir plus d’informations sur le prix à payer pour continuer à bénéficier de cette technologie d’ici un an environ.

Fonctionnement et précautions à prendre pour utiliser le satellite

Lorsqu’il est nécessaire de recourir à une connexion satellite pour contacter les services d’urgence, l’iPhone affiche une interface de chat qui inclut plusieurs questions afin de fournir des informations utiles aux secours et de localiser avec précision l’utilisateur en détresse. La communication par satellite requiert certaines conditions spécifiques, comme par exemple, pointer le téléphone vers le ciel. C’est pourquoi Apple propose une fonctionnalité permettant de tester ce service sans réellement contacter les services d’urgence, afin de se familiariser avec son utilisation.

SOS d’urgence par satellite : un atout supplémentaire pour les conducteurs

Cette innovation développée par Apple en partenariat avec AAA représente un avantage indéniable pour tous les conducteurs. En effet, il permet non seulement d’accroître la sécurité sur la route, mais également de bénéficier d’un service plus efficace et pratique pour résoudre les éventuels problèmes mécaniques ou autres pannes survenant en cours de trajet. Avec cette fonctionnalité, Apple et AAA démontrent leur engagement à offrir toujours plus de confort et de tranquillité d’esprit aux utilisateurs de leurs produits et services.

Ainsi, grâce à la fonction SOS d’urgence via satellite disponible sur l’iPhone 14 et 15, les automobilistes et motards peuvent désormais profiter pleinement de leurs déplacements sans craindre de se retrouver en panne sans possibilité de communication.