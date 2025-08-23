Intégrer pi-hole à un routeur openwrt pour profiter d’un dns local filtrant

4.8/5 - (14 votes)

Vous en avez assez des publicités intempestives sur tous les appareils du foyer et souhaitez reprendre le contrôle sur votre réseau ? Associer pi-hole à un routeur sous openwrt constitue une solution efficace pour bloquer les publicités, le suivi web et bien plus encore. Découvrez comment transformer votre installation domestique en forteresse numérique grâce au couplage entre openwrt, un système de gestion réseau réputé, et pi-hole, l’outil de filtrage dns par excellence.

Pourquoi associer pi-hole à openwrt pour un filtrage du réseau ?

Installer un serveur dns local filtrant avec une adresse ip pi-hole dédiée offre plusieurs avantages : réduction du trafic non sollicité, protection accrue contre certains malwares et expérience utilisateur améliorée sans pop-ups ni bannières publicitaires. De nombreux foyers cherchent aujourd’hui des solutions centralisées garantissant la tranquillité sur toutes les plateformes connectées, qu’il s’agisse d’ordinateurs, smartphones ou smart TV.

Le choix d’un routeur openwrt se justifie par sa flexibilité en matière de configuration dhcp, de paramétrage réseau fin et sa compatibilité avec un large éventail de matériels. Le jumelage avec pi-hole permet d’appliquer un blocage dns universel, là où le simple agent bloqueur installé sur chaque appareil n’offre pas toute la puissance attendue. Voilà pourquoi une intégration locale, stable et paramétrable attire autant les curieux que les passionnés de cybersécurité familiale.

Quels prérequis avant de se lancer dans l’intégration de pi-hole ?

La première étape consiste à préparer une machine dédiée pour faire tourner pi-hole. Les utilisateurs optent généralement pour des solutions écoénergétiques comme un raspberry pi, mais tout mini-pc connecté en permanence fera l’affaire. Il faudra également vérifier que l’accès administrateur au routeur ainsi qu’à son interface openwrt est possible afin d’effectuer les modifications nécessaires côté dns.

L’autre prérequis consiste à noter l’adresse ip pi-hole une fois celui-ci configuré. Cette information est essentielle, car chaque client du réseau devra interroger cette adresse pour bénéficier du filtrage publicités et d’un blocage dns efficace. Avoir sous la main les accès à l’interface openwrt et connaître quelques bases réseau simplifie nettement l’opération.

Matériel et logiciel requis

Pour mettre en place un dns local distribuant les requêtes via pi-hole, il faut réunir :

Un routeur compatible openwrt prêt à être paramétré

prêt à être paramétré Une machine ( raspberry pi , mini PC…) destinée à héberger pi-hole

, mini PC…) destinée à héberger pi-hole Une connexion réseau stable entre le routeur et la machine pi-hole

et la machine pi-hole L’accès au panneau d’administration openwrt et à la console pi-hole

Disposer d’une copie de sauvegarde de la configuration openwrt actuelle reste aussi recommandé avant d’intervenir sur les paramètres réseau ou dhcp.

Notions essentielles sur le fonctionnement dns local

Avant tout déploiement, il convient de comprendre la distinction entre serveur dns public proposé par votre fournisseur d’accès, et dns local assuré par pi-hole. En utilisant pi-hole, toutes les requêtes passent d’abord par ses filtres, permettant de bloquer automatiquement des dizaines de milliers de domaines indésirables.

Le dns local instauré évite à chaque appareil de gérer sa propre liste noire, puisque le filtrage publicités et le blocage dns sont mutualisés. Un véritable gain en performance et en simplicité lors de la maintenance des règles de filtrage réseau.

L’intégration repose essentiellement sur une modification du serveur dhcp géré par votre routeur openwrt. Ce service attribue automatiquement les adresses ip locales aux appareils qui rejoignent votre réseau. On lui indiquera de communiquer l’adresse ip pi-hole aux clients comme unique serveur dns. Ainsi, tout transit dns passera immanquablement par le filtre souhaité.

Ce mode de distribution centralisée garantit que le moindre smartphone, objet connecté ou ordinateur ne contournera pas le dispositif de filtrage réseau. Openwrt excelle dans ce genre de configuration avancée grâce à sa granularité incomparable sur chacun des services actifs.

Étapes détaillées de la configuration dhcp et dns local

Suivre ces étapes facilite l’intégration sécurisée de pi-hole à un routeur openwrt :

Accéder à l’interface graphique de openwrt, souvent disponible via http://192.168.1.1 depuis un navigateur. Se rendre dans la section « Network » puis « Interfaces », cliquer sur l’onglet « DHCP Server » associé au réseau LAN. Dans le champ réservant le ou les serveurs dns, renseigner uniquement l’adresse ip pi-hole. Saisir 192.168.x.x, évidemment adaptée à la plage réseau utilisée. Valider puis redémarrer le service DHCP du routeur pour prendre en compte le changement. Redémarrer aussi, si nécessaire, chaque appareil souhaité pour forcer la prise en compte de la nouvelle configuration DNS locale.

En procédant ainsi, le filtrage publicités et le blocage dns seront assumés par pi-hole sans qu’aucune extension ne soit nécessaire sur les terminaux individuels.

Affiner les réglages pour une efficacité maximale

Il existe différentes astuces pour peaufiner son installation après la mise en place initiale. Certains préfèrent maintenir la configuration dhcp native du routeur, tandis que d’autres délèguent la totalité du rôle dhcp à pi-hole en désactivant celui de openwrt.

Expérimenter plusieurs listes noires et activer le ‘mode strict’ peut venir renforcer le filtrage réseau déjà en place. Ne pas hésiter à explorer les rapports statistiques fournis par pi-hole, qui offrent une visibilité immédiate sur les domaines bloqués et laissés passer.

Quelles alternatives et quels concurrents pour le couple openwrt-pi-hole ?

Diverses autres solutions existent pour qui souhaite bâtir un filtre réseau complet sans utiliser pi-hole. Certaines applications proposent des fonctionnalités proches mais nécessitent souvent plus de ressources ou limitent leur efficacité à un seul appareil à la fois.

L’approche openwrt + pi-hole a le mérite d’être communautaire, documentée et personnalisable selon chaque environnement réseau. Difficile d’obtenir la souplesse équivalente avec des boîtiers tout-en-un ou des solutions logicielles sorties d’usine sur les box Internet classiques.

Solutions concurrentes et points distinctifs

Voici quelques alternatives au duo openwrt/pi-hole ayant retenu l’attention :

Des modules de filtrage natif directement proposés sur certaines box opérateurs

directement proposés sur certaines box opérateurs Des scripts de filtrage dns personnalisés modifiables à la main sous linux

personnalisés modifiables à la main sous linux D’autres serveurs dns internes dédiés au filtrage parental

Cependant, la combinaison openwrt et pi-hole s’adapte quasiment à tous les besoins spécifiques sans verrou captif commercial, ce qui séduit bon nombre d’utilisateurs fuyant les restrictions propriétaires.

Quelques inconvénients associés à ce type d’installation

Posséder deux systèmes séparés – le routeur et le serveur pi-hole – implique un minimum de surveillance : les coupures électriques, les mises à jour, voire les problèmes de compatibilité doivent être anticipés. Pour garantir la continuité du filtrage réseau, certains installent même de petits onduleurs sur la machine pi-hole.

Un autre point parfois soulevé concerne la complexité relative de la configuration. Pour les néophytes, le paramétrage routeur sous openwrt peut sembler intimidant, d’où l’intérêt de consulter des guides adaptés ou de rejoindre des communautés spécialisées prêtes à donner conseil.

Quelles astuces pour une expérience fluide et optimisée ?

Poursuivre la personnalisation avec pi-hole revient souvent à jouer sur des ajustements fins. Superviser régulièrement l’état du service et effectuer quelques sauvegardes ponctuelles accélèrent la résolution de potentiels soucis.

Ajouter des exceptions (whitelists), tester différents fournisseurs dns en amont de pi-hole, ou limiter la publicité à l’échelle d’un appareil précis figurent parmi les petites touches utiles. Un tableau clair permet alors de garder sous les yeux la logique de filtrage adoptée sur votre réseau :

Élément Rôle Où configurer Routeur openwrt Attribution dhcp/dns local Interface openwrt – DHCP Server Pi-hole Filtrage publicités/blocage dns Console pi-hole/admin web Clients réseau Utilisent le dns local fourni Configuration par défaut via DHCP

FAQ sur l’intégration de pi-hole et openwrt

Certains se demandent si le filtrage publicités ralentit la navigation. Sur un réseau familial classique, la différence reste imperceptible voire positive, puisqu’une partie des contenus publicitaires, souvent lourds, n’est jamais chargée. D’autres s’inquiètent de potentielles incompatibilités avec des applications mobiles : ajouter le domaine à la liste blanche dans pi-hole résout presque toujours ce type de souci.

Les questions concernant le placement idéal de l’adresse ip pi-hole ou la coexistence de deux serveurs dhcp reviennent fréquemment. L’idéal est de choisir une ip fixe hors de la plage dhcp active, et de ne conserver qu’un seul serveur dhcp à la fois pour éviter toute confusion lors du renouvellement d’adresse par les clients du réseau.