Hive : Qu’est ce que ce nouveau réseau social

Hive : Qu’est ce que c’est ?

HiveSocial.app est une alternative à Twitter qui offre aux utilisateurs une plateforme plus sûre, plus privée et plus orientée vers la communauté. Elle permet aux gens de rejoindre différentes communautés de leur choix et d’entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées dans le monde entier.

Les utilisateurs peuvent communiquer en utilisant des messages textuels, des messages audio, des vidéos, des services de messagerie directe et plus encore. HiveSocial permet également aux utilisateurs de créer leur propre page de profil personnalisable et de publier des mises à jour ou des photos publiquement ou en privé au sein de groupes spécifiques ou directement à d’autres adeptes.

HiveSocial met l’accent sur la confidentialité et la sécurité, ce qui en fait une excellente option si vous recherchez un autre site de médias sociaux où vos données ne seront pas exploitées ou partagées sans autorisation.

En outre, ils ont des fonctionnalités telles que la messagerie cryptée afin que vous puissiez vous connecter à votre compte en toute sécurité. HiveSocial est une excellente alternative à Twitter pour ceux qui recherchent une plateforme plus privée et sécurisée avec un plus grand sens de la communauté. Essayez-le dès aujourd’hui !

D’autres informations sur le réseau social Hive

Autres source sur https://45secondes.fr/ : « Hive n’est pas en fait une « nouvelle » application, bien que les gens semblent l’avoir découverte et affluent maintenant pour s’inscrire à un profil. Selon le compte Twitter de Hive, plus de 130,00 utilisateurs ont rejoint l’application pendant la nuit (3 février), ce qui a provoqué le crash des serveurs. Le téléchargement est gratuit sur l’App Store, mais n’est actuellement pas disponible pour les utilisateurs d’Android. »

Autres sources sur https://www.nextinpact.com/ : Selon TechCrunch, la popularité de ce réseau a commencé à décoller avant l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter. Le mouvement s’amplifie cependant depuis quelques semaines. Le service ne peut pour l’instant être accédé que depuis l’application mobile pour Android et iOS. Il est constitué de différents éléments empruntés à des plateformes connues, dont Facebook, Instagram et Twitter.

Autres sources sur https://www.presse-citron.net/ : Parmi les alternatives, un petit nouveau, Hive Social, connaît un succès grandissant. « 1 million de besties et le nombre ne cesse d’augmenter » se félicite Hive Social Inc. dans un post publié sur… Twitter. Une communication pour le moins ironique alors que ce réseau social créé en 2019 est vu comme le remplaçant tout trouvé de l’oiseau bleu. Mais qu’est-ce qui fait le succès de cette jeune plateforme ?

Autres sources sur https://leclaireur.fnac.com/ : Hive a été créé en 2019 par Kassandra Pop, alors étudiante, influenceuse fashion et fatiguée des restrictions de Twitter et Instagram et leurs algorithmes. Elle aurait donc commencé à coder le site dans sa chambre étudiante, rejointe plus tard par une bande de développeurs. Hive se présente comme ce qu’on appelle communément un « safe space« . C’est-à-dire qu’ici, toutes les personnes, quelles qu’elles soient, sont les bienvenues et les discours haineux, racistes, ou appelant à la violence sont complétement bannis.