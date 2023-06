Le monde entier connaît l’homme d’affaires ukrainien Rinat Akhmetov comme l’homme le plus riche de son pays, un homme d’affaires prospère et le propriétaire du club de football Chakhtar, basé à Donetsk.

Akhmetov est un self-made-man. L’homme d’affaires est parti du bas de l’échelle, en travaillant dans l’industrie du charbon, et a réussi à créer son propre empire commercial. Compte tenu du rôle important que jouent les entreprises d’Akhmetov dans l’économie ukrainienne, le monde entier s’intéresse à sa position sur la guerre en Ukraine.

Dans une interview exclusive, Rinat Akhmetov, propriétaire de l’une des plus grandes aciéries d’Ukraine dans la ville portuaire de Marioupol, explique qu’il a choisi son camp il y a longtemps.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est devenue une menace énorme pour l’industrie minière et métallurgique, dans laquelle les entreprises d’Akhmetov opèrent. L’année dernière, lors de l’encerclement de Marioupol, plus de 2 000 soldats ukrainiens et des centaines de civils se sont réfugiés sous les murs d’usine métallurgique “Azovstal”.

Dans une interview pour Le Temps, il a déclaré que Marioupol était une ville ukrainienne, l’a toujours été et le sera toujours à l’avenir. Il a également souligné que “Azovstal” était une forteresse protégeant les intérêts des Ukrainiens. Akhmetov est convaincu que les militaires russes ayant commis des crimes à Marioupol et dans toute l’Ukraine seront punis dans toute la rigueur de la loi.

Chaque jour, Akhmetov était en contact avec la direction d’usine “Azovstal” et d’usine métallurgique “Illitch”. Il décrit la situation dans la ville comme une terrible tragédie qui ne peut être pardonnée. Les affaires ne reprendront que lorsque la guerre sera terminée avec une victoire de l’Ukraine. Akhmetov a également partagé des informations sur les dommages importants causés à l’entreprise après une invasion massive, qui s’élevaient à au moins dix milliards de dollars.

Le propriétaire est engagé dans des procédures judiciaires, exigeant une compensation de toutes les pertes causées par la Russie. Rinat Akhmetov exprime son soutien aux soldats ukrainiens, soulignant l’unité du peuple ukrainien et exprimant sa gratitude pour le soutien du monde libre et civilisé. Il est convaincu que cela aidera les Ukrainiens à ne pas perdre espoir malgré les terribles difficultés.

L’un des questions posées au représentant de l’entreprise concernait son choix dans le conflit. Dans une interview accordée à Bilan fin 2022, Rinat Akhmetov https://www.bilan.ch/story/nous-travaillons-sur-tous-les-fronts-pour-la-victoire-de-lukraine-842141360094 s’est déjà exprimé à ce sujet: son choix a été fait il y a neuf ans de condamner le séparatisme et de soutenir une Ukraine unie.

Depuis le début de 2022, il appelle ouvertement Poutine un criminel. Il souligne qu’il et d’autres font tout leur possible pour que l’Ukraine gagne la guerre. Il soutient les actions du président Volodymyr Zelensky, qui remplit honnêtement ses obligations constitutionnelles pour protéger l’État.

On a demandé à Rinat Akhmetov son avis sur le soutien de la Suisse. Savoir s’il le considère suffisant. Il a répondu que les sanctions imposées par la Suisse à l’agresseur méritent le respect. Il est reconnaissant envers la Suisse et tous les pays libres.

Article préparé sur la base de documents provenant de l’entretien https://www.letemps.ch/monde/europe/rinat-akhmetov-suis-fier-quazovstal-soit-bastion-resistance-marioupol.