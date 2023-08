Threads est il un Echec : Le Nouveau Réseau Social de Meta Affronte un Défi de Taille Face à X, Explication de la Baisse des Utilisateurs et Duel Musk-Zuckerberg

Le réseau social Threads, lancé par Meta pour rivaliser avec Twitter sous le nom “X”, a subi un recul marqué depuis son lancement. Selon SimilarWeb, le nombre d’utilisateurs quotidiens est passé de 49,3 millions en juillet à 10,3 millions en août, une baisse de 79 %.

Aux États-Unis, le temps moyen passé sur l’application est tombé à 3 minutes, comparé à 25 minutes pour X. Initialement considéré comme une extension d’Instagram, Threads a bénéficié d’un démarrage rapide, accentué par les problèmes de Twitter.

Cependant, l’étude souligne que le succès immédiat était illusoire.

En parallèle, les magnats de la tech, Mark Zuckerberg et Elon Musk, ont annoncé un duel d’arts martiaux mixtes, symbolisant leur rivalité idéologique. Musk a évoqué l’Italie comme lieu de rencontre, suscitant des spéculations.

Zuckerberg a répondu avec une proposition de véritable affrontement et Musk a qualifié Zuckerberg de “mauviette“.

Ce contexte complexe révèle les défis que Threads doit relever pour rivaliser avec X, tandis que le duel Musk-Zuckerberg incarne leur opposition de longue date.

Threads s’effondre : Le nouveau réseau social de Meta s’écroule littéralement

Qu’est-ce que Threads ?

Threads est un nouveau réseau social développé par Meta (anciennement Facebook) qui se positionne comme une alternative à Twitter.

Cette plateforme permet aux utilisateurs de partager des messages courts appelés « threads », avec la possibilité de créer des fils de discussion et de suivre des personnes ou des sujets spécifiques.

Le lancement de Threads avait suscité beaucoup d’attentes et d’espoirs pour concurrencer Twitter, un géant du microblogging avec plus de 330 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Cependant, depuis son lancement, Threads peine à convaincre et le nombre de ses utilisateurs ne cesse de diminuer.

Les raisons de son effondrement

Un début prometteur rapidement déçu

Au moment de son lancement, Threads avait réussi à attirer l’attention des internautes grâce à la promesse d’un nouvel espace d’expression en ligne. Néanmoins, après les premières semaines d’utilisation, les utilisateurs ont commencé à constater certaines limites et lacunes de ce nouveau réseau social :

Une interface peu intuitive et trop similaire à celle de Twitter

Des fonctionnalités limitées par rapport à celles proposées par la concurrence

Un manque d’originalité et d’innovation dans les outils de communication

Ces éléments ont conduit à une désaffection rapide des utilisateurs, qui ont préféré retourner sur Twitter ou explorer d’autres alternatives.

Le positionnement de Threads en tant qu’alternative à Twitter l’a exposé directement à la compétition féroce du leader du marché. En effet, Twitter a su réagir rapidement et s’adapter face à cette nouvelle menace :

Mise en place de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expérience utilisateur

Amélioration de la modération des contenus et de la lutte contre les abus

Renforcement de la communication et du marketing pour valoriser le réseau social auprès du public

Face à ces actions, Threads n’a pas réussi à se démarquer suffisamment pour convaincre les internautes de changer de plateforme.

Enfin, il est important de noter que Threads souffre également de l’image controversée de sa maison-mère, Meta. Les multiples affaires et scandales liés à l’entreprise ont eu un impact sur la perception des utilisateurs et leur confiance dans le nouveau réseau social :

Affaire Cambridge Analytica et utilisation abusive des données personnelles

Accusations de censure et de manipulation des informations par Facebook

Problèmes de transparence et de gouvernance au sein de l’entreprise

Ces éléments ont contribué à créer un climat de défiance envers Threads, qui peine à se détacher de l’image négative de sa maison-mère.

Malgré les difficultés rencontrées par Threads, il est encore trop tôt pour enterrer complètement cette plateforme. En effet, Meta dispose de ressources importantes et d’une expertise reconnue dans le développement de réseaux sociaux, qui pourraient permettre à Threads de rebondir et de se réinventer :

Possibilité de développer de nouvelles fonctionnalités innovantes pour attirer les utilisateurs

Appui sur l’écosystème des applications Meta (WhatsApp, Instagram…) pour promouvoir Threads

Investissements en marketing et communication pour redorer l’image du réseau social

Cependant, la concurrence avec Twitter s’annonce difficile, comme en témoigne le récent tweet de la CEO Linda Yaccarino annonçant une très forte hausse de l’utilisation de Twitter depuis février.

En conclusion, si Threads souhaite véritablement s’imposer face à Twitter et séduire les utilisateurs, il lui faudra proposer une expérience utilisateur unique, innovante et différenciée. Dans le cas contraire, ce nouveau réseau social risque fort de rester dans l’ombre de son concurrent direct.