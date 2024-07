Enregistrement d’appels et IA avancée avec iOS 18 ! Nouvelle ère numérique : iOS 18 et les améliorations pour enregistrer vos communications téléphoniques

L’univers de la tech est en constante évolution, notamment avec l’arrivée imminente d’iOS 18. Les utilisateurs désireux de rester à jour se voient présenter une série de nouveautés toutes plus intrigantes les unes que les autres.

Choc dans l’univers mobile : iOS 18 permet enfin d’enregistrer vos conversations téléphoniques !

Cet article explore de manière détaillée les diverses fonctionnalités introduites par cette version tant attendue, en mettant l’accent sur la possibilité d’enregistrer ses propres conversations téléphoniques.

Améliorations des appels enregistrés avec iOS 18

Découvrons également comment cette avancée se compare aux évolutions récentes d’autres systèmes d’exploitation, tels qu’Android.

Ce que vous devez retenir de l’enregistrement d’appels et IA avancée avec iOS 18 :

📱 iOS 18 introduit des nouveautés majeures, notamment la possibilité d’enregistrer des conversations téléphoniques avec intégration fluide aux applications Apple.

🔒 Apple renforce la confidentialité avec des options de consentement explicite et des notifications d’enregistrement d’appels pour tous les participants.

⚙️ Contrairement à Android, qui élimine les applications tierces d’enregistrement d’appels, iOS 18 améliore cette fonctionnalité tout en garantissant sécurité et conformité.

🔍 Apple continue d’innover avec des mises à jour axées sur l’expérience utilisateur et la confidentialité, bien que des retards possibles soient attendus pour certaines fonctionnalités.

Nouveautés majeures d’iOS 18

Apple ne cesse d’innover avec chaque nouvelle version d’iOS, et iOS 18 ne fait pas exception. La firme californienne a levé le voile sur plusieurs fonctionnalités qui visent à améliorer l’expérience utilisateur. Parmi celles-ci, certaines sont particulièrement notables.

Possibilité d’enregistrer ses conversations téléphoniques

L’une des fonctionnalités les plus attendues est la possibilité d’enregistrer les conversations téléphoniques directement depuis l’application native iOS. Cette option permet, entre autres :

La sauvegarde des discussions importantes pour référence ultérieure

pour référence ultérieure La retranscription automatique des appels pour une lecture rapide

pour une lecture rapide L’amélioration de la sécurité et de la documentation personnelle

Cette capacité à enregistrer les appels est rendue possible grâce à des mises à jour du système iOS, qui permettent une intégration fluide avec plusieurs applications Apple telles que Notes et Mail.

Améliorations dans la confidentialité et la sécurité

Avec iOS 18, Apple renforce encore davantage ses engagements envers la confidentialité et la protection des données. Cela inclut :

Des options de consentement explicite avant l’enregistrement des appels

avant l’enregistrement des appels Des notifications aux participants des appels lorsque ceux-ci sont enregistrés

aux participants des appels lorsque ceux-ci sont enregistrés La compatibilité accrue avec les lois locales relatives à la gestion et à la conservation des informations personnelles

Lire : iOS 17 : Nouvelle Version du Système d’Exploitation pour les IPhones

Comparaison avec Android et sa politique d’applications tierces

Tandis qu’Apple progresse dans la personnalisation et la sécurité liées à l’enregistrement des appels, Android suit une trajectoire légèrement différente. Récemment, Google a renforcé sa politique concernant les applications tierces.

Fin des applications tierces d’enregistrement sur Android

Google a annoncé la fin de la prise en charge des applications tierces permettant l’enregistrement des appels. Cela signifie que désormais, les utilisateurs doivent se rabattre sur les fonctionnalités natives proposées par leur fabricant de smartphone.

Cette décision vise principalement à renforcer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, mais elle soulève également certaines préoccupations quant à la flexibilité offerte autrefois par ces applications indépendantes.

L’impact des nouvelles fonctionnalités sur les utilisateurs quotidiens

Le principal bénéficiaire de ces mises à jour reste, sans surprise, l’utilisateur final. En effet, les ajustements apportés par Apple et Google visent prioritairement à délivrer une expérience utilisateur optimisée tout en respectant des standards de confidentialité toujours plus rigoureux.

Avantages pratiques de la nouveauté iOS 18

Pour les utilisateurs d’iOS 18, cette mise à jour offre bon nombre d’avantages pratiques :

Navigation simplifiée entre différentes fonctions d’appel

entre différentes fonctions d’appel Réduction des risques liés à la perte d’information critique

Accès facile à des transcriptions de qualité pour un suivi précis des conversations

Apple Intelligence : la pointe de la recherche en intelligence artificielle

Dans la course à l’intelligence artificielle (IA), Apple continue d’innover malgré des rapports récents indiquant que la marque serait légèrement en retard par rapport à ses concurrents. Apprenez comment accéder à Apple Intelligence en France et découvrez ce qui distingue leurs approches IA.

Accéder à Apple Intelligence en France

Puisque l’accès direct à certaines fonctionnalités de l’IA d’Apple n’est pas immédiatement disponible partout, il est nécessaire pour les utilisateurs français d’entreprendre quelques démarches spécifiques. Voici les étapes typiques :

Effectuer une mise à jour vers la dernière version d’iOS supportant Apple Intelligence. Configurer les options de localisation afin de permettre une utilisation complète des services intelligents disponibles. Examiner et accepter les conditions de service spécifiques liées à l’usage de l’IA d’Apple.

Anomalies potentielles au lancement de la version

Bien que chaque nouvelle mouture apporte son lot de promesses, il arrive parfois que certaines fonctionnalités ne soient pas entièrement prêtes lors du lancement initial, comme cela semble être le cas pour iOS 18.

Rumeurs et retards

Des sources proches de l’industrie suggèrent que la fonctionnalité phare tant espérée pourrait ne pas voir le jour immédiatement avec le lancement des nouveaux iPhone 16. Ces rumeurs alimentent la spéculation autour des capacités finales de la prochaine grande mise à jour d’iOS.

Les utilisateurs devront peut-être faire preuve de patience pour bénéficier pleinement de toutes les innovations promises par Apple pour cette version.

Réactions anticipées des utilisateurs

Face à ces possibles retards, les réactions des passionnés de produits Apple varient, allant de l’excitation contenue à une certaine déception. L’attente longue pourrait impacter les premiers avis relatifs aux performances globales d’iOS 18.

Conclusion intermédiaire

Il convient de suivre l’évolution d’iOS 18 et ses caractéristiques innovantes, tout en gardant un œil attentif aux annonces officielles d’Apple concernant leur développement en temps réel. Le monde fébrile de la technologie mobile ne manquera pas de nous surprendre avec des adaptations continues visant à rendre chaque interaction plus intuitive et sécurisée.