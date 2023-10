Amazon brise les règles avec cette offre limitée pour les Sony WF-1000XM5 – Saisissez votre chance!

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 en promotion sur Amazon

Avec le lancement de la deuxième édition du Prime Day 2023, Amazon offre à ses clients une belle occasion de se procurer les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 à un prix réduit.

Offre exceptionnelle pour un produit marquant

À l’aube de cette édition automnale du Prime Day 2023, Amazon Espagne vous permet d’acquérir des écouteurs sans fil Sony à un très bon prix. Disponible en couleur argent, les Sony WF-1000XM5 sont vendus pour 226,79 euros au lieu de 319,99 euros; ce qui représente une économie de près de 90 euros par rapport au prix conseillé.

Sony WH-1000XM5 - Casque Bluetooth sans Fil à réduction de Bruit - 30 Heures d'autonomie - Optimisé pour Alexa et Google Assistant - avec Micro intégré pour Les appels téléphoniques - Noir Sony WH-1000XM5 - Casque Bluetooth sans Fil à réduction de Bruit - 30 Heures d'autonomie - Optimisé pour Alexa et Google Assistant - avec Micro intégré pour Les appels téléphoniques - Noir 349,00 € 313,49 € -10%

Sony WF-1000XM5 écouteurs sans Fil à réduction de Bruit, Bluetooth, Intra-Auriculaires avec Micro, 36 Heures d'autonomie, Charge Rapide, IPX4, Compatible iOS et Android - Noir Sony WF-1000XM5 écouteurs sans Fil à réduction de Bruit, Bluetooth, Intra-Auriculaires avec Micro, 36 Heures d'autonomie, Charge Rapide, IPX4, Compatible iOS et Android - Noir 319,00 € 299,99 € -6%

Caractéristiques techniques et design améliorés

Une conception 25% plus compacte et 20% plus légère que le modèle précédent

Un nouveau haut-parleur de 8,4mm avec puce de traitement de son

Réduction de bruit active 20% meilleure que sur les WF-1000XM4

Amélioration de la capture vocale grâce à une nouvelle configuration de microphones

Pour ravir les utilisateurs, Sony a misé sur l’amélioration des caractéristiques techniques de ces écouteurs. Outre leur taille plus compacte et leur poids allégé, ils sont équipés d’un nouveau haut-parleur de 8,4mm soutenu par une puce de traitement du son. Ils offrent également une réduction du bruit active 20% supérieure à celle des WF-1000XM4 et une meilleure capture vocale grâce à une nouvelle configuration de microphones.

Le design a également été amélioré : les écouteurs sont désormais plus universellement confortables, notamment pour les petites oreilles qui étaient auparavant gênées par le modèle WF-1000XM4. Les écouteurs viennent maintenant avec quatre tailles d’embouts au lieu de trois, ce qui permet un meilleur ajustement pour chaque utilisateur.

Une expérience utilisateur optimisée

Les commandes sont réalisées via une surface tactile située sous chaque face externe des écouteurs, permettant la gestion de la lecture, la navigation entre les pistes, le changement de mode d’écoute, l’activation de l’assistant et même le contrôle du volume. Toutefois, il est à noter que ce dernier reste peu pratique puisqu’il nécessite de taper quatre fois sur l’un des écouteurs pour augmenter ou diminuer le volume.

De plus, les WF-1000XM5 intègrent nativement Alexa ou Google Assistant, permettant ainsi de les contrôler par la voix même lorsque le téléphone appairé n’est pas à portée. Les écouteurs disposent également d’un capteur de proximité qui met automatiquement en pause la lecture lorsqu’ils sont retirés des oreilles et bascule en mode mono lorsqu’un seul écouteur est remis dans son étui.

Enfin, ces écouteurs sans fil se connectent via Bluetooth 5.3 et possèdent une fonctionnalité multipoint leur permettant d’être appairés avec deux appareils simultanément.

Une offre à saisir rapidement

Pour profiter de cette promotion sur les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5, rendez-vous sur le site d’Amazon Espagne avant la fin du Prime Day 2023. Ne manquez pas cette occasion de vous offrir ces écouteurs performants et design pour un prix réduit !