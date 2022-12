Immobilier : faire une étude de marché avant d’investir

Vous voulez investir dans l’immobilier ? Il faut d’abord faire une étude de marché.

Cela vous permettra de bénéficier de la défiscalisation pinel, entre autres raisons.

Découvrez comment procéder.

Faire une étude du marché immobilier avant d’investir

L’immobilier continue de séduire énormément d’investisseurs. Il reste l’un des meilleurs investissements sur le long terme. De plus, il est plus rentable qu’un placement financier. Il s’agit plus précisément de l’immobilier locatif.

Cela consiste à acheter un logement afin de le mettre en location. Par la suite, on perçoit des revenus complémentaires et réguliers (loyers) tout en construisant un patrimoine durable.

Toutefois, pour profiter de ces avantages, il est nécessaire de bien étudier certains paramètres avant d’investir. D’où la nécessité de faire une étude du marché immobilier. Découvrez ce qu’il y a à savoir sur ce sujet dans cet article.

Pourquoi faire une étude du marché immobilier avant d’investir ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer la nécessité d’une étude du marché immobilier avant d’investir. En effet, cette étape est nécessaire pour bénéficier de la défiscalisation pinel.

C’est une réduction importante d’impôts qui s’applique uniquement dans les villes ayant une forte demande locative. En réalisant une étude de marché, vous saurez quelles sont ces villes. Il est dans votre intérêt d’investir dans l’une d’elles.

Aussi, puisque vous allez sur un marché inconnu, il est fondamental de l’étudier. Cela vous permettra de déterminer la rentabilité et la viabilité de votre projet. En effet, en réalisant une étude de marché, vous analysez chaque détail de la ville qui vous intéresse.

Cela sert à savoir si elle détient tous les atouts nécessaires pour y réussir votre investissement.

En outre, il faut comparer le prix des logements dans la ville qui vous intéresse. Cela vous permettra de trouver une bonne affaire. Dans certains cas, vous pourrez même bénéficier d’un important rabais sur le prix d’achat.

En bref, il est essentiel de connaître le marché immobilier dans lequel vous souhaitez investir. D’autant plus qu’il est risqué de se lancer à l’aveuglette dans un investissement immobilier. Alors, faites une étude de marché avant d’investir.

Il faut suivre les étapes suivantes lorsque vous faites une étude de marché :

Découvrir le marché

Avant de démarrer une étude de marché, vous devez d’abord identifier votre zone géographique de recherche. Internet peut vous servir. En général, les sites d’annonces immobilières fournissent de bonnes informations. En les visitant, vous saurez quelles sont les meilleures villes où investir.

Sinon, vous pouvez consulter la cartographie de la France et analyser les besoins immobiliers. Eliminez d’office les zones non éligibles à la défiscalisation pinel. Il s’agit de celles où la demande locative est inférieure à l’offre. Ainsi, vous pouvez choisir une ville dans l’une des zones que vous n’avez pas éliminées.

Etudier les offres

Après avoir choisi votre zone géographique, vous pouvez affiner votre recherche. Toujours à l’aide des annonces immobilières, comparez les offres. Cette étape vous permettra de choisir le logement à acheter et de faire une bonne affaire. Pour y arriver, comparez les logements mis en vente dans votre zone.

Les critères à considérer dans votre comparaison sont le prix, l’état du logement et la surface. Vous en déduirez le prix au m². En effet, celui-ci dépend de l’état et de la surface du logement. L’état indique l’importance des travaux à effectuer. Et la surface indique la taille du projet et son potentiel.

Beaucoup de gens investissent dans l’immobilier neuf. Il n’y a pas de travaux à faire. Et c’est nécessaire pour bénéficier des avantages de la loi Pinel. Donc, comparez bien les offres que vous trouvez sur le marché immobilier neuf et ancien. Les deux présentent des avantages indéniables.

Analyser les loyers

Analyser les loyers vous permettra de choisir le quartier où investir pour maximiser vos gains. Pour ce faire, comparez toujours les offres dans les annonces immobilières. L’idéal c’est de trouver un quartier où le loyer est élevé et où le prix d’achat est peu cher. L’étude de marché vous permettra d’y arriver.