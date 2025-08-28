Débuter dans le conseil IT : statuts, déclarations, outils, tout ce qu’il faut mettre en place pour être en règle dès le départ

4.3/5 - (9 votes)

Vous lancez votre activité en freelance dans la tech ou le conseil IT ? L’une des premières questions à se poser concerne vos obligations comptables. Faut-il un expert-comptable ? Quels documents conserver ? Quelles règles respecter ?

Découvrez les règles à connaître en micro-entreprise, EI, SASU ou EURL pour éviter les erreurs fiscales.

Erreur fréquente : croire que tout freelance est automatiquement micro-entrepreneur. En réalité, plusieurs statuts juridiques sont possibles, chacun avec ses propres exigences comptables. Il est donc crucial de bien comprendre vos droits et devoirs selon le cadre choisi pour éviter tout faux pas administratif ou fiscal.

Ce que vous devez retenir de cette thématique micro-entreprise, SASU, EURL, statut , freelance IT, obligations comptables :

📊 Le choix du statut juridique (micro-entreprise, EI, SASU, EURL) impacte directement vos obligations comptables et votre marge de manœuvre en optimisation fiscale.

🧾 En micro-entreprise, la comptabilité reste simplifiée, mais vous devez respecter des règles strictes : factures conformes, déclaration de CA, archivage sur 10 ans.

👨‍💼 Hors micro, un expert-comptable devient quasi indispensable pour assurer la conformité, limiter les erreurs et booster votre visibilité en ligne via une compta optimisée.

🛠️ Utilisez des outils numériques (facturation, cloud, synchronisation bancaire) pour alléger la gestion, renforcer le référencement naturel et rester concentré sur vos missions tech.

Freelance tech : faut-il un expert-comptable dès le lancement de votre activité ?

erreurs à éviter et conseils pour une compta sans stress

Les différents statuts juridiques pour les freelances tech

En France, un freelance indépendant peut exercer sous plusieurs formes juridiques. Voici les principales :

1. La micro-entreprise (auto-entrepreneur)

Le plus accessible, mais aussi le plus limité.

📌 Comptabilité simplifiée : pas de bilan, pas de TVA (sous conditions), un simple livre des recettes suffit.

✅ Avantages : démarches rapides, gestion allégée, charges sociales proportionnelles au CA.

❌ Inconvénients : plafonds de chiffre d’affaires (77 700 € en 2025), pas d’optimisation rémunération/dividendes, faible couverture sociale.

2. L’entreprise individuelle (EI)

Un peu plus flexible, toujours sans capital social.

📋 Comptabilité simplifiée ou normale selon le régime fiscal.

📉 Patrimoine personnel protégé par défaut.

💡 Accompagnement recommandé pour éviter les erreurs.

3. La SASU

Souplesse et crédibilité, mais complexité comptable.

📊 Bilan, compte de résultat, rapport de gestion obligatoires.

💼 Président assimilé salarié (meilleure protection sociale).

📈 Possibilité de verser des dividendes.

👨‍💼 Expert-comptable indispensable.

4. L’EURL

L’alternative à la SASU pour les freelances recherchant plus de simplicité.

💰 Gérant affilié au régime des indépendants.

📒 Comptabilité complète exigée : bilan, liasse fiscale, etc.

🧾 Optimisation possible selon choix du régime fiscal (IR ou IS).

Obligations comptables par statut

Statut Obligations comptables Expert-comptable requis ? Micro-entreprise Livre des recettes, facturation, déclaration de CA Non (mais conseillé) Entreprise individuelle Journal, grand livre, compte de résultat Recommandé EURL Bilan, compte de résultat, liasse fiscale complète Oui SASU Bilan, rapport de gestion, déclarations sociales & fiscales Oui

Pourquoi faire appel à un expert-comptable quand on est freelance ?

👉 Dès que vous sortez du cadre micro, l’aide d’un expert-comptable spécialiste des freelances informatique est fortement recommandée.

Ses atouts :

Conformité des déclarations

Optimisation fiscale (rémunération, dividendes…)

Gain de temps

Réduction des erreurs

🎯 Choisissez un expert-comptable spécialisé dans les freelances tech pour bénéficier d’un accompagnement adapté à votre activité (missions longues, SaaS, forfaits…).

Obligations spécifiques en micro-entreprise

Même en micro, quelques règles doivent impérativement être respectées :

Livre des recettes

Encaissements notés chronologiquement

Détails : date, client, montant, mode de paiement

Facturation conforme

Mentions obligatoires (numéro, date, prestation, HT…)

Archivage des documents pendant 10 ans

Déclaration de chiffre d’affaires

Obligatoire mensuellement ou trimestriellement

Même si le CA est nul

En ligne via le portail autoentrepreneur.urssaf.fr

Séparation des comptes

Compte bancaire pro recommandé

Meilleure lisibilité fiscale

Les erreurs comptables fréquentes

❌ Oublier une facture ou un encaissement

❌ Mélanger dépenses pro et perso

❌ Mauvaise déclaration de chiffre d’affaires

❌ Manque d’organisation ou d’archivage

Astuce : créez une routine hebdomadaire de mise à jour (vendredi après-midi, par exemple).

Outils utiles pour simplifier la gestion

Outil / méthode Fonction Avantage Application de facturation Automatisation des devis et factures Gain de temps, conformité assurée Stockage cloud ou Google Drive Archivage numérique des documents Accès rapide, stockage sécurisé Synchronisation bancaire Suivi automatique des mouvements financiers Rapprochement facilité Checklist comptable mensuelle Vérification des obligations Réduction du risque d’oubli

Le choix du statut juridique détermine vos obligations comptables et votre besoin (ou non) d’un expert-comptable. En micro-entreprise, les obligations sont légères et la gestion autonome est possible ; alors qu’en EI, SASU ou EURL vous serez confrontés à une comptabilité plus lourde pour lequel l’ accompagnement est recommandé. Dans tous les cas : anticipez vos obligations pour éviter les erreurs coûteuses et optez pour un expert-comptable spécialisé dans les freelances tech si vous évoluez hors du régime micro. Il saura vous guider et adapter sa prestation à vos besoins spécifiques.

NjU4QzEyLjQxNDggMjIuMDg5NSAxMi4zNDk4IDIyLjIwMjEgMTIuMjYxOCAyMi4yOTQyQzEyLjE3MzggMjIuMzg2MiAxMi4wNjUzIDIyLjQ1NTEgMTEuOTQ1NiAyMi40OTQ5QzExLjgyNTggMjIuNTM0OCAxMS42OTgyIDIyLjU0NDUgMTEuNTczNCAyMi41MjMyQzExLjQ0ODYgMjIuNTAyIDExLjMzMDMgMjIuNDUwNCAxMS4yMjg0IDIyLjM3MjhMOS4zODc2MSAyMC45OTQ3QzguODk4NzUgMjEuMzAxNCA4LjMxNjI3IDIxLjQxNDIgNy43NDg0NiAyMS4zMTIyQzcuMTgwNjUgMjEuMjEwMiA2LjY2NjE1IDIwLjkwMDMgNi4zMDA2MSAyMC40NDAxWk0xNi40NDA0IDE3LjIzNTNMMTEuNDIzMiAxMC45MTY5QzEwLjkxNiAxMy42OTc1IDkuNTI4OTYgMTUuNDUwNyA4LjkzNjM3IDE2LjA5MThMMTAuOTkwNiAxOC42Nzg3QzExLjcyNDIgMTguMjE2OSAxMy42ODA2IDE3LjE4MTQgMTYuNDQwNCAxNy4yMzUzWk0xMS42OTIyIDIxLjcxODlMMTEuNjk1NyAyMS43MjMzTDExLjg4NTUgMjEuMDgzN0wxMC44NTkzIDE5Ljc5MTRMMTAuMDM1MSAyMC40Nzg2TDExLjY5MjIgMjEuNzE4OVpNOS4xMzYyMyAyMC4xNzczTDEwLjM1NzQgMTkuMTU5M0w4LjM0OTYzIDE2LjYzMDhMNy4xMjg0NyAxNy42NDg5QzYuODA0NiAxNy45MTg5IDYuNTk5NzYgMTguMzExIDYuNTU5MDEgMTguNzM5QzYuNTE4MjcgMTkuMTY3IDYuNjQ0OTUgMTkuNTk1OCA2LjkxMTE5IDE5LjkzMTFDNy4xNzc0NCAyMC4yNjY0IDcuNTYxNDQgMjAuNDgwNyA3Ljk3ODcxIDIwLjUyNjlDOC4zOTU5OSAyMC41NzMxIDguODEyMzYgMjAuNDQ3MyA5LjEzNjIzIDIwLjE3NzNaIiBmaWxsPSJibGFjayIgLz4NDQogICAgICAgICAgICA8L2c+DQ0KICAgICAgICAgICAgPHBhdGggZD0iTTMwLjE5MDEgMTAuMjAwNlYzNS41MTMxQzMwLjE5MDEgMzYuMjU5IDI5Ljk2NjIgMzYuOTc0NCAyOS41Njc3IDM3LjUwMThDMjkuMTY5MiAzOC4wMjkyIDI4LjYyODcgMzguMzI1NiAyOC4wNjUxIDM4LjMyNTZINC42OTAxQzQuMTI2NTIgMzguMzI1NiAzLjU4NjAxIDM4LjAyOTIgMy4xODc1IDM3LjUwMThDMi43ODg5OCAzNi45NzQ0IDIuNTY1MSAzNi4yNTkgMi41NjUxIDM1LjUxMzFWMTAuMjAwNkMyLjU2NTEgOS40NTQ2NCAyLjc4ODk4IDguNzM5MjcgMy4xODc1IDguMjExODJDMy41ODYwMSA3LjY4NDM4IDQuMTI2NTIgNy4zODgwNiA0LjY5MDEgNy4zODgwNkgyOC4wNjUxQzI4LjYyODcgNy4zODgwNiAyOS4xNjkyIDcuNjg0MzggMjkuNTY3NyA4LjIxMTgyQzI5Ljk2NjIgOC43MzkyNyAzMC4xOTAxIDkuNDU0NjQgMzAuMTkwMSAxMC4yMDA2Wk0yOSAzNi45NDAzVjguNzMxMzRIMy44Nzc2VjM2Ljk0MDNIMjlaIiBmaWxsPSJibGFjayIgLz4NDQogICAgICAgICAgICA8ZGVmcz4NDQogICAgICAgICAgICAgICAgPGNsaXBQYXRoIGlkPSJjbGlwMF8yMTNfMjciPg0NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHJlY3Qgd2lkdGg9IjEyLjcxODgiIGhlaWdodD0iMTIuOTE0NyIgZmlsbD0id2hpdGUiIHRyYW5zZm9ybT0ibWF0cml4KC0wLjc2ODA5OSAwLjY0MDMzMSAwLjYyMTg1NCAwLjc4MzEzMyAxMiA3LjgwOTUyKSIgLz4NDQogICAgICAgICAgICAgICAgPC9jbGlwUGF0aD4NDQogICAgICAgICAgICA8L2RlZnM+DQ0KICAgICAgICA8L3N2Zz4NDQogICAgPC9kaXY+DQ0KICAgIDxkaXYgaWQ9Imx3ZF9jb250YWluZXJfbGlzdCI+DQ0KICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgIDxwIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDExcHg7bWFyZ2luLWJvdHRvbTo1cHg7Ij48c3Bhbj5Db250ZW51IGNvbsOndSBldCBwcm9wb3PDqSBwYXIgUk9DIzM1NDEzNy4gTGEgcsOpZGFjdGlvbiBkZSBMYSBSZXZ1ZSBUZWNoIG4nYSBwYXMgcGFydGljaXDDqSDDoCBsYSByw6lhbGlzYXRpb24gZGUgY2V0IGFydGljbGUuPC9zcGFuPjwvcD4NDQogICAgICAgIA0KICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgIDxwIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDExcHg7bWFyZ2luLWJvdHRvbTo1cHg7Ij48c3Bhbj4tIENyw6lkaXRzIGltYWdlcyA6IEZyZWVwaWs8L3NwYW4+PC9wPg0NCiAgICAgICAgDQogICAgICAgIA0KICAgIDwvZGl2Pg0NCjwvZGl2Pg==