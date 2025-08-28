Débuter dans le conseil IT : statuts, déclarations, outils, tout ce qu’il faut mettre en place pour être en règle dès le départ

Vous lancez votre activité en freelance dans la tech ou le conseil IT ? L’une des premières questions à se poser concerne vos
obligations comptables. Faut-il un expert-comptable ? Quels documents conserver ? Quelles règles respecter ?
Découvrez les règles à connaître en micro-entreprise, EI, SASU ou EURL pour éviter les erreurs fiscales.
Erreur fréquente : croire que tout freelance est automatiquement
micro-entrepreneur. En réalité, plusieurs statuts juridiques sont possibles, chacun avec ses propres exigences comptables. Il est donc crucial de bien comprendre vos droits et devoirs selon le cadre choisi pour éviter tout faux pas administratif ou fiscal.
Ce que vous devez retenir de cette thématique
micro-entreprise, SASU, EURL, statut , freelance IT, obligations comptables :
📊
Le choix du statut juridique (micro-entreprise, EI, SASU, EURL) impacte directement vos obligations comptables et votre marge de manœuvre en optimisation fiscale.
🧾 En
micro-entreprise, la comptabilité reste simplifiée, mais vous devez respecter des règles strictes : factures conformes, déclaration de CA, archivage sur 10 ans.
👨💼 Hors micro, un
expert-comptable devient quasi indispensable pour assurer la conformité, limiter les erreurs et booster votre visibilité en ligne via une compta optimisée.
🛠️ Utilisez des
outils numériques (facturation, cloud, synchronisation bancaire) pour alléger la gestion, renforcer le référencement naturel et rester concentré sur vos missions tech.
Freelance tech : faut-il un expert-comptable dès le lancement de votre activité ? erreurs à éviter et conseils pour une compta sans stress
Les différents statuts juridiques pour les freelances tech
En France, un freelance indépendant peut exercer sous plusieurs formes juridiques. Voici les principales :
1. La micro-entreprise (auto-entrepreneur)
Le plus accessible, mais aussi le plus limité.
📌
Comptabilité simplifiée : pas de bilan, pas de TVA (sous conditions), un simple livre des recettes suffit.
✅ Avantages : démarches rapides, gestion allégée, charges sociales proportionnelles au CA.
❌ Inconvénients : plafonds de chiffre d’affaires (77 700 € en 2025), pas d’optimisation rémunération/dividendes, faible couverture sociale.
2. L’entreprise individuelle (EI)
Un peu plus flexible, toujours sans capital social.
📋 Comptabilité simplifiée ou normale selon le régime fiscal.
📉 Patrimoine personnel protégé par défaut.
💡 Accompagnement recommandé pour éviter les erreurs.
3. La SASU
Souplesse et crédibilité, mais complexité comptable.
📊 Bilan, compte de résultat, rapport de gestion obligatoires.
💼 Président assimilé salarié (meilleure protection sociale).
📈 Possibilité de verser des dividendes.
👨💼
Expert-comptable indispensable.
4. L’EURL
L’alternative à la SASU pour les freelances recherchant plus de simplicité.
💰 Gérant affilié au régime des indépendants.
📒 Comptabilité complète exigée : bilan, liasse fiscale, etc.
🧾 Optimisation possible selon choix du régime fiscal (IR ou IS).
Obligations comptables par statut
Statut
Obligations comptables
Expert-comptable requis ?
Micro-entreprise
Livre des recettes, facturation, déclaration de CA
Non (mais conseillé)
Entreprise individuelle
Journal, grand livre, compte de résultat
Recommandé
EURL
Bilan, compte de résultat, liasse fiscale complète
Oui
SASU
Bilan, rapport de gestion, déclarations sociales & fiscales
Oui
Pourquoi faire appel à un expert-comptable quand on est freelance ?
👉
Dès que vous sortez du cadre micro, l’aide d’un expert-comptable spécialiste des freelances informatique est fortement recommandée.
Ses atouts :
🎯
Choisissez un expert-comptable spécialisé dans les freelances tech pour bénéficier d’un accompagnement adapté à votre activité (missions longues, SaaS, forfaits…).
Quelques règles doivent impérativement être respectées
Obligations spécifiques en micro-entreprise
Même en micro, quelques règles doivent impérativement être respectées :
Livre des recettes
Encaissements notés chronologiquement
Détails : date, client, montant, mode de paiement
Facturation conforme
Mentions obligatoires (numéro, date, prestation, HT…)
Archivage des documents pendant
10 ans
Déclaration de chiffre d’affaires
Séparation des comptes
Les erreurs comptables fréquentes
❌ Oublier une facture ou un encaissement
❌ Mélanger dépenses pro et perso ❌ Mauvaise déclaration de chiffre d’affaires ❌ Manque d’organisation ou d’archivage
Astuce : créez une
routine hebdomadaire de mise à jour (vendredi après-midi, par exemple).
Outils utiles pour simplifier la gestion
Outil / méthode
Fonction
Avantage
Application de facturation
Automatisation des devis et factures
Gain de temps, conformité assurée
Stockage cloud ou Google Drive
Archivage numérique des documents
Accès rapide, stockage sécurisé
Synchronisation bancaire
Suivi automatique des mouvements financiers
Rapprochement facilité
Checklist comptable mensuelle
Vérification des obligations
Réduction du risque d’oubli
Le choix du
statut juridique détermine vos obligations comptables et votre besoin (ou non) d’un expert-comptable. En micro-entreprise, les obligations sont légères et la gestion autonome est possible ; alors qu’en EI, SASU ou EURL vous serez confrontés à une comptabilité plus lourde pour lequel l’ accompagnement est recommandé. Dans tous les cas : anticipez vos obligations pour éviter les erreurs coûteuses et optez pour un expert-comptable spécialisé dans les freelances tech si vous évoluez hors du régime micro. Il saura vous guider et adapter sa prestation à vos besoins spécifiques.
