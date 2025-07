Comment Moovers réinvente le réseau des freelances en France : l app qui connecte les entrepreneurs locaux en 2025

4.4/5 - (5 votes)

Comme beaucoup d’indépendants, Lucas Fonseque a démarré avec enthousiasme mais peu de réseau. En créant une communauté WhatsApp locale pour échanger entre freelances, il touche une corde sensible : le besoin de lien humain dans un quotidien souvent solitaire. Face à l’enthousiasme généré, l’idée de professionnaliser cette dynamique prend forme.

Moovers : l’application qui fait bouger l’entrepreneuriat tech en France

Ce que vous devez retenir de cet article sur créer du lien entre indépendants, Moovers , entrepreneuriat local, application :

📲 Moovers est née d’un groupe WhatsApp local et devient une application clé pour connecter freelances, TPE et solopreneur s autour d’un réseau entrepreneurial humain.

s autour d’un réseau entrepreneurial humain. 🚀 L’évolution technique progressive – de FlutterFlow à Flutter natif – démontre une stratégie agile centrée sur l’écoute utilisateur et l’optimisation de l’expérience communautaire.

communautaire. 🌍 Avec plus de 500 membres et des ambassadeurs en région , Moovers active un maillage local fort pour dynamiser l’entrepreneuriat dans toutes les villes françaises.

, Moovers active un maillage local fort pour dynamiser l’entrepreneuriat dans toutes les villes françaises. 🧩 Moovers incarne une nouvelle vision de l’entrepreneuriat : solidaire, local et digital, grâce à des outils collaboratifs, une gouvernance distribuée et une approche proche du terrain.

Comment Lucas Fonseque a bâti Moovers, l’app qui fait bouger l’écosystème freelance en région

Moovers, l’application pour entrepreneur, voit le jour avec une promesse simple : faciliter les connexions entre solopreneurs, TPE et freelances, en leur donnant des outils concrets pour se rencontrer, collaborer et se rendre visibles.

Une évolution tech au service de la communauté

Version 1 – FlutterFlow : prototype agile

La toute première version de Moovers a été conçue sur FlutterFlow. Ce choix permet de lancer rapidement un prototype complet : création de profils, carte interactive des membres, et premiers modules de mise en relation. C’est l’étape MVP, pour tester l’adoption du concept.

Version 2 – Flutter : montée en puissance

La deuxième version passe sur Flutter natif. Objectif : optimiser l’expérience utilisateur, gagner en fluidité, et mieux intégrer les outils communautaires. C’est à cette étape que sont ajoutés les QR codes personnalisés, les vidéos de présentation dans les profils, ou encore les salons de discussion par ville.

Version 3 – En cours de construction

La troisième version est en préparation, gardée volontairement confidentielle. Ce que l’on sait : elle s’appuiera sur les retours de la communauté, sur une logique d’automatisation plus poussée, et sur une architecture évolutive pour accompagner la croissance rapide. Moovers prépare une refonte ambitieuse, pensée pour scaler dans toutes les villes de France.

Une dynamique portée par plus de 500 membres engagés

Aujourd’hui, Moovers rassemble une communauté de plus de 500 membres répartis dans plusieurs villes pilotes comme Toulouse, Nîmes, Poitiers, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Paris. Le tout est animé par des ambassadeurs locaux, qui organisent des rencontres, guident les nouveaux arrivants, et co-construisent l’agenda des actions.

Chaque ville dispose de son espace dédié, permettant des échanges ciblés, la création d’événements physiques, et le développement d’un réseau entrepreneurial local, humain et actif .

Un projet tech à suivre pour sa vision claire et son exécution progressive

Les trajectoires qui combinent intuition terrain et logique produit sont les plus dignes d’intérêt et Moovers en est l’exemple parfait : une idée née d’un besoin réel, un premier test en no-code, une évolution maîtrisée vers Flutter, et une anticipation forte des prochaines étapes.

Cette progression par étapes, basée sur l’écoute utilisateur, est exemplaire. Plutôt que de surinvestir dans une solution trop complexe dès le départ, l’équipe a su faire évoluer le produit au rythme de la communauté. Résultat : une base solide, une UX en amélioration constante, et une capacité à pivoter en fonction des retours concrets.

Derrière Moovers, il y a un visage : celui de Lucas Fonseque, un entrepreneur qui a connu de près les réalités de l’indépendance. Son parcours est emblématique d’une nouvelle génération de créateurs : autodidacte, orienté terrain, animé par une vision sociale du numérique.

Avant Moovers, Lucas lance plusieurs projets entrepreneuriaux, teste des concepts, anime des communautés informelles sur WhatsApp. Il observe rapidement les limites de ces groupes : trop d’informations, pas de structure, aucun outil pour favoriser les vraies synergies. C’est cette frustration qui devient le point de départ de Moovers.

Ce qui distingue Lucas, c’est son ancrage local et sa capacité à fédérer sans imposer. Il construit Moovers avec les utilisateurs, itère en fonction des retours, et s’entoure d’ambassadeurs engagés. Il ne cherche pas à créer une plateforme pour dominer un marché, mais à bâtir un outil utile, humain et évolutif.

Aujourd’hui encore, il continue d’animer les rencontres, de répondre aux utilisateurs et de porter la vision d’un entrepreneuriat plus solidaire, connecté et accessible. Une approche fondée sur l’écoute, la proximité, et l’agilité — tout ce que Moovers incarne.

Ce que réserve 2025 pour Moovers

Déploiement dans une trentaine de villes via un réseau d’ambassadeurs renforcé

Ajout de groupes thématiques (par secteur ou besoin métier)

Lancement d’un studio de contenus et de templates co-créés par la communauté

Nouveaux formats de rencontres (co-déjeuners, coworkings mobiles, masterclasses)

Construction d’un programme ambassadeur structuré, avec outils dédiés

Moovers est bien plus qu’une app : c’est un projet tech communautaire, né d’un vécu d’indépendant et bâti avec méthode. Il s’inscrit dans une tendance profonde : remettre du lien et du sens dans l’entrepreneuriat, avec des outils adaptés, une gouvernance distribuée, et une vision long terme.

➡️ Pour celles et ceux qui veulent entreprendre sans s’isoler, Moovers montre la voie d’un numérique humain, local et agile.

FAQ – Moovers en 5 questions

Moovers est-elle réservée aux freelances du digital ?

Non. Moovers est ouverte à tous les profils d’entrepreneurs indépendants : artisans, coachs, consultants, commerçants, thérapeutes, professionnels du bien-être ou du marketing… La diversité des métiers fait la richesse de la communauté.

Faut-il être dans une grande ville pour en profiter ?

Pas du tout. L’un des objectifs de Moovers est justement de favoriser les dynamiques locales, même dans des villes moyennes ou petites. Grâce à un système d’ambassadeurs et de discussions par ville, chaque territoire peut créer son propre écosystème entrepreneurial.

Peut-on organiser ses propres événements sur Moovers ?

Oui. Les utilisateurs ayant souscrit à une formule payante peuvent créer des événements et les partager avec les membres de leur ville. L’application encourage d’ailleurs les initiatives locales et propose un accompagnement pour les ambassadeurs.

Y a-t-il une version gratuite ?

Oui. Moovers propose une version freemium qui donne accès aux principales fonctionnalités : profil enrichi, consultation des membres, discussion locale, accès aux événements publics, etc. Des formules payantes sont disponibles pour débloquer davantage d’options.

Quelle est la suite pour Moovers ?

Moovers prévoit de déployer son réseau dans toutes les régions de France, avec des formats de rencontres variés, un espace de ressources partagées enrichi, et une nouvelle version technique ambitieuse prévue courant 2025.

