Comment choisir une bonne agence de traduction ?

Pour les entreprises dans les secteurs d’activité les plus différents, arriver à couvrir le marché international nécessite la traduction de toutes sortes de contenus.

Pour les textes publicitaires ou commerciaux, pour les contenus spécifiques touchant à des domaines comme le droit, pour les contenus liés à l’univers des financiers à l’information en général, il faut toujours pouvoir compter sur des agences de traduction d’expérience.

Trouver le bon interlocuteur pour votre projet peut s’avérer plus complexe qu’on ne le croit. Nous vous orientons ici avec les critères majeurs à considérer pour dénicher l’agence qui vous donnera satisfaction.

Choisir des traducteurs natifs de la langue concernée

L’avantage principal à contacter une agence de traduction est de profiter d’un niveau d’expertise à même de mettre en exergue toutes les subtilités et les particularités de la langue cible. Le point le plus important pour garantir une certaine authenticité à vos contenus est de vous assurer que les traducteurs choisis pratiquent la langue concernée depuis l’enfance.

Seuls des natifs disposent de la maîtrise nécessaire pour ne pas se laisser tromper par les terminologies, les figures de style, ou les expressions propres à une langue donnée.

Les spécificités linguistiques qui existent pour chaque langue sont multiples, et vous devez vous assurer que les traducteurs sollicités ne sont pas de simples professionnels pratiquant une langue de manière scolaire, mais bien des experts qui rédigent aisément dans leur langue maternelle.

Une agence constituée de natifs est le meilleur choix pour des prestations irréprochables, et pour éviter l’impression parfois désagréable d’un texte sans style. Vous pouvez voir plus d’informations sur ce type d’agences spécialisées, et notamment sur leur fonctionnement.

Les agences de traduction expertes proposent en général des prix qui laissent deviner la qualité de leurs prestations. Dans la pratique, il est déconseillé de se laisser tenter par les agences proposant des tarifs trop bas.

Un travail de qualité nécessite en effet des heures d’efforts et une expérience considérable. Des traducteurs de haute volée ne monnaient pas leurs services à vils prix : ils proposent en revanche des tarifs adéquats en fonction du travail demandé. Il est en résumé déconseillé de sélectionner votre interlocuteur sur le seul critère du prix.

Assurez-vous de vous renseigner sur la qualité du travail, sur le type de clients de votre agence de traduction, et sur sa notoriété, avant de la choisir.

Avant de se décider pour une agence particulière, il sera toujours bien de procéder à des comparaisons entre différents tarifs. Les prix peuvent parfois varier dans des fourchettes très importantes, sans que cela implique des différences significatives au niveau de la qualité.

La disponibilité et l’écoute de la société de traduction

Un projet de traduction se réalise parfois dans le cadre d’une collaboration étroite entre les clients et l’agence. Pour les plus petits documents, il reste nécessaire de tenir compte des objectifs et attentes du client, afin de produire un travail satisfaisant.

Pour les plateformes en ligne notamment, votre choix devra se baser sur la capacité de l’agence de traduction à être à l’écoute et à comprendre vos besoins. Les questions posées, la plage horaire de disponibilité, les délais annoncés ou les conseils prodigués dès les premiers entretiens : ce sont autant de points qui vous permettront de juger du professionnalisme de votre agence de traduction.

La réactivité de l’agence à laquelle vous confiez votre projet dépendra aussi de sa taille dans la pratique. La taille d’une agence de traduction peut ainsi être un point à considérer, notamment pour vos gros projets de traduction. Une agence qui s’investit sans réserve dans les projets de ses clients pourra travailler dans des délais imposés par ses interlocuteurs, réaliser si possible des modifications, ou s’occuper d’une multitude projets à la fois sans perdre de temps.

Les normes sur la qualité

Il existe une raison bien simple pour laquelle les traductions automatiques disponibles depuis de nombreuses années restent un choix secondaire quand l’on souhaite faire traduire des textes ou des contenus de site : la qualité offerte laisse largement à désirer.

Mais si un traducteur humain est en général un choix plus avisé qu’un simple traducteur automatique, cela ne signifie pas qu’il faut simplement opter pour le premier professionnel à portée de mains.

Les agences de traduction ne se valent pas entre elles, et cela se ressent très clairement dans les productions. Un point essentiel à prendre en compte touche par exemple aux normes ou aux labels de qualité dont dispose l’agence concernée.

Des labels internationaux et de référence comme AFNOR ou encore les normes ISO ou CEN sont par exemple des assurances relatives quant à la qualité du travail qui vous sera proposée.

Opter pour des traducteurs spécialisés

De manière générale, la traduction représente un univers bien plus large qu’on pourrait le penser. Les traducteurs ont leurs spécialités, exactement comme certains rédacteurs de contenus qui privilégient des domaines bien précis. Un document lié à l’industrie pharmaceutique ne nécessitera pas la même expérience qu’un simple document commercial.

La traduction de documents administratifs ou de textes portant sur des produits d’assurance, sur des contrats de vente ou encore des règlements nécessite une connaissance pointue des terminologies relatives à ces différents domaines. Si un traducteur généraliste peut offrir un certain standard de qualité, certaines erreurs courantes seront évitées si vous misez sur des professionnels spécialisés.

Si votre projet implique la traduction de document sur des sujets spécifiques, vérifiez au préalable que l’équipe de traducteurs possède les compétences nécessaires. Les traducteurs assermentés auprès du Procureur de la République sont en l’occurrence les seuls en mesure de réaliser des traductions de documents administratifs vers des langues étrangères.

Choisir une agence polyvalente

Si la spécialisation d’une agence est nécessaire pour garantir un travail de première qualité dans certains cas, il faut aussi qu’elle soit multitâche afin de simplifier la réalisation de votre projet. Les agences qui offrent également des prestations pour des besoins comme l’interprétation, les sous-titrages ou encore les traductions orientées SEO sont ainsi les meilleurs choix pour vous faire gagner du temps pour vos projets les plus importants.