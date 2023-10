Face aux controverses, Bing a récemment pris la décision de couper le courant de sa fonctionnalité Dall-E , suite à la génération d’une illustration dépeignant un personnage du célèbre dessin animé Mickey Mouse en terroriste. Cette désactivation temporaire intervient à cause de l’intelligence artificielle qui a créé et présenté cette image de mauvais goût, suscitant des réactions indignées.

Le problème rencontré par Bing avec son Intelligence Artificielle

L’incident a été découvert lors d’une recherche Bing sur la saga Star Wars. Parallèlement aux résultats attendus, les utilisateurs ont eu la surprise de tomber sur une image générée mettant en scène un terroriste ressemblant au célèbre Mickey Mouse. L’image, choquante et inappropriée, a rapidement provoqué un tollé auprès des internautes qui ont exprimé leur mécontentement face à cette erreur.

Afin d’éviter que de telles images ne se reproduisent, Bing a décidé de désactiver pour l’instant sa fonctionnalité Dall-E , en attendant d’améliorer son système d’intelligence artificielle.

Qu’est-ce que la fonctionnalité Dall-E de Bing ?

La fonctionnalité Dall-E de Bing permet aux utilisateurs d’ajouter des informations spécifiques, comme des illustrations ou des légendes, à leurs recherches. Ces ajouts sont réalisés grâce à une intelligence artificielle qui génère des images en lien avec le thème de la recherche. Par exemple, pour une requête sur un film, l’I.A. peut créer des visuels promotionnels ou des affiches.

Cette technologie offre aux utilisateurs une expérience plus immersive et interactive, les aidant à mieux visualiser les résultats obtenus lors de leurs recherches. Néanmoins, l’incident impliquant Mickey Mouse démontre que cette I.A. n’est pas encore totalement fiable.

Les limites de l’intelligence artificielle en matière d’images générées

Bien que l’intelligence artificielle ait largement progressé ces dernières années, elle possède encore des lacunes en ce qui concerne la création d’images adaptées à chaque contexte. Les cas de contenus choquants, inadaptés ou offensants engendrés par les algorithmes se multiplient et mettent en lumière l’importance d’une supervision humaine dans ce domaine.

Outre l’incident de Bing, d’autres plates-formes ont fait face à des situations similaires. Par exemple, Google Photos avait classé un couple noir sous la catégorie “gorilles” en 2015, provoquant une polémique sur la toile.

Face à ces erreurs, plusieurs pistes sont envisagées pour accroître la fiabilité des intelligences artificielles :

Mieux former les I.A. : Il est primordial de continuer à investir dans la formation des algorithmes, afin qu’ils puissent mieux comprendre les nuances et les subtilités du langage, ainsi que des images. Pour cela, une base de données diversifiée et représentative est nécessaire. Impliquer davantage les utilisateurs : Une collaboration entre les I.A. et les internautes pourrait aider ces derniers à signaler rapidement les contenus inappropriés ou choquants, pour que ceux-ci soient retirés et ne provoquent pas d’incidents similaires à celui de Bing. Réaliser des audits réguliers : Les entreprises qui développent des intelligences artificielles doivent s’assurer régulièrement de leur bon fonctionnement, en pratiquant des contrôles humains sur les résultats générés par ces technologies.

Des conséquences possibles pour Bing et son image

L’affaire du Mickey terroriste pourrait avoir un impact négatif sur l’image de Bing et remettre en question sa crédibilité auprès des internautes. Afin de regagner la confiance de ses utilisateurs, la plateforme doit désormais travailler à améliorer son intelligence artificielle et prouver que ce genre de situation ne se reproduira pas.

Il est crucial pour Bing, tout comme pour d’autres acteurs du numérique utilisant des I.A., de trouver un équilibre entre innovation technologie et respect des valeurs morales et éthiques. La fiabilité et la sécurité des outils proposés aux utilisateurs sont en effet essentielles pour assurer le succès et la pérennité de ces services.