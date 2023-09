Audition : des prothèses auditives de plus en plus innovantes

L’avènement des technologies numériques a transformé notre façon d’interagir avec le monde qui nous entoure et le domaine des aides auditives n’échappe pas à cette tendance. Terminé le temps où les appareils auditifs étaient de simples amplificateurs de son.

De nos jours, ces véritables bijoux de technologie intègrent des composants de haute précision, de l’intelligence artificielle, des capacités de connectivité avec les smartphones et même des fonctionnalités de téléaudiologie. Explorons ensemble en détail les innovations qui révolutionnent le monde des prothèses auditives.

Un meilleur traitement du signal de haute précision

Le traitement du signal de haute précision a toujours été au coeur des appareils auditifs depuis leur création. Ce dernier consiste à analyser minutieusement l’environnement sonore dans le but de réduire le bruit ambiant, les sons gênants et d’amplifier les sons plus importants comme le son de la voix lorsqu’une discussion a lieu dans votre vie personnelle, mais surtout dans votre vie professionnelle

L’intérêt d’un meilleur traitement du signal sur vos aides auditives

Il est vrai que si vous portez une prothèse auditive, la bonne compréhension des conversations autour de vous est essentielle, d’autant plus dans un environnement bruyant. Les prothèses auditives d’aujourd’hui permettent de distinguer les sons importants ou non autour de vous, cette évolution est possible grâce au traitement du signal de haute précision beaucoup plus fin et précis qu’avant.

Pouvoir discuter et comprendre les conversations environnantes est essentiel au quotidien. Ce traitement du signal de haute précision va ainsi réduire le bruit autour et amplifier les voix afin de distinguer correctement la parole. En effet, l’objectif n’est pas simplement de rendre le monde plus bruyant mais plutôt de rendre des sons spécifiques plus audibles et clairs.

Les enjeux se situent donc dans la capacité à analyser l’environnement sonore complexe pour en extraire les éléments pertinents tels que la parole, tout en atténuant les bruits de fond gênants.

Des puces modernes et innovantes dans les aides auditives

Les prothèses auditives offrent aujourd’hui un traitement du signal plus fin et plus précis grâce à des puces plus innovantes. Le progrès technologique a permis l’intégration de microprocesseurs toujours plus rapides et performants dans les aides auditives. Ces puces de haute performance traitent les données en temps réel à une vitesse inégalée, permettant un ajustement instantané aux changements sonores.

Il existe des appareils auditifs comme le Phonak Lumity et le Resound Omnia qui utilisent des puces sophistiquées pour effectuer des milliers de calculs par seconde. Ces nouvelles puces technologiques rendent l’expérience auditive plus naturelle et plus adaptative que jamais.

Vous êtes invité en soirée dans un bar bruyant ou à un repas familial avec un peu de musique et du bruit ambiant, ces nouvelles prothèses auditives vous feront profiter pleinement de n’importe quelles soirées et des différentes discussions grâce à ces innovations.

L’intelligence artificielle au service de votre audition

L’IA ne se limite plus aux voitures autonomes et aux assistants vocaux; elle est de plus en plus intégrée dans vos aides auditives. Le machine learning, une branche de l’intelligence artificielle, est utilisé pour analyser et adapter les appareils auditifs aux préférences de chacun. Des modèles comme le Starkey Evolv Edge AI, le Signia AX ou encore le Widex Moment Sheer, disponible sur vivason.fr, emploient l’IA pour offrir une personnalisation des réglages.

Grâce à des fonctionnalités comme le Signia Assistant ou la technologie MySound de Widex, vous profiterez d’une expérience auditive ajustée en temps réel selon vos besoins et votre environnement.

Connectivité et interactions avec votre smartphone

Les appareils auditifs modernes vont au-delà du simple traitement du son, ils se connectent également à nos smartphones pour une expérience encore plus pratique et discrète. Des applications mobiles spécifiquement conçues pour ces appareils auditifs vous permettent de contrôler différents réglages, de suivre votre santé auditive et même de localiser vos aides auditives dans le cas où vous les perdez.

Les applications mobiles pour les différents appareils auditifs sont :

MyControl Signia (compatible avec les appareils Signia NX et Pure BT Primax);

TruLink de Starkley;

Smart App, Smart App 3D de Resound;

Beyond, Evoke et Tonelink de Widex.

Mais ce n’est pas tout, la connectivité avec votre smartphone permet aussi la transmission sans fil des appels téléphoniques, l’écoute de la musique et d’autres médias directement dans vos appareils auditifs. Cette fonctionnalité offre au quotidien un niveau de confort et d’accessibilité jamais atteint auparavant.

Téléaudiologie et réglages à distance de vos aides auditives

La téléaudiologie est une avancée majeure qui permet aux audioprothésistes d’ajuster les paramètres de vos appareils auditifs à distance. Cette fonctionnalité se passe généralement via des plateformes de visioconférence ou des applications spécialisées.

C’est une innovation qui facilite grandement le quotidien, car il n’y a plus besoin de se rendre au centre d’audition pour effectuer les réglages de certains paramètres. C’est une économie de temps et d’effort. C’est aussi un gain de temps considérable pour les professionnels de l’audition.

De plus, la téléaudiologie permet également une personnalisation plus fine de l’expérience auditive, même si vous vivez dans des zones éloignées. En outre, les consultations à distance permettent des ajustements en temps réel, ce qui signifie que les problèmes peuvent être résolus immédiatement, ce qui améliore considérablement votre qualité de vie.

Il est aussi important de noter que la téléaudiologie est conçue pour être sécurisée. Les plateformes utilisées pour la consultation respectent des normes de sécurité pour garantir la confidentialité des données médicales. De ce fait, vous pouvez être rassurés sur le fait que vos informations sont traitées avec le plus grand soin, même depuis votre domicile.

Le monde des aides auditives est en pleine évolution, porté par des innovations allant du traitement du signal de haute précision à l’intégration de l’intelligence artificielle, en passant par les fonctionnalités de connectivité sur votre smartphone et de téléaudiologie.

Ces avancées, qui relèvent de la science-fiction il y a quelques années, sont désormais une réalité qui améliore grandement votre qualité de vie et votre quotidien si vous possédez des prothèses auditives. À mesure que la technologie continue d’évoluer, nous pouvons nous attendre à des progrès encore plus remarquables dans ce domaine d’ici quelques années, ouvrant la voie à une expérience auditive toujours plus innovante, riche et personnalisée.