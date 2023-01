Badoo : Réseau Social pour faire des Rencontres Amicales

Entre le boulot et le traintrain quotidien, très peu de personnes trouvent du temps à consacrer aux relations amicales. La plupart d’entre eux se concentrent alors sur les liens professionnels.

Pourtant, il est important pour tout le monde d’avoir en dehors de l’univers de travail, des proches avec qui se distraire et passer de bons moments. Les réseaux sociaux constituent des canaux par lesquels cet objectif est facilement atteint.

Parmi la panoplie de plateformes sociales, Badoo se démarque par ses caractéristiques bien propres à elle et la qualité des services offerts. Dans le présent billet, nous reviendrons sur quelques particularités qui font de Badoo, l’un des meilleurs réseaux sociaux.

Pourquoi utiliser Badoo ?

Badoo a été lancé depuis 2006 et regroupe près de 450.000.000 d’abonnés partout dans le monde.

Dans le même temps, plus de 300.000 personnes s’y enregistrent en moyenne au quotidien.

Ainsi, il vous permet d’accéder à une très grande communauté.

En basant votre recherche sur la zone géographique de votre choix ou sur votre centre d’intérêt, vous pouvez facilement faire de nouvelles connaissances.

Exclusivement dédiée aux rencontres, cette plateforme favorise le rapprochement des personnes qui s’y inscrivent grâce aux échanges de messages, de photos et vidéos. Badoo offre également la possibilité de disposer d’un compte payant.

Avec cette option, vous évitez que votre profil ne soit submergé. Généralement, les utilisateurs de réseaux sociaux sont confrontés à des visiteurs indésirables.

À défaut d’un compte payant, vous pouvez conserver un qui soit gratuit tout en rémunérant certaines offres spécifiques.

Quelles sont les nouveautés de la dernière version de Badoo ?

Les mises à jour des applications servent à rendre davantage intéressante l’utilisation de celles-ci. Ainsi, une version récente permet de corriger certaines erreurs et d’apporter d’autres fonctionnalités. En effet, plus il y a d’options, plus attrayantes sont ces technologies. C’est également le cas de Badoo qui subit de façon régulière une mise à jour. La dernière en date est la version 5.300.1 du 05 janvier 2023.

Ainsi, elle a permis non seulement de corriger certains bugs, mais aussi d’ajouter certaines options. Ces dernières concernent essentiellement la confidentialité, l’aisance et la transparence. Tout ceci est fait dans l’optique d’offrir une expérience d’utilisation de qualité aux internautes.

De façon spécifique, les développeurs de Badoo ont intégré une nouvelle Intelligence Artificielle (IA). Elle permet de flouter les contenus à caractères sexuels indésirables. Désormais avec la dernière version, vous pouvez aussi faire un dating à distance grâce à l’option de chat vidéo.

Avec quels OS Badoo est-il compatible ?

Vous pouvez utiliser Badoo aussi bien avec vos petits écrans qu’avec votre ordinateur. Pour l’application mobile, elle est adaptée aux smartphones et tablettes avec le système Android 5.0 ou toute autre version postérieure. Il est disponible en téléchargement libre sur PlayStore. En ce qui concerne les utilisateurs de iPhone, iPad et iPod touch, ils pourront l’avoir sur AppStore si leurs appareils sont dotés de l’iOS 12.0 au moins.

Par ailleurs, pour les adeptes de grands écrans, ils peuvent faire l’option de la version web à partir de leurs ordinateurs. Quel que soit votre système d’exploitation (Linux, Windows, MAC…) vous pouvez accéder à la plateforme Badoo avec n’importe quel navigateur. Assurez-vous juste d’avoir une connexion internet.

Quelles sont les meilleures alternatives à Badoo ?

Le domaine des rencontres en ligne n’est certainement pas inexploré. En dehors des réseaux sociaux généraux qui peuvent être également utilisés pour cette fin, les plateformes spécifiques de rencontre sont légion. L’idée maitresse reste le même pour tous ces concepteurs : une application mobile et aussi la possibilité d’y accéder directement avec un navigateur web.

Toutefois, il est important de rappeler que bon nombre de plateformes de rencontres mettent l’accent sur les relations amoureuses. Par contre, Badoo quant à lui se focalise un peu plus sur la création de liens amicaux simples.

Concurrents de Badoo

Badoo fait partie d’un univers très rempli. Ainsi, il existe des applications concurrentes qui offrent à quelques nuances près les mêmes services. Prenons l’exemple de Tinder dont le principe d’utilisation est très semblable. En effet, l’idée est de mettre en contact des personnes qui matchent selon un certain nombre de critères.

De même, AdopteUnMec est l’une des plateformes qui concurrencent Badoo en matière de site de rencontre. Son fonctionnement demeure un peu particulier en ce sens qu’il est totalement gratuit pour les femmes. Par contre, les hommes qui veulent bénéficier des mêmes services doivent s’acquitter d’un montant.

Bumble quant à lui, propose un espace dédié aussi bien pour des rencontres amicales que professionnelles. En ce qui concerne, Meetic qui est également l’un des concurrents de Badoo, il présente une interface simple qui vous séduira dans l’immédiat. Pour tous ceux qui sont à la recherche du grand amour, ils peuvent s’y inscrire.

Élite Single comme Badoo offre la possibilité de rencontres amicales, mais aussi de celles amoureuses. Il est très semblable à Badoo. En outre, Happn pourrait se rajouter à la liste, même si le principe est un peu différent. Ce dernier permet de faire des rencontres dans un périmètre de 250 mètres au plus. Les personnes disposant de l’application dans ce rayon peuvent échanger et programmer des rendez-vous.

