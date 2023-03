Aperçu Nom Prix 1 Calmann-Lévy Il faut achever l'Euro: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'euro (sans oser le demander) 15,99 € 2 Fabert Pensez-vous vraiment savoir négocier ?: Communication, psychologie et neurosciences pour faire face aux biais, aux tactiques et aux manipulations 20,99 € 3 docteur david reuben tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander 8,54 € 4 Delta Dore Tydom 2.0 - Transmetteur Ip / Gsm Et Application Tydom - Tyxal+ Delta Dore 6414118 890,40 € 605,47 € -32%

Fansly application : Que devez-vous savoir sur cette application ?

Fansly est une plateforme qui a été conçue afin de répondre aux besoins des créateurs de contenu adulte.

La majorité des contenus qui sont disponibles sur ce site sont adaptés à ceux qui ont au moins 18 ans.

Voulez-vous en savoir plus sur ce site ? Pas de souci ! Découvrez dans ce billet quelques informations essentielles sur Fansly.

Fansly application

Fansly est une plateforme de médias sociaux qui appartient à la société américaine Select Media LLC et CY Media LTD à Chypre. Créé en 2020 pour les créateurs de contenu, ce site autorise toutes sortes de contenu, y compris les contenus pour adultes à savoir : les nus, les vidéos de couple, les vidéos de séduction, etc.

Fansly est une plateforme ergonomique très appréciée pour ses nombreuses fonctionnalités et ses multiples méthodes de monétisation. Elle fonctionne de la même manière que certaines plateformes concurrentes comme Onlyfans ou Loyalfans. Vous y trouverez des contenus publics, des contenus premiums, etc.

Quels sont les avantages de Fansly ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous devez opter pour Fansly. En réalité, en plus des contenus gratuits que cette plateforme offre à ses fans, elle propose aussi des parrainages.

Contenu gratuit accessible pour les followers

Sur Fansly, les créateurs de contenus arrivent à promouvoir plus facilement leurs profils et à encourager ainsi les fans à s’abonner. Pour le faire, ils misent plus sur du contenu gratuit.

De plus, ils peuvent se servir d’un émoji de leur choix pour recouvrir certaines parties d’une photo qu’ils laisseront accessibles gratuitement. Dans ce cas, les fans peuvent payer un montant fixé par le créateur de contenu afin de faire retirer l’émoji et voir la photo entière.

Avec cette fonctionnalité gratuite disponible sur Fansly, des milliers de travailleurs du sexe qui n’ont pas forcément une forte présence sur les réseaux sociaux arrivent à gagner assez facilement des abonnés.

Différents niveaux d’abonnement payants disponibles

L’un des avantages de Fansly réside dans les niveaux d’abonnement payants uniques qu’elle propose. Ces abonnements permettent aux créateurs de contenus de maximiser leurs revenus et de répondre aux différents besoins de leurs fans.

Ici, les créateurs de contenus ont la possibilité de mettre en place des niveaux d’abonnement avec cinq différents prix. Pour le niveau d’abonnement normal, les créateurs de contenus fixent généralement leur prix entre 5 et 15 dollars par mois. Par contre, pour un niveau d’abonnement exclusif, ils facturent plus de 100 dollars. Dans ce cas, en fonction de l’abonnement choisi, les fans peuvent avoir accès à des photos, des vidéos ou à des contenus exclusifs.

Le système de parrainage

L’autre avantage de Fansly réside dans la fonction de parrainage qu’elle a lancée récemment. Ici, lorsque vous référez un fan à votre page Fansly via votre code d’affiliation, vous gagnez 1 % sur chaque achat qu’il effectue sur la plateforme, et ce, pendant 90 jours.

Aussi, lorsque vous parrainez un créateur de contenu qui utilise votre code de parrainage de créateur, vous gagnez 5 % sur chacune des ventes qu’il effectue, sur une période d’un an. Après cette durée, votre pourcentage diminuera et vous gagnerez environ 1,5 % sur chaque vente.

Autres articles :

Quels sont les inconvénients de Fansly ?

En dépit des nombreux avantages qu’elle présente, Fansly présente tout de même certains inconvénients. On peut citer, par exemple, l’absence de reconnaissance de marque, les options de paiement qui sont limitées pour les fans et les restrictions sur la vente d’articles.

En effet, sur Fansly, les fans ne peuvent faire des paiements qu’en utilisant une carte de crédit ou de débit. Toutefois, la plateforme a annoncé qu’elle travaille actuellement à mettre en place d’autres options de paiement comme Google Wallet, PayPal, Apple Pay et Amazon.

Hormis cela, sur Fansly, il est interdit aux créateurs de contenus de vendre certains articles tels que les culottes usées. En fait, pour vendre n’importe quel type d’article, Fansly suggère aux créateurs de contenus de contacter au préalable le service d’assistance afin que celui-ci s’assure qu’il n’y a aucune violation des règles établies.

Le processus d’inscription à Fansly est relativement simple. Vous pouvez le faire directement sur votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur.

En effet, la règle de base pour s’inscrire à Fansly est d’avoir 18 ans. Si cette condition est remplie, alors vous pouvez lancer votre inscription en fournissant une pièce d’identité émise par le gouvernement (carte d’identité, permis de conduire ou passeport…). Cela permettra à Fansly de vérifier que vous êtes une vraie personne.

Dès que c’est fait, votre formulaire de demande sera envoyé pour approbation. La plateforme peut mettre environ 24 voire 48 heures pour approuver votre d’inscription. Après approbation de votre compte, vous pouvez y associer vos coordonnées bancaires.

Ensuite, vous devez définir un pseudonyme (nom d’utilisateur) facile à retenir, ajouter une magnifique photo de profil et une image de couverture sur votre compte. Vous devez faire également une petite description afin d’expliquer aux fans, le type de contenu que vous proposez sur votre page Fansly.

Outre cela, il vous faudra définir la tarification de votre contenu. En réalité, puisque Fansly vous permet de proposer différents niveaux d’adhésion, alors vous avez la possibilité de fixer un prix fixe ou de créer divers forfaits et prix pour chaque niveau d’abonnement.

Quelles sont les alternatives à Fansly ?

Il existe de nombreuses alternatives à Fansly. On peut citer FriendsOnly, Cliqfans, fanvue et Megacams.

FriendsOnly

FriendsOnly est l’une des plateformes capables de vous offrir plus d’options et propose régulièrement des nouveautés à ses utilisateurs. Le plus intéressant est que vous pouvez y gagner de l’argent en vendant des vidéos, etc.

Cluqfans

Cluqfans est une plateforme alternative à Fansly où les créateurs de contenu créent des pages de fans et gagnent de l’argent en vendant des contenus pour adultes. En vous inscrivant sur ce site, vous pouvez donc vous faire énormément d’argent en vendant vos abonnements, vos vidéos, etc.

Fanvue

Fanvue est un site comme Fansly où les créateurs de contenus peuvent gagner de l’argent en vendant leurs photos ou leurs vidéos. En plus d’offrir des options de paiement rapide, cette plateforme vous permet aussi de lancer une page de fans et gagner de l’argent