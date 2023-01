AVIS PETZL : Comparatifs des lampes frontales PETZL

Le marché des équipements indispensables pour parcourir les montagnes devient de plus en plus florissant, avec le nombre de randonneurs et d’alpinistes qui ne cesse d’augmenter.

Parmi ces produits, l’on retrouve les lampes frontales qui sont fabriquées et commercialisées par de nombreuses sociétés dont l’une des plus connues est PETZL Entreprise.

Cette dernière fabrique différents modèles de lampe frontale possédant chacun des traits spécifiques qu’il importe d’analyser avant de passer à l’achat.

C’est justement ce que nous ferons dans la présente revue en effectuant un comparatif des différents modèles de lampe frontale proposés par PETZL Entreprise.

Un avis sur la marque PETZL Entreprise

Créée par Fernand Petzl en 1975, PETZL est une entreprise bien connue et respectée dans le monde pour les équipements d’escalade, de spéléologie et d’alpinisme de qualité qu’il commercialise.

Elle est spécialisée dans la fabrication d’une large gamme de matériels, allant des cordes et des mousquetons aux équipements de protection et d’éclairage. La société fabrique également des matériels de sécurité nécessaires à l’exercice de certaines fonctions comme celles qui impliquent les travaux en hauteur.

Considérés comme une référence, les clients de cette firme rapportent généralement une satisfaction élevée après avoir utilisé les produits de la marque.

Qualités des produits PETZL

Les produits Petzl sont conçus pour être fiables et durables, et sont souvent utilisés par des professionnels dans des environnements extrêmes. Cela s’explique par le fait que la firme se sert des matériaux d’excellente qualité pour les concevoir. Petzl s’engage également à respecter les normes élevées en matière de sécurité et de durabilité pour tous ses produits.

Produit phare de l’entreprise, la lampe frontale est un matériel d’éclairage que l’on porte sur le front et qui est essentiel à toute personne pratiquant une activité de nuit comme le jogging ou la randonnée. Elle fonctionne grâce à une source d’énergie, généralement des piles, pour alimenter la LED ou la lampe à incandescence dont elle est équipée.

À défaut de la LED, certaines lampes frontales modernes sont équipées des diodes électroluminescentes (DEL). La luminosité que produisent celles-ci est généralement très puissante et elles ont une durée d’utilisation très longue. Toutefois, il est important de s’assurer qu’elles soient bien chargées si l’on désire jouir pleinement de cet équipement.

À cet effet, il faut noter qu’il existe plusieurs méthodes pour recharger une lampe frontale. Celles-ci dépendent du modèle de l’équipement et du type de batterie dont elle est dotée.

Les lampes frontales les plus courantes sont équipées des batteries rechargeables au lithium-ion, qui peuvent être rechargées en utilisant un câble USB ou un chargeur mural.

D’ailleurs, nous vous suggérons de lire le manuel d’utilisation pour savoir comment recharger correctement votre lampe frontale.

Comparatif des lampes frontales PETZL

Comme expliqué précédemment, les lampes frontales fabriquées par la société PETZL se déclinent en plusieurs modèles possédant chacun ses particularités. En outre, chacune de ces lampes est destinée à des utilisations bien spécifiques. Voici présenter ci-dessous ces différents modèles de lampes proposés par la marque et leurs descriptions.

Petzl Swift RL

Ce modèle de lampe frontale est conçu pour les activités de plein air telles que l’escalade, la randonnée et le camping. Il dispose d’une luminosité maximale de 900 lumens, d’un faisceau large et d’une batterie que l’on peut recharger via un port USB. La lampe dispose également de plusieurs modes d’éclairage, dont un mode lumière rouge pour préserver la vision nocturne et un mode d’éclairage de proximité pour les tâches rapprochées. On note aussi le mode « éclairage réactif » qui ajuste automatiquement la luminosité de la lampe en fonction du milieu.

Petzl Swift RI pro

La Petzl Swift RI Pro est une lampe frontale destinée à un usage technique et professionnel. Elle dispose d’une batterie rechargeable, d’un faisceau large pour un éclairage de proximité et d’un mode d’éclairage rouge pour préserver la vision nocturne. Elle est également étanche et dispose d’une fonction de verrouillage pour éviter toute activation accidentelle. Cette lampe frontale est conçue pour des activités telles que la spéléologie, l’escalade et les opérations de sauvetage.

Petzl nao RL

La NAO RL est une lampe frontale rechargeable dotée d’un système d’éclairage réactif, qui ajuste automatiquement la luminosité de la lampe en fonction du niveau de la lumière ambiante. Elle dispose également d’un mode d’éclairage rouge qui est d’ailleurs adapté aux espaces sombres. Elle est conçue pour les activités de plein air telles que le camping, la randonnée et l’escalade.

Petzl Actik core

La Petzl Actik Core est une lampe frontale compacte, légère et très pratique. Cette lampe possède une puissance maximale de 350 lumens ainsi qu’une portée allant jusqu’à 100 mètres. Elle est en outre dotée d’une batterie rechargeable avec un port de chargement USB, de plusieurs modes d’éclairage et résistant aux intempéries. Dotée d’une interface simple et d’un bandeau réglable, la lampe Petzl Actik Core est facile d’utilisation. Enfin, il s’agit d’une lampe frontale polyvalente et fiable pour les amateurs d’outdoor.

