Comparaison entre les aspirateurs Roborock S7 Pro Ultra et Roborock S8 Pro Ultra : avantages, inconvénients et conseils d’utilisation

Les robots aspirateurs sont devenus des alliés indispensables pour garder nos sols propres sans effort. Parmi les marques les plus populaires sur le marché, on trouve Roborock et ses modèles phares, tels que le S7 Pro Ultra et le S8 Pro Ultra.

Dans cet article, nous vous proposons une comparaison détaillée entre ces deux références en abordant leurs différences, avantages et inconvénients, ainsi que des conseils pour recharger, nettoyer et choisir les produits adaptés.

Différences entre les aspirateurs Roborock S7 Pro Ultra et Roborock S8 Pro Ultra

La technologie de lavage

L’une des principales différences entre le Roborock S7 Pro Ultra et le Roborock S8 Pro Ultra réside dans leur système de lavage.

Tandis que le S7 Pro Ultra est équipé d’un système VibraRise 2.0, le S8 Pro Ultra ne profite pas de cette amélioration.

Ce système innovant permet au S7 Pro Ultra de mieux nettoyer les sols grâce à sa serpillère vibrante qui frotte plus efficacement les surfaces.

Prix et fonctionnalités

Le prix du Roborock S8 Pro Ultra est généralement légèrement supérieur à celui du S7 Pro Ultra. En contrepartie, le S8 Pro Ultra offre une meilleure analyse de l’environnement pour éviter de se bloquer et une cartographie 3D plus précise. Toutefois, il faut noter que le S8 Pro Ultra n’inclut pas de système de vidange automatique ou de lavage de la serpillière.

Avantages et inconvénients des aspirateurs Roborock

Avantages

Autonomie : Les robots aspirateurs Roborock sont presque totalement autonomes et peuvent effectuer leurs tâches sans intervention humaine.

Les robots aspirateurs Roborock sont presque totalement autonomes et peuvent effectuer leurs tâches sans intervention humaine. Performance : Les deux modèles, S7 Pro Ultra et S8 Pro Ultra, offrent d’excellents résultats en termes d’aspiration et de lavage.

Les deux modèles, S7 Pro Ultra et S8 Pro Ultra, offrent d’excellents résultats en termes d’aspiration et de lavage. Technologie : Les capteurs et algorithmes des robots leur permettent de différencier les obstacles et d’adapter leur trajectoire en conséquence.

Inconvénients

Prix : Les aspirateurs Roborock sont relativement chers par rapport à d’autres marques concurrentes.

Les aspirateurs Roborock sont relativement chers par rapport à d’autres marques concurrentes. Absence de certaines fonctionnalités : Le modèle S8 Pro Ultra ne dispose pas de système de vidange automatique ni de lavage de la serpillère.

Pour recharger votre robot aspirateur Roborock, suivez ces étapes :

Placez la station de charge sur une surface plane et libre d’obstacles. Branchez la station de charge à une prise électrique. Placez le robot aspirateur sur la station de charge, en alignant les contacts métalliques du robot avec ceux de la station. Le robot commencera à charger et indiquera l’état de charge sur son écran ou via l’application mobile.

Quel produit de lavage pour Roborock ?

Il est recommandé d’utiliser uniquement de l’eau claire dans le réservoir d’eau des aspirateurs Roborock. L’utilisation de produits chimiques ou de détergents peut endommager les composants internes du robot et annuler la garantie.

Quel est le dernier Roborock ?

Le modèle le plus récent de la marque Roborock est le S8 Pro Ultra, qui offre de meilleures performances et une analyse de l’environnement améliorée par rapport au S7 Pro Ultra.

Quelle eau mettre dans un robot laveur ?

Il est conseillé d’utiliser de l’eau claire du robinet ou de l’eau déminéralisée pour remplir le réservoir d’eau des robots laveurs. Évitez d’utiliser de l’eau contenant des sels minéraux ou des produits chimiques pour ne pas endommager le système de lavage du robot.

Pour nettoyer la serpillère de votre robot aspirateur Roborock, suivez ces étapes :

Détachez la serpillère du robot en déclipsant les attaches latérales. Rincez la serpillère à l’eau claire pour éliminer les impuretés accumulées. Séchez la serpillère à l’air libre avant de la réinstaller sur le robot.

En conclusion, les aspirateurs Roborock S7 Pro Ultra et S8 Pro Ultra sont d’excellents choix pour ceux qui recherchent des robots autonomes et performants. Il convient cependant de bien comparer leurs caractéristiques et fonctionnalités pour choisir celui qui correspondra le mieux à vos besoins et à votre budget.

