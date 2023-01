Avis logiciel Henrri : solution de gestion et pilotage d’une TPE ou PME

À cette ère de la digitalisation, de nombreuses solutions ont vu le jour dans le but de faciliter la gestion dans les entreprises.

Il s’agit notamment de l’usage de logiciels qui aident à planifier de manière dématérialisée le fonctionnement de l’entreprise. C’est une solution particulièrement efficace pour la gestion et le pilotage des TPE et PME.

Découvrez ici le logiciel de gestion et de pilotage de TPE et PME, faites vous un avis du logiciel Henrri à travers ses avantages et inconvénients.

Qu’est-ce qu’une solution de gestion et pilotage TPE/PME ?

Une solution de gestion et de pilotage de TPE/PME se décline en des outils qui aident les entrepreneurs à gérer efficacement leur entreprise. Il s’agit en l’occurrence de logiciels qui permettent de dématérialiser et d’automatiser certaines tâches répétitives et nécessitant du temps.

Cela permet en effet d’optimiser l’activité de l’entreprise et d’améliorer sa relation client.

Une bonne solution de gestion pour une TPE ou PME doit comporter des outils pour administrer les différentes tâches fastidieuses de l’entreprise à savoir :

la comptabilité (édition de factures, de devis, de bons de commande, etc.) ;

les achats et la relation avec les fournisseurs (création des dépenses, centralisation des informations sur les fournisseurs…) ;

les stocks et les livraisons pour les entreprises commerciales (enregistrement des entrées et sorties des produits…) ;

le service après-vente ;

les campagnes marketing ;

la relation client, etc.

Il existe plusieurs outils sur le marché permettant aux entrepreneurs d’effectuer ces différentes tâches plus facilement. Il suffit d’opter pour le bon.

Henrri est une solution de gestion et de pilotage réservée aux TPE, PME et startups qui ont des besoins simples. Il s’agit d’un logiciel de facturation en ligne qui aide les entreprises dans le cadre de la gestion de leur comptabilité.

Entièrement gratuit, cet outil permet aux entrepreneurs de réaliser leurs factures et devis, de suivre et de relancer les impayés. C’est un logiciel intuitif et sécurisé disposant d’une interface claire et facile à utiliser.

Utilisable à vie, le logiciel henrri ne présente aucune publicité pouvant perturber les utilisateurs dans leur travail. Au-delà de sa formule 100 % gratuite, la plateforme offre certaines fonctionnalités payantes pour les besoins plus avancés. Cependant, ces dernières ne permettent pas non plus d’aller au bout des choses.

Par ailleurs, le logiciel français du groupe Rivalis se trouve également parmi le rang des logiciels reconnus conforme à la loi antifraude TVA.

Quels sont les avantages du logiciel Henrri ?

En plus d’être un logiciel gratuit donnant accès à plus de 40 fonctionnalités, henrri est simple et facile à utiliser. En effet, il est très efficace pour la réalisation des opérations simples. Les utilisateurs bénéficient d’un support client de qualité, réactif, performant et présent. Ils ont accès à un chat directement à partir du logiciel et ont aussi la possibilité de contacter le support technique par mail.

Henrri offre également l’avantage d’ajouter des utilisateurs. Aussi, il permet d’encaisser ses clients par carte bancaire grâce à l’application « Henri Pay ». Celle-ci permet de transformer un smartphone en terminal pour carte bancaire. Il faut noter que c’est un logiciel qui convient à tous les profils de petites entreprises.

Quels sont les inconvénients du logiciel Henrri ?

Malgré tous ses avantages et son efficacité, le logiciel de facturation manque quand même de profondeur et de quelques fonctionnalités. Autrement dit, le programme ne possède que des fonctionnalités basiques. Par exemple, il ne dispose pas de mentions automatiques ni d’option d’édition et de personnalisation pour les factures.

En termes d’inconvénients, il faut également noter que le logiciel dispose d’un reporting limité et léger. En effet, pour créer une fiche client par exemple, l’entrepreneur n’a pas la possibilité de distinguer ses clients de ses prospects.

Par ailleurs, le logiciel est très peu paramétrable et n’offre pas assez de possibilités de personnalisation. Aussi, il ne permet pas d’attribuer à un utilisateur un rôle afin de limiter son accès.

L’autre inconvénient du logiciel henrri est que même si son ergonomie est bonne, elle peut parfois rencontrer quelques problèmes. Cela peut être remarqué par exemple au niveau de l’édition de documents de vente. Pour finir, il est à préciser que ce logiciel ne dispose pas d’application mobile.

Avis ou atouts du logiciel Henrri ?

À part l’édition de factures, de devis et autres, le logiciel henrri dispose également de plusieurs d’autres fonctions dont :

l’importation de données ;

l’entrée des produits et services ;

l’entrée des clients ;

la réalisation d’export comptable et d’export de journal de vente ;

la vue d’ensemble sur l’activité de l’entreprise grâce à la section pilotage…

En plus de ses nombreux avantages, le logiciel henrri dispose de plusieurs fonctionnalités malgré sa gratuité qui lui constituent des atouts

