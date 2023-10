Les cyberattaques, un danger sous-estimé pour les PME françaises

Longtemps ignorées ou mal appréhendées par les petites et moyennes entreprises (PME), les cyberattaques constituent désormais une menace grandissante pour ces structures aux ressources et compétences souvent limitées en matière de cybersécurité. Face à des attaquants toujours plus rusés et déterminés, il est temps de prendre conscience du risque et de mettre en place des mesures adaptées pour se protéger.

L’impact financier et réputationnel des cyberattaques sur les PME

Une étude récente menée auprès de PME révèle que près d’une entreprise sur cinq a été victime d’une cyberattaque au cours des douze derniers mois. Le coût financier généré par ces incidents oscille entre quelques milliers à plusieurs millions d’euros selon la nature et l’ampleur de l’attaque. Au-delà des pertes financières directes, une atteinte à la réputation de l’entreprise peut également avoir des conséquences durables sur son développement et sa pérennité. La confiance des clients et des partenaires est mise à mal, tandis que les concurrents peuvent tirer parti de la situation pour gagner des parts de marché.

Le poids croissant des rançongiciels

Régulièrement pointés du doigt, les ransomwares, ces logiciels malveillants qui chiffrent les données de leurs victimes pour exiger une rançon en échange de leur déverrouillage, comptent aujourd’hui parmi les cyberattaques les plus redoutées. Selon une enquête réalisée auprès des entreprises françaises, elles sont près d’une sur trois à avoir déjà été confrontées à ce type de menace. Pourtant, force est de constater que la plupart des PME peinent encore à se doter des outils et des compétences nécessaires pour contrer ces attaques.

Le manque de préparation des PME face aux cybermenaces

Faute de moyens financiers et humains suffisants, les PME accusent souvent un retard flagrant en matière de cybersécurité. Ce déficit se traduit notamment par une méconnaissance des risques encourus – seule une minorité d’entreprises estime être bien informée sur le sujet – et par des dispositifs de protection souvent insuffisants ou dépassés. Les systèmes et logiciels utilisés sont fréquemment obsolètes et mal configurés, rendant ainsi vulnérables l’ensemble des données et processus internes.

Les erreurs humaines, porte d’entrée privilégiée des attaquants

Outre les failles techniques, ce sont les comportements humains qui exposent particulièrement les PME aux cyberattaques. En effet, la plupart des incidents trouvent leur origine dans une erreur de manipulation ou un manque de vigilance de la part des employés. Un simple clic sur un lien piégé, le téléchargement d’un fichier vérolé ou la divulgation involontaire d’informations confidentielles peuvent ainsi compromettre l’intégrité et la sécurité du système d’information de l’entreprise.

Eclairage sur les solutions pour protéger les PME des cyberattaques

Face à la multiplication des menaces et des attaques en ligne, il devient indispensable pour les PME d’investir dans une politique globale et proactive de cybersécurité. Cette démarche repose sur trois piliers essentiels que sont la prévention, la détection et la réaction.

Prévenir les risques grâce à une meilleure gestion des accès et des mises à jour

Limiter les droits et les privilèges d’accès aux systèmes et applications : afin de réduire les possibilités d’intrusion et de compromission, il convient d’attribuer uniquement aux employés les autorisations nécessaires à leurs missions quotidiennes.

afin de réduire les possibilités d’intrusion et de compromission, il convient d’attribuer uniquement aux employés les autorisations nécessaires à leurs missions quotidiennes. Maintenir à jour les logiciels et les équipements : les correctifs de sécurité permettent de combler les failles identifiées et d’améliorer la robustesse du système face aux menaces. Il est donc crucial d’installer régulièrement ces mises à jour et de procéder au renouvellement des matériels obsolètes.

Agir en amont avec des solutions de protection ciblées

Afin de détecter en temps réel les menaces potentielles, les PME doivent se doter de dispositifs adaptés. Parmi eux, on retrouve notamment :

Les anti-virus et anti-malware, Les pare-feux, Des logiciels de cryptage des données, Les applications de contrôle d’accès.

Sensibiliser et former les collaborateurs sur les cyber-risques

Enfin, il est primordial de considérer la formation comme un élément central de la politique de cybersécurité. Les employés doivent être sensibilisés aux enjeux et aux bonnes pratiques à adopter : utilisation de mots de passe complexes, méfiance vis-à-vis des mails et liens suspects, respect des règles de confidentialité… La mise en place d’une charte informatique et l’organisation de sessions de formation spécifiques peuvent ainsi permettre aux entreprises de réduire le risque d’erreurs humaines à l’origine des cyberattaques.

Avec une incidence croissante de la criminalité informatique et face à des menaces toujours plus sophistiquées, les PME représentent aujourd’hui une cible privilégiée pour les cybercriminels. Bien que la prise de conscience soit encore timide, ces organisations doivent dès à présent investir dans une protection adéquate et renforcer leurs compétences en matière de cybersécurité.