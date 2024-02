La révolution SuperWheel : Un système d’assistance sans électricité pour le vélo

Le secret de la SuperWheel et ses bases physiques

Simon Chan, l’inventeur de la SuperWheel, a réussi à mettre au point un système offrant les avantages d’un vélo électrique sans la nécessité d’une batterie ou d’un moteur. Le principe de cette invention repose sur deux concepts simples de physique : le poids et la gravité. En utilisant ces forces, la SuperWheel offre une aide mécanique aux cyclistes quand ils en ont besoin.

Le poids du cycliste active les ressorts situés au centre et au sommet de la roue

Il n’y a pas besoin de se soucier d’autonomie ou de rechargement ; il suffit simplement de pédaler pour activer l’assistance

Le système est breveté internationalement sous le nom Weight To Energy Conversion Technology dans 87 pays différents

Les ressorts placés au cœur de la roue sont sollicités lors de chaque révolution de celle-ci, fournissant ainsi au cycliste un assistance proportionnelle à son effort. Lors de la phase descendante du pédalage, le poids du cycliste comprime le ressort, créant ainsi de l’énergie potentielle emmagasinée. Lorsque le ressort reprend sa forme initiale lors de la partie montante du pédalage, cette énergie est restituée, donnant un supplément de puissance et facilitant ainsi le pédalage.

Une compatibilité à vérifier avant l’achat

La SuperWheel est proposée en trois versions différentes, adaptées à différents types de vélos. Toutefois, ce système révolutionnaire présente quelques limitations :

Il n’est pas compatible avec les systèmes de freinage à disque

Le diamètre des roues doit être similaire, car la SuperWheel vient remplacer celle située à l’arrière du vélo

Où peut-on se procurer une SuperWheel ?

En France, cette lettre technologique est pour l’instant disponible uniquement chez CicloCaffè à Andernos-les-Bains dans la région du Bassin d’Arcachon. Il faut donc se rendre dans cette boutique spécialisée pour pouvoir bénéficier de cette innovation.

Les atouts de la SuperWheel face aux autres systèmes d’assistance au pédalage

Si la SuperWheel ne propose pas tous les avantages des vélos électriques traditionnels, elle apporte néanmoins un confort supplémentaire aux cyclistes sans avoir besoin de recourir à l’électricité. Voici quelques points forts de cette innovation :

Autonomie illimitée : il suffit de pédaler pour activer l’assistance

Aucune pollution liée à l’utilisation de batteries chimiques ou de moteurs électriques

Poids réduit par rapport à un vélo électrique classique

Maintenance plus simple et moins coûteuse

Le vélo de demain sera-t-il équipé d’une SuperWheel ?

Simon Chan, avec sa SuperWheel, a réussi à revisiter le concept d’assistance au pédalage en proposant une solution qui ne nécessite pas de batterie ou de moteur électrique. Si cette innovation n’est pour l’instant disponible que dans un seul magasin en France, elle pourrait bien préfigurer le futur des vélos urbains et contribuer à révolutionner notre façon de pratiquer le cyclisme.

En conclusion, la SuperWheel offre une perspective intéressante sur les solutions alternatives aux systèmes d’assistance électrique traditionnels. Il est possible qu’elle attire de plus en plus de curieux et devienne un nouvel atout pour les adeptes du vélo en quête d’un coup de pouce mécanique.