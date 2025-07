Automobile Awards 2025 : pourquoi les partenaires considèrent cet événement comme les “Césars de l’automobile” en France

Paris, le 2 juillet 2025 – Alors que les inscriptions à la 8e édition des Automobile Awards battent leur plein, les marques participantes peuvent désormais déposer leurs candidatures via une plateforme dédiée.

Elles ont jusqu’au 30 septembre 2025 pour tenter de décrocher l’un des prix prestigieux mis en jeu. Cette année, près d’une cinquantaine de constructeurs et d’équipementiers seront en lice pour célébrer l’excellence du secteur.

Une édition renouvelée et pleine de surprises

Le jury des Automobile Awards 2025 s’est réuni à la mi-juin pour faire connaissance et découvrir les temps forts de cette nouvelle édition. Parmi les nouveautés majeures : la création du Prix du Véhicule Utilitaire de l’Année, qui succède au Prix du SUV de l’Année jugé trop généraliste.

L’événement s’enrichit également de nouveaux partenaires de renom, tels que Alcantara, équipementier italien de prestige, et Automobile Propre, média de référence pour les véhicules électriques.

À travers ces témoignages inspirants, découvrez pourquoi les Automobile Awards sont devenus un rendez-vous incontournable pour l’industrie automobile :

“C’est LE rendez-vous où la passion automobile rassemble les concurrents dans une ambiance conviviale. Nous sommes fiers de remettre le Trophée de la Mobilité Solidaire et de soutenir les initiatives responsables.”

“Accompagner les Automobile Awards est une vraie fierté. C’est une chance de valoriser les talents de ce secteur qui me passionne.”

“On les compare souvent aux Césars de l’automobile. Leur approche festive et diversifiée les rend uniques et bien plus captivants que des prix traditionnels.”