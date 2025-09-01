Leapmotor élargit son offensive en Europe : des véhicules électriques plus accessibles et innovants

4.1/5 - (8 votes)

L’arrivée de Leapmotor sur le marché européen attire l’attention du secteur automobile. Ce constructeur automobile chinois multiplie les annonces et intensifie le déploiement de ses modèles, dont certains profitent déjà d’offres de leasing automobile attractives. Portée par une alliance stratégique avec Stellantis, la marque souhaite rendre ses voitures électriques abordables tout en misant sur l’intégration technologique et l’innovation logicielle. Voici un tour d’horizon des avancées majeures de Leapmotor en 2025 sur le marché européen.

Les nouveaux modèles de Leapmotor débarquent en Europe

L’arrivée prochaine du modèle Leapmotor B10 représente une étape clé pour ce constructeur venu de Chine. Cette berline électrique sera officiellement dévoilée lors du salon IAA Mobility de Munich le 8 septembre 2025. Dès cet événement, Leapmotor prévoit le début des livraisons dans plusieurs pays européens, affirmant ainsi sa volonté de s’imposer rapidement au-delà de ses frontières d’origine.

Avant le lancement du B10, deux autres véhicules ont ouvert la voie : la compacte T03 et le SUV C10. Ces modèles illustrent l’offre variée proposée par Leapmotor aux conducteurs européens. En s’appuyant sur le réseau de distribution du groupe Stellantis, le constructeur chinois bénéficie d’une visibilité renforcée auprès du public occidental, tout en profitant d’infrastructures solides pour la vente et l’après-vente.

La Leapmotor T03, une citadine compacte 100 % électrique, se positionne comme une porte d'entrée idéale vers l'électromobilité.

Le modèle C10, sous forme de SUV électrique familial, cible principalement les familles à la recherche d'espace et de confort.

, sous forme de , cible principalement les familles à la recherche d’espace et de confort. Le B10, nouvelle berline, promet une autonomie compétitive et un équipement moderne dès sa sortie officielle sur le marché européen.

La stratégie de démocratisation portée par Stellantis

Un partenariat décisif entre Stellantis et Leapmotor permet désormais à ces véhicules électriques d’accéder pleinement au marché français et à l’ensemble de l’Europe. Plutôt que de rester confidentiel, Leapmotor ambitionne d’atteindre un volume de ventes conséquent grâce à la force commerciale et au réseau de concessionnaires automobiles du groupe Stellantis.

Stellantis met à profit son expérience historique pour orchestrer le lancement des véhicules Leapmotor. Parallèlement, les services liés à l’achat ou à la location sont pensés pour maximiser l’accessibilité, aussi bien en concession qu’en ligne, afin de répondre aux attentes d’un large public.

Des prix étudiés pour conquérir un large public

Leapmotor n’est pas encore un acteur majeur mondial du secteur, mais la marque mise sur une politique tarifaire offensive pour séduire les acheteurs hésitant à adopter une voiture électrique. Grâce à la logistique puissante de Stellantis, Leapmotor parvient à proposer des prix attractifs et des offres concurrentielles face aux marques européennes traditionnelles.

L’objectif est clair : offrir des mensualités et des conditions financières qui permettent à davantage de conducteurs de choisir une solution électrique sans alourdir leur budget ni compliquer leurs démarches.

Focus sur le leasing de la Leapmotor T03 à 139 €/mois

L’annonce du leasing automobile pour la Leapmotor T03 à 139 euros par mois, sans apport et sans critères restrictifs, fait sensation. Sur un marché où l’accès à l’électrique reste souvent conditionné par des efforts financiers conséquents, cette formule lève de nombreux obstacles pour les particuliers.

L’absence d’apport initial et de contraintes particulières élimine bon nombre de freins habituels à la location longue durée. Cette stratégie favorise la démocratisation voulue de la mobilité électrique et attire une clientèle variée, des jeunes actifs aux citadins attentifs à leur pouvoir d’achat.

Modèle Leapmotor Segment Formule de leasing Date d’arrivée en Europe T03 Citadine compacte 139 €/mois (sans apport) Déjà disponible C10 SUV familial N/A Déjà disponible B10 Berline Non communiqué Septembre 2025

L’intégration technologique au service de l’expérience utilisateur

L’innovation chez Leapmotor ne se limite pas au design ou à la motorisation. La marque a lancé un programme inédit de mises à jour logicielles Over-the-Air (OTA) spécialement adaptées à ses principaux modèles européens, la T03 et la C10. Cette initiative vise à assurer une évolution continue des performances et des services numériques, directement à distance, sans nécessité de passage en atelier.

Cette gestion logicielle reflète la tendance actuelle chez les nouveaux acteurs de la voiture électrique : maintenir un parc roulant constamment optimisé, simplifier la maintenance, et introduire régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour fidéliser la clientèle. En misant sur la connectivité embarquée, Leapmotor valorise durablement ses véhicules neufs et renforce leur attractivité sur le marché.

Mises à jour gratuites déployées progressivement sur plusieurs marchés européens pour garantir la performance optimale des véhicules.

déployées progressivement sur plusieurs marchés européens pour garantir la performance optimale des véhicules. Automatisation des corrections et ajouts fonctionnels, sans interruption pour l’utilisateur, pour une expérience toujours actualisée.

et ajouts fonctionnels, sans interruption pour l’utilisateur, pour une expérience toujours actualisée. Renforcement de la sécurité numérique grâce à une veille évolutive sur le système embarqué, assurant la protection des données et de l’intégrité du véhicule.

Des perspectives renouvelées pour le marché européen

L’expansion rapide de Leapmotor en Europe arrive alors que de nombreux constructeurs automobiles historiques lancent eux aussi de nouveaux modèles électriques. Le choix d’alliances stratégiques et la montée en puissance d’offres particulièrement accessibles soutiennent la croissance observée depuis le début de l’année 2025.

Avec la généralisation des formules flexibles de leasing et l’ambition de rester à la pointe de l’innovation logicielle, Leapmotor entend occuper durablement le segment de la voiture électrique accessible, tant sur le plan financier que technologique.

