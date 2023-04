Attaques ransomware : comment assurer la sécurité de votre boîte mail professionnelle ?

Profirst Mail PM 1000 Boîte à colis Noire à Serrure Cylindrique

Les attaques ransomware sont de plus en plus fréquentes et constituent une menace croissante pour les entreprises.

Depuis la fin des années 1980, les cybercriminels utilisent cette technique de plus en plus sophistiquée pour chiffrer les fichiers des entreprises et exiger une rançon en échange de la clé de déchiffrement. Les boîtes mail professionnelles constituent une véritable porte d’entrée pour ces attaques, ce qui en fait une cible privilégiée pour les hackers.

Dans ce contexte de vulnérabilité numérique, il est essentiel pour les entreprises de prendre des mesures pour protéger leurs boîtes mail professionnelles contre les attaques ransomware.

Cet article a pour objectif de définir les différents types d’attaques ransomware et de présenter les pratiques recommandées pour garantir la sécurité de votre boîte mail professionnelle sur le long terme.

Les attaques de type ransomware : qu’est-ce que c’est ?

Les attaques ransomware sont des formes de cyberattaques qui ont pour objectif de chiffrer les fichiers de l’entreprise visée et de demander une rançon en échange de la clé de déchiffrement. Les cybercriminels utilisent différentes techniques pour parvenir à leurs fins, telles que l’envoi de courriels de phishing contenant des liens malveillants ou des pièces jointes infectées.

Une fois que le destinataire de l’email clique sur le lien ou ouvre la pièce jointe, le ransomware s’installe sur son ordinateur, puis commence à chiffrer les fichiers de l’entreprise. Les attaques ransomware peuvent causer des pertes financières considérables pour les entreprises touchées, en plus d’engendrer des coûts liés à la restauration des fichiers, à l’enquête et à la résolution du problème.

De nos jours, différents types d’attaques ransomware ciblent particulièrement les entreprises. Les plus fréquentes sont :

– Le verrouillage d’écran : dans ce type d’attaque, le cybercriminel bloque l’accès à l’ordinateur en affichant un message de demande de rançon directement sur l’écran. Les utilisateurs ne peuvent plus utiliser leur ordinateur ou accéder à leurs fichiers.

– Le chiffrement des fichiers : cette méthode consiste à chiffrer les fichiers de l’entreprise, de manière à ce qu’ils ne soient plus accessibles sans la clé de déchiffrement. Le cybercriminel exige ensuite une rançon en échange de la clé.

– Le cryptage de disque : cette attaque consiste, quant à elle, à chiffrer tout le disque dur de l’ordinateur, rendant ainsi tous les fichiers inaccessibles. Le cybercriminel exige ensuite une rançon en échange de la clé de déchiffrement.

– L’extorsion de données : enfin, l’extorsion de données consiste à voler les données sensibles de l’entreprise, puis à exiger une rançon en échange de leur restitution ou pour empêcher leur diffusion.

Prévention des attaques ransomware via la boîte mail professionnelle

Si la boîte mail professionnelle peut être perçue comme une véritable porte d’entrée pour les attaques ransomware, elle peut également être utilisée comme un outil de prévention efficace. Voici quelques mesures anti ransomware que vous pouvez mettre en place, en tant qu’entreprise, pour renforcer la sécurité de votre boîte mail professionnelle et prévenir les attaques :

– Former vos employés sur les pratiques de sécurité en lien avec la messagerie électronique : vos employés doivent être informés des risques liés aux courriels de phishing et des mesures à prendre pour éviter de cliquer sur des liens malveillants ou de télécharger des pièces jointes infectées.

– Utiliser des logiciels de sécurité, tels que des antivirus et des pare-feux : vous devez vous assurer que votre boîte mail professionnelle est équipée d’un antivirus et d’un pare-feu efficaces pour détecter et bloquer les courriels malveillants.

– Mettre à jour régulièrement vos logiciels pour éviter les vulnérabilités : les mises à jour régulières des logiciels sont essentielles pour prévenir les attaques ransomware. Vérifiez régulièrement que votre boîte mail professionnelle est à jour et qu’elle dispose des dernières fonctionnalités en matière de sécurité.

– Utiliser une solution de sauvegarde fiable pour protéger vos données sensibles en cas d’attaque ransomware : la sauvegarde régulière de vos données est essentielle pour assurer la continuité de vos activités en cas d’attaque ransomware. Assurez-vous de disposer d’une solution de sauvegarde fiable et régulièrement testée pour protéger vos données sensibles.

Que faire en cas d’attaque ransomware ?

Même si votre entreprise prend toutes les précautions et les mesures préventives nécessaires pour protéger sa boîte mail professionnelle, il est toujours possible que vous soyez, un jour, victime d’une attaque ransomware. Dans ce cas, voici les étapes à suivre pour minimiser les dommages :

1. Détecter les signes avant-coureurs d’une attaque ransomware

Les signes avant-coureurs d’une attaque ransomware peuvent inclure des fichiers inaccessibles, des demandes de rançon, des changements inattendus dans les fichiers ou des messages d’erreur, etc. Vos employés doivent être informés de l’existence de ces premiers signes pour pouvoir signaler rapidement toute activité suspecte.

2. Isoler le système infecté pour éviter la propagation de l’attaque

En cas d’attaque, il est important d’isoler rapidement le système infecté pour éviter la propagation des fichiers malveillants à d’autres parties du réseau.

3. Évaluer les dommages et déterminer si une rançon doit être payée

Une fois le système infecté isolé, vous devez évaluer les dommages subis et déterminer si vous vous trouvez dans l’obligation de payer la rançon demandée pour récupérer vos données. Il est important de noter que le paiement d’une rançon ne garantit jamais à 100% la récupération de l’ensemble des données concernées.

4. Restaurer les données à partir d’une sauvegarde fiable ou d’un service de récupération de données

Si votre entreprise dispose d’une sauvegarde fiable de ses données, elle peut les restaurer à partir de cette sauvegarde. Sinon, vous pouvez faire appel à un service de récupération de données pour tenter de récupérer les éléments qui ont été chiffrés.

Conclusion

Les attaques ransomware peuvent causer des dommages importants à votre entreprise, en particulier si elle ne dispose pas de mesures de sécurité adéquates pour protéger sa boîte mail professionnelle. Ainsi, la sécurité de votre boîte mail professionnelle doit être une priorité absolue pour protéger vos données contre les attaques. Nous vous encourageons donc à mettre en place chacune des pratiques énumérées dans cet article pour renforcer votre sécurité et votre résilience face aux menaces numériques, et assurer, sur le long terme, la pérennité de vos activités.