Digitalisation bancaire : quels sont les services de la banque en ligne ?

L’univers de la banque se modernise et propose désormais des prestations facilement accessibles en ligne. Voyons comment le secteur bancaire a su surfer sur la vague pour proposer un service toujours plus innovant et performant à ces clients.

Une ouverture de compte facilitée

Il n’y a pas de condition de revenu pour ouvrir un compte bancaire en ligne. Toutefois, vous devez prouver votre identité par le biais de deux documents et fournir un justificatif de domicile. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site web de la marque ou en magasin. Afin de réaliser une ouverture de compte simplifiée par Internet, vous devez être éligible aux conditions de souscription.

C’est-à-dire, être une personne physique majeure et apte. De plus, vous devez disposer d’une adresse fiscale en France métropolitaine ou dans les DROM, et souscrire en tant que particulier pour vous-même. Le service client en ligne s’occupe gratuitement de la gestion de la mobilité de vos comptes. Vous n’avez rien à faire, la société s’occupe de déplacer vos prélèvements et virements habituels.

Des cartes bancaires adaptées aux besoins de chaque client

Lorsque vous ouvrez un compte bancaire en ligne Orange Bank, vous avez le choix entre trois options de cartes. En fonction du niveau de prestations que vous préférez, vous aurez accès à différents services tels que des retraits en France, en Europe ou dans le Monde, des Cashbacks pour récompenser vos achats en ligne et des assurances pour vous protéger lors de vos voyages. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, un sédentaire ou un globe-trotter, il y a forcément une carte faite pour vous. Les banques proposent souvent des options similaires : une carte standard, une carte premium et une carte pack qui regroupe les avantages des deux premières pour s’adapter à votre style de vie.

Des prestations de gestion identiques aux banques physiques

Une banque digitale vous offre les mêmes avantages que les banques physiques. Grâce à votre compte en ligne ou à l’application mobile, vous pouvez interagir à tout moment de la journée comme de la nuit pour faire une opération financière. Ainsi, vous pourrez ouvrir un compte, gérer vos finances, faire des virements ou encore maîtriser vos systèmes d’épargne et tout ça, à distance.

De plus, vous pouvez consulter votre solde actualisé en temps réel et avoir accès à des taux préférentiels sur le livret A. L’ouverture de compte sur une banque à distance est, en général, sans frais pour un service maximum.

Les applications mobiles de votre banque en ligne vous permettent de réaliser des paiements sans contact. Pour cela, vous devez télécharger Google Pay ou Apple Pay, rentrer vos coordonnées bancaires et valider vos achats en toute sécurité. Vos dépenses via la banque digitale sont sécurisées par les nombreux systèmes d’authentification mis en place. Pour les réaliser, vous devez ouvrir un compte ou vous connecter à l’application, configurer vos modes de paiement dans les paramètres, vérifier que le terminal possède bien le symbole sans contact et réaliser votre règlement. Vous recevrez alors un certificat de transaction. Selon la carte que vous avez choisie, vous pouvez effectuer des paiements depuis la France, l’Europe ou le Monde.

Des offres de crédit personnalisées totalement digitalisées

Avec une banque en ligne, vous n’avez plus besoin de vous déplacer pour faire une demande de crédit. Il suffit de remplir le formulaire online et de scanner les documents qui vous sont demandés. Vous obtiendrez un accord de principe avant que votre cas soit étudié personnellement par les services dédiés. La banque en ligne propose, au même titre que la banque physique, des crédits immobiliers ou à la consommation. Pour obtenir des renseignements, vous pouvez demander un rendez-vous virtuel avec un spécialiste qui vous accompagnera dans vos démarches. Certaines banques en ligne mettent à profit un prêt express pour réaliser vos projets. Ainsi, vous obtenez un accord de principe immédiatement pour vos financements personnels. Grâce à l’application mobile, vous pouvez gérer votre argent comme vous le voulez, demander des ouvertures de comptes épargne, suivre les taux et organiser des virements de loin.

Une application intuitive pour gérer vos comptes à distance

L’application mobile est accessible uniquement sur Android et iOS depuis un appareil compatible.

Les téléphones Android doivent exécuter au moins la version 5 du système d’exploitation avec une version de l’application de la banque supérieure à 3.3.0. Vous devez aussi disposer d’un compte Google.

Les applications sont également accessibles depuis un iPhone 6 minimum et une version iOS 10 au moins. Vous devez alors disposer d’un compte Apple.

De plus, vous pouvez gérer votre carte bancaire directement depuis l’appli, pour effectuer un blocage en cas de perte ou un déblocage par vous-même.

Des assurances sur mesure pour vos déplacements

Les cartes bancaires intègrent des assurances incluses selon le niveau de prestations engagées. Avec votre compte bancaire en ligne, vous êtes assurés pour le rapatriement, le décès ou l’invalidité à hauteur du contrat prévu. Mais aussi pour les désagréments lors de vos voyages, à savoir, les retards dans les transports, les pertes, les vols ou les dégradations de vos bagages, et de vos véhicules de location. Souvent, vous bénéficierez d’une extension de garantie constructeur et d’une assurance lors de vos achats sur Internet.

Une assistance en ligne 24/7

Grâce à la digitalisation bancaire, vous pouvez obtenir une assistance à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. En effet, le système met à votre disposition, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, un chat et un assistant virtuel pour répondre aux questions les plus fréquentes de manière automatisée. Les réseaux sociaux de la banque sont aussi très efficaces pour vous dépanner en cas de besoins. Enfin, si votre problème n’est pas résolu, vous serez orienté vers un conseiller du service client. À savoir que si vous êtes propriétaire d’une carte Premium, vous serez automatiquement prioritaire sur la prestation du service après-vente avec un spécialiste. Vous pourrez donc joindre un assistant sur une période plus éte plus étendue.