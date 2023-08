Une alliance autour de la production de composants 5G

Dans le but de renforcer sa position dans l’industrie des télécommunications et d’accélérer l’introduction de la technologie 5G, Apple a signé un accord avec Broadcom, l’un des principaux fabricants de semiconducteurs et de composants électroniques.

Ce partenariat permettra à Apple de garantir une connectivité rapide et fiable pour ses futurs dispositifs, notamment les iPhone.

Broadcom, un leader mondial dans le domaine des semiconducteurs

Fondée en 1961, Broadcom est une entreprise américaine qui fabrique des composants et des puces électroniques pour divers secteurs tels que les réseaux filaires et sans fil, le stockage, les systèmes industriels et automobiles. Avec plus de 20 000 employés et un chiffre d’affaires dépassant les 22 milliards de dollars, l’entreprise est considérée comme l’un des leaders mondiaux du marché des semiconducteurs.

Ces dernières années, Broadcom a acquis plusieurs entreprises pour étendre son portefeuille de produits et se positionner sur de nouveaux marchés. Parmi ces acquisitions figurent LSI Corporation, Emulex Corporation et Brocade Communications Systems.

Technologies et produits innovants

Broadcom est reconnue pour son expertise dans plusieurs domaines technologiques clés, notamment :

Les circuits intégrés pour le traitement du signal et la gestion de l’énergie

Les circuits intégrés pour les réseaux filaires, les data centers et les applications industrielles

Les produits de connectivité sans fil, tels que les puces Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee et GNSS (systèmes de navigation par satellites)

Les solutions de stockage, incluant les contrôleurs RAID et les adaptateurs pour serveurs et stations de travail

Grâce à son large éventail de technologies et de composants, Broadcom est en mesure d’offrir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

La 5G, une révolution pour la connectivité et l’Internet des objets

La technologie 5G représente la cinquième génération de réseaux mobiles. Elle est conçue pour offrir une vitesse de connexion très élevée, un temps de latence réduit et une capacité accrue pour gérer un grand nombre d’appareils simultanément. La 5G ouvre la voie à une nouvelle ère de connectivité sans fil, qui permettra de développer de nouvelles applications et services innovants dans divers secteurs tels que l’automobile, la santé, l’énergie et l’industrie 4.0.

Des débits multipliés par 10

Le principal avantage de la 5G réside dans sa capacité à fournir des débits beaucoup plus rapides que les réseaux 4G actuels. On estime que les débits de la 5G seront jusqu’à 10 fois supérieurs à ceux de la 4G, ce qui permettra de télécharger des fichiers volumineux en quelques secondes ou de regarder des vidéos en streaming en qualité 4K sans interruption.

Une latence réduite pour les applications critiques

La 5G promet également une réduction significative du temps de latence, c’est-à-dire le temps nécessaire pour qu’un paquet de données soit envoyé d’un point A à un point B dans le réseau. Cette amélioration est essentielle pour les applications qui nécessitent une communication en temps réel, telles que les jeux vidéo en ligne, les véhicules autonomes et les systèmes de contrôle industriel.

Un réseau conçu pour l’Internet des objets

Enfin, la 5G est spécifiquement conçue pour répondre aux défis posés par l’Internet des objets (IoT). La connectivité 5G permettra de gérer un grand nombre d’appareils connectés simultanément, offrant ainsi une meilleure couverture et une consommation d’énergie optimisée pour les dispositifs IoT.

Le contrat entre Apple et Broadcom, un tournant pour l’industrie des télécommunications

L’accord conclu entre Apple et Broadcom témoigne de l’importance croissante de la technologie 5G et de son impact sur l’écosystème des télécommunications. En s’alliant à un expert reconnu dans la fabrication de composants électroniques, Apple entend garantir la performance et la fiabilité de ses futurs produits équipés de la 5G.

Ce partenariat pourrait également encourager d’autres entreprises du secteur à investir davantage dans la recherche et le développement de technologies 5G, afin de ne pas être distancées par leurs concurrents. Il est donc probable que nous verrons de plus en plus de dispositifs dotés de cette technologie révolutionnaire dans les années à venir.

