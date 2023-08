💥 Promo Choc : Libérez la Puissance du MacBook Air M1 – Offre Éphémère ! 🔥

MacBook Air 2020 avec la puce M1 : L’ordinateur portable ultime d’Apple

Apple, la marque à la pomme, est une référence mondiale connue pour ses appareils électroniques et intelligents. Le MacBook Air fait partie des petites révolutions dans l’univers des PC portables. Rapide, puissant et intuitif, il améliore votre quotidien sur ordinateur, notamment pour jouer à des jeux vidéo, travailler, créer, etc. Avec la sortie du MacBook Air 2020 équipé de la puce M1, les performances sont encore plus impressionnantes. Découvrons ensemble ce nouvel ordinateur portable signé Apple.

Design et caractéristiques

Le MacBook Air 2020 reprend le design emblématique de la gamme avec son boîtier en aluminium et ses bords arrondis. Il est disponible en trois couleurs : Argent, Or et Gris sidéral. Ses dimensions compactes (30,41 x 21,24 x 1,61 cm) et son poids plume de 1,29 kg le rendent facile à transporter partout avec vous.

Ecran Retina 13″

L’écran Retina 13″ offre une résolution de 2560 x 1600 pixels, permettant un affichage clair et détaillé, parfait pour vos besoins professionnels ou créatifs. Les couleurs sont vives et précises grâce à la technologie True Tone qui ajuste automatiquement la balance des blancs en fonction de la lumière ambiante.

Apple Ordinateur Portable MacBook Air 2020 : Puce M1, éCran Retina 13′′, 8 Go de RAM, 256 Go de Stockage SSD, Clavier rétroéClairé, Caméra FaceTime HD, Touch ID; Argent

Puce M1

Le MacBook Air 2020 est le premier modèle à intégrer la puce M1 d’Apple. Cette nouvelle technologie améliore considérablement les performances et l’autonomie de la batterie. En effet, cette puce permet un démarrage rapide des applications, une meilleure gestion de la mémoire vive et une consommation énergétique réduite.

Clavier rétroéclairé et Touch ID

Le clavier rétroéclairé du MacBook Air 2020 offre un confort de frappe optimal avec un mécanisme à ciseaux amélioré. Il s’adapte automatiquement à la luminosité de votre environnement pour vous offrir une expérience de frappe agréable en toutes circonstances.

Le MacBook Air 2020 est également équipé de la fonction Touch ID qui vous permet de déverrouiller votre ordinateur portable avec votre empreinte digitale. Vous pouvez ainsi accéder rapidement et en toute sécurité à vos données.

Caméra FaceTime HD et connectivité

La caméra FaceTime HD du MacBook Air 2020 vous permet de réaliser des appels vidéo de qualité grâce à sa résolution de 720p. Les microphones intégrés assurent quant à eux une capture audio claire et précise.

Apple 2022 MacBook Air avec Puce M2 : écran Liquid Retina de 13,6 Pouces, 8GB de RAM, 256 Go de Stockage SSD ; Lumière stellaire

Connectivité

Le MacBook Air 2020 dispose de deux ports Thunderbolt 4/USB-4, d’un port jack 3,5 mm et d’un lecteur de carte SDXC. Il est également compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0, vous offrant ainsi une connectivité optimale.

Performances et autonomie

Avec la puce M1, le MacBook Air 2020 est capable de performances élevées pour vos travaux créatifs ou professionnels. Les 8 Go de RAM et les 256 Go de stockage SSD assurent un fonctionnement fluide et rapide de l’ensemble de vos applications et fichiers.

L’autonomie de la batterie du MacBook Air 2020 est également impressionnante avec jusqu’à 18 heures d’utilisation en lecture vidéo et jusqu’à 20 heures en veille. Vous pouvez donc profiter pleinement de votre ordinateur portable sans craindre de tomber à court de batterie.

Prix et disponibilité

Le MacBook Air 2020 équipé de la puce M1 est actuellement disponible chez de nombreux revendeurs et sur le site officiel d’Apple. Son prix varie en fonction des promotions et des options choisies (RAM, stockage).

MacBook Air 2020 : Puce M1, écran Retina 13″, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD, Clavier rétroéclairé, Caméra FaceTime HD, Touch ID; Argent – à partir de 999 euros.

MacBook Air 2020 : Puce M1, écran Retina 13″, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD, Clavier rétroéclairé, Caméra FaceTime HD, Touch ID; Or – à partir de 1.399 euros.

En conclusion, le MacBook Air 2020 avec la puce M1 est un ordinateur portable puissant et polyvalent qui saura répondre à vos attentes en termes de performances et d’autonomie. Son design élégant et ses fonctionnalités innovantes en font une valeur sûre pour tous les utilisateurs exigeants.