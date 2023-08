Utiliser les crochets et autres caractères spéciaux sur un Mac

Les claviers Apple sont connus pour leur design épuré, leur réactivité et leur ergonomie. Cependant, lorsqu’il s’agit de caractères spéciaux tels que les crochets, les utilisateurs peuvent être confrontés à des difficultés pour les réaliser. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment faire des crochets sur un Mac, ainsi que d’autres caractères spéciaux utiles.

A quoi servent les crochets ?

Les crochets sont des symboles très courants dans le monde de l’informatique et du codage. Ils sont également utilisés dans la grammaire, les mathématiques et d’autres domaines pour rassembler, délimiter ou préciser certaines informations.

Il existe deux types de crochets :

Les crochets ouvrants : [

Les crochets fermants : ]

Ils sont souvent utilisés en paire pour entourer une information particulière, comme dans cet exemple :

[exemple]

Faire des crochets avec un clavier Apple peut sembler compliqué au premier abord, mais en réalité, c’est assez simple lorsque vous connaissez les raccourcis appropriés. Voici comment procéder :

Faire des crochets avec un clavier Apple

Pour créer des crochets sur un clavier Apple, il vous suffit d’utiliser la combinaison de touches suivante :

Pour le crochet ouvrant ([), appuyez sur Alt + Shift + (

Pour le crochet fermant (]), appuyez sur Alt + Shift + )

Faire des crochets avec le visualiseur de clavier Apple

Si vous préférez utiliser le visualiseur de clavier intégré à votre Mac, voici comment faire :

Ouvrez les Préférences Système Cliquez sur « Clavier » Cochez la case « Afficher les visualiseurs de clavier et de caractères dans la barre des menus » Accédez au visualiseur de clavier dans la barre des menus en haut de l’écran Recherchez les touches Alt et Shift, puis maintenez-les enfoncées pour voir les caractères disponibles Cliquez sur les crochets souhaités pour les insérer dans votre texte

Les crochets ne sont pas les seuls caractères spéciaux que vous pouvez rencontrer lors de l’utilisation d’un Mac. Voici quelques raccourcis utiles pour d’autres symboles courants :

Pour réaliser des accolades sur un clavier Apple, utilisez les combinaisons de touches suivantes :

Pour l’accolade ouvrante ({), appuyez sur Alt + (

Pour l’accolade fermante (}), appuyez sur Alt + )

Faire le symbole du copyright est simple avec un clavier Apple. Appuyez simplement sur la combinaison de touches suivante :

Alt + G

Le symbole tilde peut être utilisé pour représenter une approximation ou pour indiquer des répertoires spécifiques sur certains systèmes d’exploitation. Pour créer ce symbole, utilisez cette combinaison de touches :

Alt + N

Si vous devez créer le symbole de l’euro, voici la combinaison de touches à utiliser :

Alt + Shift + 2

Où se trouve la touche Cmd ⌘ sur Mac ?

La touche Cmd (Command) se trouve juste à côté de la barre d’espace sur les claviers Apple. Elle est souvent utilisée pour les raccourcis clavier et est équivalente à la touche Ctrl sur un clavier Windows.

Où se trouve la touche Option ⌥ sur Mac ?

La touche Option, également appelée Alt, se situe de part et d’autre de la barre d’espace sur les claviers Apple. Elle est souvent utilisée en combinaison avec d’autres touches pour créer des caractères spéciaux, comme les crochets.

En maîtrisant ces raccourcis clavier et astuces, vous pouvez facilement réaliser des crochets et autres caractères spéciaux sur votre Mac. Il ne vous reste plus qu’à pratiquer pour les mémoriser et les utiliser efficacement dans vos travaux quotidiens.

