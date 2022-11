Qu’est ce que l’effet Streisand ?

Explication de ce qu’est l’effet Streisand ?

L’effet Streisand est un phénomène qui se produit lorsqu’une tentative de cacher ou de supprimer un élément d’information a pour conséquence involontaire de rendre cette information plus largement publique.

Il doit son nom à l’artiste américaine Barbra Streisand, dont la tentative, en 2003, de supprimer les photographies de sa résidence de Malibu, en Californie, a attiré par inadvertance l’attention du public sur celle-ci.

L’effet Streisand se produit lorsqu’un individu ou une organisation tente de cacher, de supprimer ou de censurer une certaine information, mais qu’au lieu d’être supprimée, l’information est encore plus largement connue en raison de la publicité de la tentative de censure elle-même.

Dans certains cas, il en résulte une augmentation exponentielle du nombre de personnes qui prennent connaissance de ces informations. Par exemple, la suppression d’une photo de Wikipédia peut conduire à ce que la photo soit plus largement diffusée qu’elle ne l’était auparavant

Cet effet peut avoir de graves répercussions juridiques, politiques et sociales. Par exemple, lorsqu’un gouvernement ou une autre organisation puissante tente de censurer des informations ou de faire taire des dissidents, cela conduit souvent à une sensibilisation accrue du public et à une discussion sur le matériel censuré.

Ce phénomène est de plus en plus courant à l’ère des médias sociaux, où les tentatives de suppression sont rapidement partagées et diffusées sur les réseaux. Il est donc important que les individus et les organisations soient conscients de la façon dont leurs efforts peuvent involontairement attirer l’attention sur un problème qu’ils préfèreraient ne pas voir sous les projecteurs.

De plus, comprendre l’effet Streisand peut aider les activistes à combattre la censure en leur permettant d’attirer l’attention sur les questions qui doivent être abordées au lieu d’essayer d’attirer l’attention sur d’autres questions qui sont déjà largement connus. En fin de compte, l’effet Streisand peut être un outil puissant pour s’assurer que les informations importantes ne sont pas perdues dans le bruit des autres nouvelles et débats.

Qui est l’artiste américaine Barbra Streisand ?

Barbra Streisand est une chanteuse, actrice et réalisatrice américaine. Figure majeure du monde du spectacle depuis plus de 50 ans, elle a remporté plusieurs Grammy Awards, Golden Globe Awards, Academy Awards et Tony Awards.

Elle est également l’une des artistes les plus vendues de tous les temps, avec plus de 68 millions de disques vendus dans le monde. Streisand a connu le succès dans de nombreux genres et sur de multiples plateformes, notamment en jouant à Broadway et dans des films tels que A Star Is Born (1976), Yentl (1983) et The Mirror Has Two Faces (1996).

En plus de son talent d’actrice, elle est connue pour sa philanthropie et son activisme. Streisand défend de nombreuses causes, notamment les droits LGBTQ, les droits des femmes et la protection de l’environnement.