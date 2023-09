Xiaomi Mi Band incluent la Mi Band 3, 4, 5, et 6, Améliorations spécifiques comme Notify and Fitness for Mi Band, Mi Bandage, Tools & Amazfit

Bracelets connectés Xiaomi Mi Band : L’évolution, les applications et la meilleure version

Les bracelets connectés ont connu un véritable boom ces dernières années, offrant aux utilisateurs une variété de fonctionnalités pour suivre leur santé et leurs activités sportives.

La série Xiaomi Mi Band fait partie des plus populaires sur le marché.

Dans cet article, nous discuterons des différentes versions du bracelet connecté de Xiaomi, ainsi que des applications compatibles.

Quand sort la Mi Band 8 ? Quand sort la Mi Band 7 ?

A l’heure actuelle, aucune information officielle n’est disponible concernant les dates de sortie de la Mi Band 8 ou de la Mi Band 7. Cependant, si l’on se base sur le rythme de sortie des précédentes versions, il est possible d’anticiper une potentielle annonce en 2023 pour la Mi Band 7 et en 2024 pour la Mi Band 8.

Quelle application pour montre connectée Xiaomi Mi Band 4 ?

La plupart des modèles de montres connectées Xiaomi utilisent l’application “Mi Fit”, mais certaines peuvent être configurées à l’aide de “Xiaomi Wear” ou même “Xiaomi Wear Lite” pour les modèles spécifiques à la région chinoise.

Les fonctionnalités offertes par ces applications incluent :

Synchronisation des données entre votre smartphone et votre bracelet connecté

Consultation de vos statistiques d’activité et de sommeil

Gestion des notifications de votre téléphone

Mise à jour du firmware du bracelet connecté

Personnalisation de l’écran et des fonctions de la montre.

Pour la Mi Band 4, vous pouvez utiliser aussi bien “Mi Fit” que “Notify and Fitness for Mi Band”.

Quelle est la meilleure Mi Band ?

Tout dépend des besoins et préférences de l’utilisateur. Voici un aperçu des fonctionnalités clés des différentes versions de la Mi Band :

Mi Band 3 : Écran OLED monochrome, suivi des activités basiques, résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, autonomie annoncée jusqu’à 20 jours.

Mi Band 4 : Écran AMOLED couleur, suivi des activités plus avancé (natation incluse), contrôle de la musique, résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres, autonomie annoncée jusqu'à 20 jours.

Mi Band 5 : Écran AMOLED couleur plus grand, suivi même plus avancé (11 modes sportifs, suivi du stress, du cycle menstruel…), résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres, autonomie annoncée jusqu'à 14 jours.

Mi Band 6 : Écran AMOLED couleur encore plus grand, suivi des activités encore plus évolué (30 modes sportifs, suivi de la SpO2…), résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres, autonomie annoncée jusqu'à 14 jours

En tenant compte de ces éléments, nous pouvons dire que la Mi Band 6 offre les fonctionnalités les plus avancées et semble être la meilleure option pour une grande majorité d’utilisateurs. Cependant, si vous préférez un modèle plus abordable avec un écran monochrome ou un format plus compact, la Mi Band 3 ou la Mi Band 4 peuvent convenir.

Quelle application mi Band ?

Autres applications compatibles avec les montres connectées Xiaomi Mi Band

Bien que “Mi Fit”, “Xiaomi Wear” et “Xiaomi Wear Lite” soient les principales applications proposées par Xiaomi, vous pouvez également utiliser d’autres applications tierces qui offrent un niveau de personnalisation et de contrôle supplémentaire. Parmi celles-ci :

Les montres connectées Xiaomi Mi Band sont populaires pour leur polyvalence et leurs fonctionnalités de suivi de la santé. Voici un aperçu des principales applications officielles pour les Mi Band :

Mi Fit :

Description : Mi Fit est l’application officielle de Xiaomi pour ses montres connectées. Elle offre une interface conviviale pour synchroniser votre Mi Band avec votre smartphone.

Mi Fit est l’application officielle de Xiaomi pour ses montres connectées. Elle offre une interface conviviale pour synchroniser votre Mi Band avec votre smartphone. Fonctionnalités clés : Synchronisation des données entre votre smartphone et le Mi Band. Suivi détaillé des activités et du sommeil. Gestion des notifications. Mises à jour du firmware du Mi Band. Personnalisation de l’écran et des fonctions de la montre.



Xiaomi Wear et Xiaomi Wear Lite :

Description : Ces applications sont destinées aux modèles de Mi Band spécifiques à la région chinoise. Elles offrent des fonctionnalités similaires à Mi Fit et assurent une compatibilité totale.

Notify and Fitness for Mi Band :

Description : Cette application tierce est très appréciée des utilisateurs Mi Band. Elle offre une compatibilité étendue avec presque toutes les versions de Mi Band.

Cette application tierce est très appréciée des utilisateurs Mi Band. Elle offre une compatibilité étendue avec presque toutes les versions de Mi Band. Fonctionnalités notables : Exportation des données de suivi. Personnalisation approfondie, y compris la création de notifications personnalisées.



Mi Bandage :

Description : Mi Bandage est principalement compatible avec les versions Mi Band 2, 3 et 4. Elle permet un paramétrage plus précis des notifications et des alarmes.

Tools & Amazfit :

Description : Compatible avec les dernières versions de Mi Band (Mi Band 4 et plus) ainsi qu’avec d’autres montres connectées Xiaomi et Amazfit.

Compatible avec les dernières versions de Mi Band (Mi Band 4 et plus) ainsi qu’avec d’autres montres connectées Xiaomi et Amazfit. Fonctionnalités notables : Possibilité de créer des widgets personnalisés sur l’écran de la montre. Offre des fonctions supplémentaires pour améliorer l’expérience utilisateur.



En utilisant ces applications tierces, vous pouvez personnaliser davantage votre Mi Band et profiter d’une expérience de fitness sur mesure. Choisissez celle qui répond le mieux à vos besoins pour optimiser votre suivi de la santé et de l’activité physique.

En résumé, les montres connectées Xiaomi Mi Band offrent une variété de fonctionnalités et s’adaptent aux besoins de chaque utilisateur. Le choix du modèle dépendra principalement de vos attentes en termes de fonctionnalités et de budget, de même pour l’application qui vous aidera à suivre votre activité physique et bien-être.