Wheere : la nouvelle technologie qui localise avec 80 cm de précision là où le GPS échoue

La géolocalisation indoor occupe une place de plus en plus importante dans divers secteurs, que ce soit pour optimiser les déplacements professionnels, renforcer la sécurité ou fluidifier la logistique. Parmi les solutions innovantes, la technologie wheere se démarque par sa capacité à fournir un positionnement précis et fiable, même là où le GPS traditionnel devient inopérant.

Wheere : la technologie de géolocalisation indoor ultra-précise

Cette solution garantit une couverture 1 km² avec seulement quatre passerelles, tout en offrant une précision sub-métrique remarquable pouvant atteindre 80 cm. Découvrons ensemble comment cette avancée transforme l’approche du positionnement intérieur et pourquoi elle suscite autant d’intérêt.

📍 La géolocalisation indoor wheere offre une précision sub-métrique de 80 cm grâce à une triangulation avancée et l’usage de signaux radio basse fréquence pénétrants.

de 80 cm grâce à une triangulation avancée et l’usage de signaux radio basse fréquence pénétrants. 🔧 Avec seulement quatre passerelles pour 1 km² , la solution réduit les coûts d’installation tout en garantissant une couverture robuste et fiable en milieu fermé.

, la solution réduit les coûts d’installation tout en garantissant une en milieu fermé. 🚀 Indépendante du GPS, la technologie wheere assure une fiabilité constante même en présence d’obstacles ou d’interférences, idéale pour les industries, hôpitaux et smart cities .

même en présence d’obstacles ou d’interférences, idéale pour les . 🏭 Comparée à BLE, Wi‑Fi ou UWB, wheere combine faible infrastructure, haute précision et autonomie GNSS, répondant aux exigences de la logistique connectée et des bâtiments intelligents.

La technologie wheere repose sur une combinaison intelligente de signaux radio basse fréquence émis par des passerelles (gateways) spécifiquement conçues pour l’indoor. Chaque objet ou personne à localiser porte un badge ou capteur qui communique en temps réel avec ces antennes réparties stratégiquement dans l’environnement. L’architecture du système exploite la capacité des ondes basses fréquences à traverser efficacement murs et obstacles, là où le Wi‑Fi classique ou le Bluetooth Low Energy (BLE) montrent leurs limites en termes de fiabilité.

Pour garantir un calcul de localisation rapide et précis, la solution s’appuie sur un algorithme avancé prenant en compte la puissance reçue, le temps de vol du signal et la synchronisation entre passerelles. Ce procédé permet d’atteindre et de maintenir une précision sub-métrique, même lorsqu’un grand nombre d’objets sont suivis simultanément sur de vastes surfaces intérieures. Il est intéressant de noter que des experts estiment que la géolocalisation indoor donne accès à des performances encore supérieures grâce à l’intégration de technologies émergentes.

Installation de la solution : pourquoi miser sur quatre passerelles pour couvrir 1 km² ?

Ce qui frappe avec wheere, c’est sa capacité à offrir une large couverture grâce à un nombre limité de points d’accès. Il suffit de quatre passerelles judicieusement placées pour balayer jusqu’à 1 km², réduisant ainsi les coûts et simplifiant l’installation dans des environnements industriels, hospitaliers ou publics.

Les passerelles fonctionnent avec peu d’interférences, utilisant des antennes optimisées pour maximiser la portée tout en maintenant la robustesse du signal. Cette architecture légère est idéale là où un réseau dense serait trop complexe ou coûteux à déployer. Voici le rôle essentiel de ces équipements :

Faible besoin d’équipements grâce à la forte couverture

grâce à la forte couverture Positionnement stratégique pour franchir murs et obstacles internes

pour franchir murs et obstacles internes Simplicité de maintenance et faible consommation énergétique

Précision sub-métrique : quels sont les secrets pour atteindre 80 cm ?

Atteindre une précision de 80 cm représente un défi majeur, surtout dans des lieux saturés en interférences électromagnétiques et obstacles physiques. Le point fort de wheere réside dans son approche de triangulation avancée et l’analyse fine des signaux basés sur l’UWB (Ultra Wide Band), parfois associée à d’autres technologies selon les besoins.

Le système utilise plusieurs canaux de communication, triangule finement les données collectées et compense automatiquement la perte de puissance due aux parois épaisses ou à la présence humaine. Grâce à ce traitement multi-facettes, le positionnement précis est assuré quasiment sans délai perceptible pour l’utilisateur final.

Avantages comparatifs de la technologie wheere : portée, fiabilité, indépendance GNSS

Plusieurs aspects distinguent la géolocalisation indoor wheere des alternatives telles que BLE, Wi-Fi, ZigBee ou UWB seul. Le principal atout demeure son indépendance totale vis-à-vis du GNSS/GPS, souvent inefficace en milieu fermé. Toutes les données utiles restent gérées en interne par le réseau propriétaire de passerelles.

En plus de cette autonomie, la solution assure une fiabilité continue, quelles que soient les conditions d’utilisation. La portée exceptionnelle des ondes utilisées, combinée à leur capacité à traverser murs et cloisons, offre une stabilité indispensable dans les usines, hôpitaux ou centres commerciaux complexes.

Large rayon d’action d’environ 250 mètres par passerelle

d’environ 250 mètres par passerelle Robustesse face aux perturbations électromagnétiques

Environnement maîtrisé sans dépendance extérieure (indépendance GNSS)

sans dépendance extérieure (indépendance GNSS) Précision constante sur toute la zone couverte

Applications concrètes de la géolocalisation indoor : industries, santé, smart cities

De nombreux secteurs exploitent déjà la puissance de solutions de géolocalisation indoor comme wheere. Dans l’industrie, suivre précisément la trajectoire des chariots élévateurs, outils connectés ou opérateurs optimise la planification logistique et réduit les risques. Une plateforme centralisée reçoit en temps réel la position de chaque élément, permettant d’ajuster immédiatement l’organisation ou les protocoles d’intervention.

Dans les établissements de santé, assurer la sécurité des patients vulnérables et tracer le matériel médical fait gagner un temps précieux. Un dispositif basé sur la technologie wheere détecte rapidement tout mouvement anormal hors des zones sécurisées ou déclenche une alerte si du matériel quitte prématurément une salle stérile.

Smart cities et gestion d’espaces publics

Dans les villes intelligentes, installer quelques passerelles discrètes dans gares, musées ou grands halls permet d’offrir des services personnalisés aux visiteurs, de guider les personnes à mobilité réduite ou d’automatiser des scénarios de sécurité renforcée. La flexibilité de l’infrastructure facilite les évolutions futures sans gros travaux.

D’autres applications concernent la surveillance en temps réel des flux lors d’événements majeurs, l’analyse statistique des déplacements urbains ou la régulation intelligente des accès dans des zones sensibles. Les opérateurs gagnent en réactivité pour gérer les espaces bondés ou anticiper une évacuation guidée.

Comparaison avec les autres technologies de géolocalisation indoor

Pour bien saisir la valeur ajoutée de wheere, il convient de comparer les principales approches existantes. La plupart reposent sur différents fondements : certaines misent sur le Bluetooth Low Energy (BLE), d’autres sur le Wi‑Fi, ou encore sur l’UWB. Chacune apporte ses propres avantages mais aussi des limites, notamment en matière de propagation du signal et de maintien de la précision sur de grandes surfaces.

Sur de vastes sites industriels ou hospitaliers, le Wi‑Fi nécessite souvent l’installation de nombreuses bornes pour éviter les zones non couvertes. Quant au BLE, apprécié pour son coût, il reste sensible aux obstacles physiques qui altèrent la fiabilité du signal. L’UWB pur séduit par sa grande netteté sur de courtes distances, mais peine à offrir une couverture efficace sans multiplier les relais.

Technologie Nombre de passerelles/km² Précision typique Capacité à traverser les murs Dépendance GPS/GNSS Wheere 4 80 cm Excellente Aucune Wi‑Fi 20+ 5-10 m Moyenne Aucune BLE 25-50 1-5 m Mauvaise Aucune UWB seul 10-40 40-50 cm Variable Aucune

La technologie wheere combine le meilleur de chaque univers : très peu de passerelles, excellente pénétration des signaux, précision sub-métrique stable et réelle indépendance GNSS. Ce modèle hybride répond aux attentes des entreprises souhaitant allier simplicité, robustesse et réduction des coûts opérationnels, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide.

À mesure que les environnements deviennent plus connectés, la demande pour des systèmes de géolocalisation indoor efficaces ne cessera probablement de croître dans tous les secteurs professionnels et publics.