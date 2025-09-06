Volkswagen ID.4, le SUV électrique de référence du constructeur allemand

4.7/5 - (3 votes)

Lancée pour la première fois en 2021, la Volkswagen ID.4 s’est rapidement imposée comme l’un des piliers de la stratégie électrique du constructeur de Wolfsburg. Dans un secteur automobile où la concurrence s’intensifie sur le segment des SUV familiaux électriques, l’ID.4 tire clairement son épingle du jeu face aux modèles concurrents européens et asiatiques. Ce modèle séduit par son rapport qualité-prix, sa polyvalence et les évolutions qu’il prévoit, au point de devancer son propre jumeau, l’ID.5, récemment retiré du marché. Tour d’horizon des atouts qui font de ce SUV familial un acteur incontournable parmi les véhicules électriques.

Une position stratégique dans la gamme Volkswagen

Depuis son lancement, la Volkswagen ID.4 occupe une place centrale dans la transition énergétique de la marque. Située entre les modèles plus compacts comme l’ID.3 et les déclinaisons haut de gamme, elle attire tant les familles que les flottes d’entreprise recherchant modernité et autonomie sur de longs trajets.

Alors que le design plus audacieux de l’ID.5 n’a pas trouvé son public, l’ID.4 mise sur une silhouette traditionnelle de SUV, privilégiée par de nombreux acheteurs. Cette configuration lui permet de répondre à la demande majoritaire pour des véhicules pratiques, offrant confort, habitabilité et espace intérieur généreux. C’est cette approche pragmatique qui explique largement le maintien de l’ID.4 au catalogue, alors que l’ID.5 quitte peu à peu les showrooms européens.

Un succès commercial salué face à la concurrence

Pourquoi l’ID.4 surclasse-t-elle l’ID.5 ?

Le match entre l’ID.4 et l’ID.5 aura été bref, mais révélateur. Alors que l’ID.5 recherchait la différenciation avec un profil coupé plus sportif, c’est finalement l’ID.4 qui s’impose par son côté classique et fonctionnel. En préférant la polyvalence au style marqué, elle s’adresse à une base élargie de conducteurs.

Ce choix se vérifie dans les chiffres de ventes : selon les données internes et les retours du réseau, l’ID.4 voit sa cote grimper là où l’ID.5 peine à séduire. Sa carrosserie traditionnelle offre davantage de volume de coffre et une accessibilité optimale pour une utilisation familiale, déterminante pour ce type de véhicules.

L’attractivité tarifaire accentuée

Ces derniers mois, la politique commerciale de Volkswagen autour de l’ID.4 a attiré l’attention du marché. Grâce à des offres promotionnelles conséquentes, ce SUV devient aujourd’hui l’un des modèles familiaux électriques les moins chers disponibles, parfois inférieur à certains concurrents chinois ou même à des crossovers de taille inférieure.

Cette politique tarifaire agressive permet à Volkswagen de renforcer sa présence auprès des familles et flottes professionnelles. L’accessibilité financière de l’ID.4 participe activement à démocratiser la mobilité électrique, tout en maintenant un bon niveau d’équipement technologique et de sécurité.

Design, habitabilité et technologies embarquées

Côté esthétique, l’ID.4 ne cherche pas forcément l’exubérance. Elle propose une allure robuste et rassurante avec des lignes épurées, gage de modernité sans excès. La modularité intérieure séduit notamment grâce à un espace généreux pour les passagers arrière et un plancher plat issu de sa plateforme dédiée à l’électrique.

L’équipement de bord comprend une instrumentation numérique, une connectivité étendue, ainsi que divers systèmes d’aide à la conduite de dernière génération. Volkswagen mise sur une expérience utilisateur intuitive, aussi bien pour le conducteur que pour les occupants, ce qui renforce l’attrait du modèle auprès des familles urbaines et périurbaines.

Capacité de batterie allant jusqu’à 77 kWh selon la version

allant jusqu’à 77 kWh selon la version Autonomie WLTP pouvant dépasser 500 km sur certaines finitions

pouvant dépasser 500 km sur certaines finitions Coffre de plus de 540 litres modulable avec sièges rabattus

modulable avec sièges rabattus Charge rapide possible à des puissances élevées (jusqu’à 135 kW)

possible à des puissances élevées (jusqu’à 135 kW) Compatibilité applications connectées pour un usage multimédia simplifié

Performances et perspectives d’évolution

Motorisations et autonomie

L’ID.4 est déclinée en plusieurs motorisations, allant de deux roues motrices à la transmission intégrale sur les versions les plus performantes. L’autonomie varie selon la puissance choisie et la taille de la batterie, permettant aux acheteurs de sélectionner le modèle adapté à leurs besoins quotidiens ou aux longs parcours.

La polyvalence technique fait partie de ses points forts, autorisant aussi bien des trajets urbains économes que des voyages longue distance rassurants pour la famille. Les temps de recharge sont également optimisés grâce à la compatibilité avec les bornes rapides, réduisant les temps d’attente lors des déplacements.

Un restylage annoncé pour dynamiser la gamme

Après cinq années de carrière, Volkswagen prépare une profonde mutation pour l’ID.4 dès 2026. Promettant de ne pas se limiter à une simple retouche esthétique, le constructeur annonce déjà des améliorations majeures portant sur l’efficacité énergétique, les équipements intelligents et une offre digitale enrichie. Le but affiché : faire de cette nouvelle mouture “la meilleure électrique familiale” de sa catégorie.

Cette ambition traduit la volonté du groupe de maintenir une longueur d’avance sur le marché européen, alors que les autres constructeurs multiplient les lancements de modèles équivalents. Le renouvellement de l’ID.4 viendra compléter une gamme déjà étoffée au sein de la famille ID, tout en misant sur une adaptation constante aux attentes du grand public.

Version Batterie (kWh) Puissance (ch) Autonomie (km, WLTP) Transmission ID.4 Pure 52 170 345 Propulsion ID.4 Pro Performance 77 204 525 Propulsion ID.4 GTX 77 299 480 Transmission intégrale

Perspectives sur le marché des SUV électriques familiaux

En concentrant son offre sur l’ID.4, Volkswagen marque sa confiance dans ce format classique plébiscité par les familles européennes. Face à la montée des modèles asiatiques attractifs sur le plan tarifaire, la firme allemande ajuste ses stratégies de prix et vise une expérience globale de qualité, conjuguant praticité, efficacité énergétique et évolution technologique continue.

Entre innovations régulières, accessibilité croissante et anticipation des tendances de mobilité, l’ID.4 entend confirmer son statut de référence au sein des SUV électriques, prenant la relève sur le très concurrentiel marché continental. L’avenir proche révèlera si les ambitions du géant allemand se concrétisent à mesure que la gamme poursuit son évolution vers des solutions encore plus électrifiées et adaptatives.

