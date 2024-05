Fintech : les bonnes informations pour bien choisir sa néobanque 

La Fintech (Finance Technologique) est une entreprise qui innove en matière de technologie numérique pour l’optimisation certaine d’un service financier. C’est ce que font justement les néobanques. La gestion des comptes desdites banques se fait à partie d’une application mobile. Leurs arguments pour détrôner les banques classiques et avoir plus de clients sont l’expérience digitale qu’elles garantissent à ces derniers et leur innovation.

Outre cela, elles acceptent les personnes fichées à la Banque de France, proposent des offres sans condition de revenus avec peu de frais à l’extérieur sans oublier des offres gratuites. Si les alternatives novatrices qu’elles garantissent sont assez tentantes, sachez que choisir la bonne banque mobile n’est pas chose aisée. Pour faire un choix judicieux, voici les bonnes informations que vous devez avoir.

Tenez compte de vos besoins financiers

Parmi les meilleures banques en ligne, il y a des néobanques. Si vous vous demandez quelles sont les meilleures banques en ligne actuellement, sachez que la réponse se trouve ici. Afin de bien choisir votre banque en ligne, vous devez inéluctablement prendre en compte vos besoins financiers. Ce faisant, il vous sera facile d’identifier les fonctionnalités bancaires qui vous conviennent le mieux.

Par exemple, si vous aimez voyager et le faites régulièrement, les offres de Revolut ou N26 vous intéresseraient plus. Avec Revolut, vous pouvez faire des retraits et paiements à l’internationale gratuitement et au taux de change réel selon l’abonnement choisi. Ceux qui aiment la monnaie fiduciaire et préfèrent avoir de l’argent liquide lorsqu’ils voyagent aimeront certainement N26.

Si vous faites souvent de grandes dépenses, intéressez-vous alors à ses néobanques dont le plafond de retrait est assez élevé. Si vous choisissez la carte N26 Metal, le plafond de retrait est 1 050 €/7 j et celui de paiement est de 20 000 €/30 j. Quant à Revolut, vous pouvez retirer près de 5 000 €/ j et effectuer des dépenses allant jusqu’à 7 000 €/4 j. En faisant ces petites analyses, vous réussirez à dénicher cette néobanque qu’il vous faut.

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que ces banques mobiles proposent des comptes premiums avec des assurances à leurs clients. L’idéal serait bien évidemment de vous intéresser à de telles offres. Ces couvertures qu’ils proposent peuvent bien vous sauver lorsque vous êtes dans le besoin.

Pour ceux qui aiment investir dans les cryptomonnaies (ici), les banques mobiles comme N26 et Revolut ne vous décevront guère. Afin d’avoir une bonne vue sur vos transactions, tournez-vous vers la fintech dont l’interface permet de visualiser aisément l’historique des transactions. En définitive, faites le point de vos besoins financiers et vous aurez plus de facilité à choisir votre banque mobile.

L’évaluation des frais et des coûts

Afin d’éviter les mauvaises surprises, vous devez vérifier et analyser tous les frais en lien avec la tenue de compte. La plupart de ses banques ne prélèvent pas de frais sur les comptes courants. D’autres facturent des frais mensuels quand bien même ils sont insignifiants. Le mieux ici est de comparer les offres disponibles afin de faire le bon choix. Vérifiez les conditions imposées avant de valider votre décision.

Notez que chez Orange Bank, les comptes sont gratuits lorsque le client réalise tout au moins une transaction dans le mois. Il est important de souligner que les frais de virement internationaux ne sont pas les mêmes dans toutes ces banques mobiles. Pour choisir votre banque ici, tenez compte des frais prélevés, les taux de change qu’elles appliquent, le temps que prend le traitement, etc.

N’oubliez surtout pas d’examiner les frais qu’elles prélèvent par carte pour les paiements internationaux. Comparez-les et vous pourrez réaliser de bonnes économies, surtout si vous avez l’habitude de faire des transactions en devises étrangères.

Pour finir avec cette section, vous devez aussi procéder à la vérification des frais associés aux découverts. Il peut arriver que vous soyez à découvert. Renseignez-vous donc sur les frais qui y sont liés, de même que les politiques de la Fintech à propos. Il est recommandé de se tourner vers ces néobanques qui font de leur mieux pour que vous ne vous retrouviez pas dans de telles situations.

Certaines peuvent vous alerter quand votre solde est bas afin que vous sachiez faire vos dépenses le temps que votre situation se régularise. Pour vous simplifier la tâche ici, recherchez la grille tarifaire des néobanques avec lesquelles vous aimeriez collaborer et comparez leurs coûts.

Les fonctionnalités de la fintech

La gestion des comptes des néobanques se fait en ligne, au moyen d’une application mobile. C’est pour cela que banques mobiles devant leur existence à l’avancée de la technologie font quotidiennement tous leurs efforts afin de proposer à leurs clients des applications ergonomiques et intuitives.

Il est important que l’application soit compatible avec votre smartphone avant que vous ne vous en serviez. Sa compatibilité avec votre terminal est donc un critère de choix de votre néobanque. Outre cela, elle doit avoir certaines fonctions importantes. Vous devez pouvoir l’utiliser pour consulter votre solde en temps réel, transférer de l’argent de la zone SEPA vers l’international…

Les outils de gestion budgétaires sont essentiels pour faire des économies et pour l’atteinte de vos objectifs financiers. Entre autres, il y a les rapports de dépenses, les alertes de solde… Une application qui propose l’authentification à deux facteurs peut être considérée comme sécurisée. Vous devez donc vous assurer que l’application de la banque est assez sûre et que vos données personnelles ne tomberont pas dans les mains des personnes malveillantes avant de la choisir.

Les cashback

Avant de valider votre décision, demandez-vous aussi si vous pouvez prendre part à des programmes de cashback avec la banque mobile. Si c’est le cas, alors vous pouvez vous estimer heureux et chanceux.

En effet, grâce à ces programmes, la néobanque vous reverse un pourcentage du montant des achats que vous avez régulièrement avec votre carte bancaire. Notez que certaines néobanques vous permettent d’y participer à travers des offres spéciales auxquelles vous pouvez accéder dans leur application.

Épargner et investir

Pour ceux qui veulent épargner ou investir, sachez qu’il existe des néobanques qui vous le permettent. Lydia et Revolut ne vous décevront pas sur ce terrain. Vous avez la possibilité d’ouvrir des comptes d’épargne avec un taux d’intérêt assez intéressant. Possibilité vous est aussi donnée d’investir dans des actions, des cryptomonnaies, etc.

Pour faire votre choix, tenez juste compte de votre profil de risque. Ne négligez pas non plus les objectifs financiers que vous aimeriez atteindre à l’avenir. Maintenant que vous êtes sur le point de valider votre décision, consultez les avis clients de la néobanque que vous avez dans votre viseur.