Le vélo électrique Moustache J : la puissance et le style réunis en un seul deux-roues made in France que tout le monde s’arrache

Moustache J : Le Vélo Électrique Made in France Révolutionnaire

le Moustache J : le vélo électrique français qui va vous faire oublier tous les autres !

Découvrez le Moustache J, un vélo électrique entièrement fabriqué en France, alliant design innovant, performances exceptionnelles et polyvalence inégalée. Est-ce le VAE ultime ? Notre test complet répond à toutes vos questions.”

Moustache lance un vélo électrique entièrement made in France

Salut à tous les amateurs de deux-roues et de mobilité électrique ! Aujourd’hui, nous vous présentons un vélo électrique qui ne passe pas inaperçu sur la scène des VAE. Moustache, la marque des Vosges, a mis sur le marché son tout nouveau modèle baptisé sobrement “J”.

Ce vélo électrique révolutionnaire a été conçu avec audace et ambition pour offrir une expérience de conduite inégalée, que ce soit en ville ou sur les sentiers. Dans cet article, nous allons explorer en détail le Moustache J, un vélo entièrement fabriqué en France, et vous donner notre avis sur cette création audacieuse.

Le Moustache J : Une vision révolutionnaire du vélo électrique Français

Le Moustache J est bien plus qu’un simple vélo électrique. C’est une incarnation audacieuse de l’idée que la polyvalence absolue est possible. Imaginez un vélo à cadre ouvert, facile d’accès, doté d’une suspension intégrale digne des meilleurs VTT. Cette idée folle a pris forme dans le Moustache J, et nous sommes là pour vous donner notre avis sur cette création audacieuse.

Ce vélo électrique a été dévoilé de manière discrète lors de l’Eurobike Festival de cet été, mais il est tout sauf discret en termes de caractéristiques. Le Moustache J se distingue par sa conception innovante, son processus de fabrication unique et sa polyvalence exceptionnelle. Il est actuellement disponible en deux versions, “on” et “all”, et une troisième version, “off”, viendra bientôt compléter la gamme pour les amateurs de sensations fortes en tout-terrain.

Sur le papier, le Moustache J est l’un des vélos électriques les plus intrigants de l’année. De sa conception à ses performances en passant par sa suspension, tout a été minutieusement pensé pour offrir une expérience de conduite hors du commun.

Un design unique pour une performance inégalée

Lorsque vous posez les yeux sur le Moustache J, la première chose qui frappe, c’est son design distinctif. Ce vélo, disponible uniquement en cadre ouvert, se compose de deux parties qui forment un “J”. Le guidon se prolonge jusqu’à la base de la selle, tandis qu’un bras de suspension arrière s’incruste juste en dessous. Cette conception astucieuse intègre également le moteur, garantissant une transmission d’énergie optimale.

Le cadre du Moustache J est un chef-d’œuvre d’ingénierie. Fabriqué en France avec un procédé de moulage en coquille par gravité, il est à la fois robuste et élégant. Aucune soudure n’est visible, et la peinture granuleuse ajoute une touche de robustesse à l’ensemble. L’aspect du cadre est tout simplement impressionnant, et vous pouvez sentir la qualité au toucher.

Ce qui distingue encore davantage le Moustache J, c’est sa fabrication entièrement française. Contrairement à de nombreuses autres marques de vélos électriques, Moustache a pris l’engagement de produire localement une grande partie de ce vélo, du cadre à la peinture. Cette démarche est honorable et apporte une valeur ajoutée à ce vélo électrique unique.

Un équipement de haut niveau pour une conduite confortable

Le Moustache J ne déçoit pas non plus en termes d’équipement. Conçu pour être à la fois confortable en ville et dynamique sur les sentiers, ce vélo électrique se distingue par sa polyvalence. Il offre un confort exceptionnel grâce à sa selle télescopique, son guidon réglable et son porte-bagages bien pensé. La transmission par courroie Enviolo ajoute une touche de simplicité à la conduite, avec une poignée rotative pour changer les rapports en douceur.

Le porte-bagages du Moustache J offre différentes options pour répondre à vos besoins, que vous préfériez une version minimaliste ou une plateforme spécialement conçue. Il peut supporter une charge de 27 kg et est fixé de manière à ne pas gêner le mouvement de l’amortisseur arrière.

La suspension est l’un des points forts du Moustache J. Avec une fourche SR Suntour XCR 34 Air à l’avant et le système de suspension arrière Magic Grip Control de la marque, ce vélo est capable d’absorber les imperfections de la route, offrant ainsi un confort de conduite exceptionnel. La suspension est réglable sur deux positions pour s’adapter à différentes conditions de conduite.

Le Moustache J se démarque également par sa connectivité. Il est équipé du Smart System de Bosch et est compatible avec l’application Flow. Cette application vous permet d’ajuster certains paramètres, de suivre l’utilisation de votre vélo et même de le géolocaliser en cas de vol. Le Moustache J intègre également le système eBike Lock, qui améliore la sécurité en empêchant le démarrage du moteur en cas de vol.

Sur la Route et sur les Sentiers : Des Performances Exceptionnelles

Lorsque vous prenez le Moustache J en main pour la première fois, vous êtes immédiatement surpris par sa polyvalence. En ville, il offre une position de conduite confortable avec le dos droit, idéale pour une meilleure visibilité. Mais dès que vous vous aventurez sur les sentiers, vous découvrez un côté joueur que vous n’auriez pas cru possible pour un VAE à cadre ouvert.

Le Moustache J se comporte comme un VTT tout suspendu, offrant une expérience de conduite dynamique et engageante. Il est équipé de freins à disques hydrauliques Alhonga de 180 mm qui offrent un excellent pouvoir de freinage. La suspension arrière Magic Grip Control absorbe efficacement les aspérités de la route, offrant un niveau de confort impressionnant.

Même sur les sentiers plus techniques, le Moustache J continue de surprendre. Bien qu’il ne soit pas un VTT électrique au sens traditionnel, il s’attaque aux montées raides et aux descentes abruptes avec une agilité surprenante. Les pneus Schwalbe Super Moto-X de 27,5 pouces offrent une adhérence exceptionnelle, que ce soit sur l’asphalte ou sur les chemins de terre.

Autonomie et Puissance : Le Moteur Bosch Performance Line CX

Le Moustache J est propulsé par le moteur Bosch Performance Line CX de quatrième génération, l’un des moteurs les plus puissants de la gamme Bosch. Ce moteur délivre jusqu’à 85 Nm de couple, ce qui se traduit par une assistance puissante, que vous soyez sur le plat ou en montée. Le Moustache J est également équipé d’une batterie intégrée Bosch PowerTube de 750 Wh, qui offre une excellente autonomie.

La combinaison du moteur Bosch Performance Line CX et de la batterie PowerTube offre une expérience de conduite fluide et puissante. Les différents niveaux d’assistance, du mode Eco au mode Turbo, vous permettent de personnaliser votre expérience en fonction de vos besoins et de la topographie de votre trajet. Vous pouvez vous attendre à une autonomie de 50 à 150 km en fonction du mode d’assistance sélectionné et du terrain.

Conclusion : Le Moustache J, un Vélo Électrique Révolutionnaire Made in France

En conclusion, le Moustache J est un vélo électrique révolutionnaire qui repousse les limites de la polyvalence et du design. Entièrement fabriqué en France, il offre une expérience de conduite exceptionnelle, que ce soit en ville ou sur les sentiers. Son design unique, sa suspension performante et son équipement de haut niveau en font un choix remarquable pour ceux qui recherchent un vélo électrique capable de tout faire.

La combinaison du moteur Bosch Performance Line CX et de la batterie PowerTube offre une puissance et une autonomie exceptionnelles. Que vous soyez un citadin à la recherche d’un moyen de transport pratique et élégant ou un amateur de VTT à la recherche d’une expérience de conduite tout-terrain de haut niveau, le Moustache J mérite votre attention.

Alors, est-ce le VAE ultime ? C’est possible. Le Moustache J repousse les limites et apporte une touche de fraîcheur à l’industrie du vélo électrique. Si vous avez l’opportunité de l’essayer, nous vous recommandons de le faire. Il pourrait bien révolutionner votre manière de concevoir la mobilité électrique.