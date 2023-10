Une seule Wii U vendue en 2023 aux États-Unis : un succès nostalgique ou une erreur d’achat ?

Alors que la Nintendo Wii U est un vieux souvenir pour beaucoup, il semble qu’un(e) irréductible fan de la console ait réussi à dénicher et à acheter un exemplaire neuf sur le marché américain en 2023. Malgré l’arrêt de la production depuis 2017 et ce chiffre de ventes anecdotique, certains jeux maintiennent encore aujourd’hui un certain intérêt autour de cette plateforme.

La rareté du neuf : dernier souffle pour la console Nintendo Wii U

En effet, selon Mat Piscatella, analyste chez Circana, une seule Wii U neuve s’est vendue aux États-Unis tout au long de l’année 2023. Ce chiffre surprend, car Nintendo a cessé la production et abandonné la console en faveur de sa remplaçante directe, la Switch, dès 2017. Une légende urbaine prétend même qu’une fois achetée, cette dernière Wii U serait désormais “collector” et vouée à rejoindre les collections prestigieuses des passionnés de jeux vidéo.

Les consoles disponibles sur les sites de vente en ligne sont principalement des versions reconditionnées, voire d’occasion. Trouver une console totalement neuve tient donc de l’exploit et peut coûter relativement cher. Suivi des données : L’information provient directement des données de vente recueillies à l’échelle des magasins par Circana. Ces chiffres concernent environ 97 % du marché matériel informatique.

Pourquoi l’intérêt persiste-t-il pour la Wii U ?

En dépit du grand succès de sa grande sœur, la Switch, certains titres de Nintendo restent encore aujourd’hui introuvables sur cette dernière plateforme. De ce fait, quelques inconditionnels de la société japonaise demeurent fidèles à la Wii U pour profiter de jeux exclusifs.

Ce classique cultissime a été réédité en haute définition spécifiquement pour la console Wii U, mais n’a jamais été porté sur la Switch. Nintendo Land : Sorti exclusivement sur Wii U, cet ensemble de mini-jeux essentiellement multijoueurs présente divers univers emblématiques de Nintendo et met en valeur les fonctionnalités uniques du GamePad de la console.

La Wii U, un objet de collection convoité

Au-delà de la nostalgie qu’elle suscite auprès de ces fans qui ont connu ses heures de gloire, une raisonnement pragmatique tend à se confirmer autour de cette console désormais rare en état neuf. Les exemplaires encore disponibles devraient bientôt rejoindre le prestigieux rang des objets de collection.

À titre d’exemple, l’équipe d’Ici Japon a lancé un financement participatif en vue d’ouvrir le plus grand musée du jeu vidéo en France. Une Wii U neuve ferait naturellement partie des éléments clés de cette collection unique.

Une console condamnée à l’oubli numérique ?

Pour les adeptes de la Wii U qui rêvent encore aujourd’hui d’en profiter, il est important de souligner que Nintendo prévoit la fermeture de toutes les fonctionnalités en ligne pour cette console d’ici la fin de l’année. Ainsi, la communauté des joueurs et joueuses serait réduite à une simple expérience hors-ligne. Restent donc néanmoins les pépites de jeux exclusifs qui continueront d’alimenter la passion autour de cette console au destin quelque peu chaotique.

Maintenant qu’il ne reste plus qu’une seule unité vendue en 2023, on peut se demander : est-ce vraiment le chant du cygne pour la Wii U ou y a-t-il encore quelques irréductibles prêts à débourser des sommes folles pour s’emparer de la dernière console disponible ? Chose certaine, cette vente insolite témoigne au moins du charme indéniable et de la rareté nouvelle de la Wii U dans l’univers du jeu vidéo.