Dans un marché de l’hébergement web de plus en plus concurrentiel, LWS, prestataire français reconnu pour sa fiabilité, fait une annonce remarquable. À travers une promotion temporaire, l’hébergeur propose 100 Go d’espace web à seulement 1,49 €/mois, soit une réduction de 50 % sur son offre phare, tout en y incluant un nom de domaine offert.

Cette offre exceptionnelle de LWS : 100 Go d’hébergement web à 1,49€/mois avec nom de domaine offert

Une remise de -50 % pour lancer votre site WordPress en 2025

Cette offre est pensée pour répondre aux besoins des créateurs de sites, professionnels comme particuliers, qui veulent démarrer ou faire évoluer leur présence en ligne sans exploser leur budget.

Ce que vous devez retenir de cet article sur cette offre LWS, l’hébergement WordPress, le nom de domaine gratuit et la sécurité ISO 27001 :

En 2025, votre site à prix mini avec LWS : 100 Go SSD + domaine gratuit dès 1,49€/mois

💡 Idéal pour freelances, auto-entrepreneurs et PME en transformation numérique



Les points forts de l’offre LWS

Cette offre promotionnelle ne se contente pas d’un bon tarif : elle regorge de fonctionnalités concrètes, essentielles pour tout projet web sérieux.

100 Go de stockage SSD ultra rapide

Hébergement compatible WordPress, Joomla, PrestaShop et autres CMS

Nom de domaine gratuit la première année (ex : .fr, .com, .net…)

(ex : .fr, .com, .net…) Certificat SSL gratuit (HTTPS)

Sauvegardes automatiques

Adresses e-mails incluses

Support client 100 % français, disponible 7 jours sur 7

Vous pouvez consulter cette offre sur le site officiel de LWS : https://www.lws.fr

Une infrastructure certifiée ISO 27001

Ce qui distingue LWS de bon nombre d’acteurs du secteur, c’est son nouveau label de qualité : la certification ISO/IEC 27001:2022. Ce standard international garantit une gestion rigoureuse de la sécurité de l’information. En optant pour LWS, les utilisateurs bénéficient donc :

D’un environnement hautement sécurisé , conforme aux exigences du RGPD ;

, conforme aux exigences du RGPD ; D’un système de gestion des risques éprouvé ;

; D’une infrastructure auditée régulièrement pour prévenir les cybermenaces.

Un atout de poids pour les entreprises manipulant des données sensibles ou souhaitant héberger des boutiques en ligne.

Un hébergeur français engagé depuis 25 ans

Basé en France depuis sa création, LWS héberge plus de 680 000 sites à travers une gamme complète de solutions : hébergement mutualisé, VPS, cloud infogéré, e-mails professionnels, noms de domaine, certificats SSL, stockage cloud, etc.

Son engagement pour une technologie accessible à tous en fait une alternative locale et crédible aux géants internationaux. De plus, ses datacenters situés en France garantissent une excellente vitesse de chargement pour les visiteurs francophones, ainsi qu’une juridiction claire en matière de confidentialité.

Pour qui cette offre est-elle idéale ?

Cette formule est parfaite si vous êtes :

Auto-entrepreneur ou créateur d’entreprise ;

ou créateur d’entreprise ; Blogueur ou influenceur souhaitant se lancer ;

souhaitant se lancer ; Association ou organisme local en quête d’un site fonctionnel ;

en quête d’un site fonctionnel ; Freelance qui veut centraliser plusieurs sites clients ;

qui veut centraliser plusieurs sites clients ; PME en pleine transformation numérique.

LWS met également à disposition un outil d’installation automatique de CMS, permettant de lancer WordPress ou PrestaShop en 1 clic, sans connaissance technique.

Une offre taillée sur mesure pour WordPress

LWS a pensé cette offre spécialement pour les utilisateurs de WordPress, le CMS le plus populaire au monde. Que vous soyez débutant ou utilisateur confirmé, vous bénéficierez d’un hébergement optimisé pour les performances, la sécurité et la simplicité de gestion de WordPress. Grâce à l’installation automatique en un clic depuis le panneau de contrôle, vous pouvez créer votre site en quelques minutes, sans avoir besoin de compétences techniques.

WP Manager : une interface dédiée pour piloter vos sites WordPress

Inclus gratuitement dans l’offre, le WP Manager de LWS est un tableau de bord conçu pour faciliter la vie des utilisateurs de WordPress. Depuis une seule interface, vous pouvez :

Gérer plusieurs installations WordPress en simultané

Effectuer des mises à jour en un clic (noyau, extensions, thèmes)

Activer ou désactiver les plugins

Réinitialiser votre mot de passe admin WordPress

Effectuer des sauvegardes/restaurations instantanées

Cloner un site pour le tester ou le migrer en un clic

Le WP Manager est un véritable gain de temps pour les freelances, agences web et entrepreneurs gérant plusieurs projets.

LWS Optimize : un WordPress ultra-rapide et bien référencé

Pour booster la vitesse de votre site WordPress, LWS intègre également LWS Optimize, un outil exclusif d’optimisation automatique. Cette fonctionnalité améliore les performances de votre site sans avoir besoin de plugins supplémentaires ni de configuration complexe.

Parmi les avantages de LWS Optimize :

Mise en cache intelligente des pages

Minification CSS, JavaScript et HTML

Préchargement des polices et des ressources critiques

CDN intégré avec Cloudflare

Compression GZIP activée par défaut

Optimisation régulière de la base de données

Résultat : un site plus rapide, mieux noté sur Google PageSpeed, et donc mieux positionné dans les moteurs de recherche.

Migration facilitée

Vous êtes déjà chez un autre hébergeur ? Pas de panique. LWS propose des outils pour faciliter la migration de votre site, ou vous accompagne via son support technique pour rendre le passage totalement fluide.

Une réputation solide appuyée par des milliers d’avis clients

LWS n’est pas un nouvel acteur du marché : avec plus de 25 ans d’expérience dans l’hébergement web, l’entreprise a su bâtir une réputation exemplaire auprès de ses utilisateurs. En témoignent les milliers d’avis positifs laissés sur des plateformes de confiance comme Trustpilot et Google Avis, où LWS obtient régulièrement une note supérieure à 4,5/5. Les clients saluent notamment la qualité du support technique, la stabilité de l’hébergement, et la facilité d’utilisation des outils. Cette reconnaissance publique confirme la position de LWS comme l’un des hébergeurs français les plus fiables et appréciés.

Ce que disent les utilisateurs

De nombreux utilisateurs partagent leur satisfaction :

“Excellent support et service irréprochable”

“Mon site WordPress tourne parfaitement, je recommande !”

“Le meilleur rapport qualité-prix trouvé pour un hébergeur français.”

Comme toute promotion attractive, cette offre n’est disponible que pour une durée limitée. C’est le bon moment pour passer à l’action et sécuriser votre hébergement à petit prix jusqu’à 3 ans si vous le souhaitez, en payant à l’avance.

A retenir

Éléments inclus Détails Prix promo 1,49 €/mois (au lieu de 2,99 €) Stockage 100 Go SSD Domaine Offert pendant 1 an CMS WordPress, Joomla, PrestaShop… Certifications ISO 27001:2022 Sécurité SSL, backups, protection anti-DDoS Support Français, 7j/7 Serveurs Situés en France

Pour en savoir plus et profiter de cette offre exclusive, rendez-vous sur : www.LWS.FR

