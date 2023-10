La trottinette électrique Ninebot E2 Plus : Un choix viable à un coût inférieur ?

Promesse d’économie de temps et de confort

Le Ninebot E2 Plus est un modèle de trottinette proposé par Segway, qui cherche à offrir les fonctionnalités des modèles haut de gamme à un coût moindre. L’appareil semble privilégier l’aspect technique plutôt que le design, mais il s’avère être une option intéressante pour ceux qui cherchent un moyen de transport pratique pour les trajets quotidiens ou intermodaux.

Il offre notamment la possibilité de gagner du temps sur ses déplacements au quotidien. Cela peut représenter jusqu’à 15 minutes par trajet, ce qui n’est pas négligeable lorsqu’il s’agit de se rendre au travail ou à un rendez-vous.

Caractéristiques techniques du Ninebot E2 Plus

Poids réel : 14,1 kg

Puissance : 300W

Puissance de pointe : 500W

Pneus : 8 pouces, solides avec intérieur en nid d’abeille

Dimensions dépliées : 1070 x 445 x 510 mm

Dimensions pliées : 1130 x 413 x 320 mm

Vitesse maximale : 25 km/h (en moyenne, autour de 22 km/h)

Autonomie à vitesse maximale : 12,8 km

Temps de charge : 7,5 heures pour une charge complète, 6 heures jusqu’à 90%

Le design et la finition : de qualité mais encombrants

La finition de cette trottinette électrique Ninebot E2 Plus est exemplaire. Elle a prouvé sa résistance à l’eau, ayant supporté des conditions météorologiques diverses telles que la pluie, le vent et les grandes chaleurs. Ses pneus sont également un point fort, car ils combinent la robustesse des pneus solides et la souplesse d’une structure interne en nid d’abeille.

Toutefois, son poids de 14 kg la rend légèrement moins pratique lorsqu’il s’agit de l’emporter dans les transports en commun. En effet, elle peut rapidement devenir encombrante, notamment dans les escaliers ou lors des changements de train.

Son aspect compact n’est pas non plus son point fort, ce qui peut poser problème pour ceux qui cherchent à l’utiliser quotidiennement. Cela dit, il demeure supportable si on considère son utilisation prinicipalement

urbaine et sur de courtes distances.

Même si sa compacité peut s’améliorer, la qualité de fabrication générale et le prix offert justifient cet inconvénient.

L’application mobile : gratuite, complète et esthétique

L’application mobile associée au Ninebot E2 Plus est plutôt bien conçue. La navigation est facile et intuitive, même si certains aspects pourraient être améliorés pour rendre l’expérience utilisateur encore plus fluide.

Parmi les fonctionnalités intéressantes de l’application, on peut notamment citer la possibilité d’appairer et de dissocier sa trottinette à distance. Cela permet ainsi de bien gérer le contrôle des performances et d’éventuelles mises à jour.

Performances et autonomie : un bilan mitigé

Si l’autonomie annoncée de 12,8 km peut sembler suffisante pour une utilisation quotidienne sur de courtes distances, il faut toutefois considérer qu’elle est atteinte dans des conditions idéales, avec un poids du conducteur n’excédant pas 100 kg. Dans la pratique, cette autonomie ne dépasse guère les 13,4 km.

Ce qui constitue principalement un problème, c’est le temps de charge nécessaire pour atteindre une autonomie complète – jusqu’à 7 heures pour un plein, un temps réduit seulement de 20% en arrêtant la charge à 90%.

Il apparaît que cet aspect soit particulièrement pénalisant pour une utilisation régulière et constante de la trottinnette.

Avis final : Un bon choix pour un budget limité, mais avec quelques réserves

Pour le prix demandé, le Ninebot E2 Plus offre de nombreuses prestations attractives. Néanmoins, certains choix techniques le pénalisent dans des domaines où les utilisateurs recherchent précisément des solutions adaptées à leurs besoins.

La charge utile maximale de 90 kg limite les performances pour les personnes de poids supérieur

L’autonomie est plutôt faible et insuffisante pour de longs trajets quotidiens

Le temps de charge assez long rend difficile une utilisation intensive de l’appareil

En conclusion, le Ninebot E2 Plus peut s’avérer être une bonne option pour ceux qui cherchent une trottinette électrique à un prix abordable. Toutefois, il convient de bien prendre en compte les limitations mentionnées ci-dessus avant de faire son choix. Pour ceux dont l’utilité première est la praticité ou la dimension écologique, ce modèle justifie ses inconvénients pour un prix inférieur comparé aux autres modèles du marché.