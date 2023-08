Révolutionnez Votre Expérience de Jeu en Live : Découvrez le Secret de GameStream avec la Nvidia Shield TV !

Jouez à Tous Vos Jeux Préférés en Streaming : La Nvidia Shield TV et GameStream vous Ouvent les Portes d’un Nouveau Monde de Divertissement !

Le streaming de jeux vidéo a gagné en popularité ces dernières années, grâce à des technologies innovantes comme GameStream. Dans cet article, nous vous expliquerons comment utiliser GameStream avec la Shield TV de NVIDIA, ses avantages et inconvénients, ainsi que quelques astuces pour optimiser votre expérience de jeu en streaming.

Pour jouer en streaming avec la Shield TV de NVIDIA, il faut d’abord activer la fonctionnalité Gamestream sur votre PC et SHIELD TV. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un PC équipé d’une carte graphique GeForce® GTX compatible et d’un appareil Nvidia SHIELD. Voici un guide rapide pour commencer :

Installez la dernière version du logiciel GeForce Experience sur votre PC. Assurez-vous que votre ordinateur et votre NVIDIA SHIELD sont connectés au même réseau Wi-Fi. Dans le panneau de configuration GeForce Experience, activez l’option “GameStream”. Sur votre SHIELD, ouvrez l’application NVIDIA Games et sélectionnez le service “GameStream”. Votre PC devrait maintenant apparaître dans la liste des dispositifs disponibles, sélectionnez-le. Vous pouvez maintenant accéder à vos jeux PC directement depuis votre NVIDIA SHIELD et les jouer en streaming.

Vos programmes favoris en streaming La box TV Android Nvidia Shield vous permet de regarder tous vos programmes favoris en streaming. Pour regarder la TV avec Nvidia Shield, commencez par la connecter à votre télévision. Ensuite, vous pouvez utiliser l’application Zattoo actuellement disponible sur la box.

Box Android de Nvidia | Avis, Avantages et inconvénients Dispositif de streaming assez populaire, le Box Android permet aux utilisateurs de regarder des contenus en streaming sur leur téléviseur. Ces dispositifs sont de plus en plus tendance en raison de leur facilité d’utilisation et de leur accessibilité.

Console de jeux, Box Android TV La Nvidia Shield TV est un puissant appareil de streaming qui offre une expérience de visionnage immersive avec la prise en charge du 4 K HDR. Avec son puissant processeur Tegra X1+ et ses nombreuses options de jeu, la Shield TV est également un excellent choix pour les joueurs.

Comment installer google sur nvidia shield tv ? Nous vous invitons à découvrir dans cet article la méthodologie détaillée étape par étape pour réussir comme un pro, l’installation de Google sur Nvidia Shield TV.

Quels jeux peut-on jouer sur Nvidia Shield ?

La plupart des jeux PC modernes sont compatibles avec GameStream, ce qui signifie que vous pouvez jouer à des titres populaires comme Fortnite, Apex Legends et Call of Duty : Warzone directement sur votre téléviseur. De plus, grâce au service GeForce NOW de NVIDIA, vous pouvez même accéder à des jeux PC sans avoir à les installer sur votre propre ordinateur.

liste de certains des meilleurs jeux disponibles sur la Nvidia Shield TV grâce à la fonction GameStream :

Fortnite

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

The Witcher 3: Wild Hunt

Rocket League

Assassin’s Creed Valhalla

Doom Eternal

Red Dead Redemption 2

Cyberpunk 2077

Minecraft

Grand Theft Auto V

Overwatch

Rainbow Six Siege

Borderlands 3

Cuphead

N’oubliez pas que la disponibilité des jeux peut varier en fonction de votre région et des mises à jour. Assurez-vous de vérifier les dernières informations sur les jeux compatibles avec GameStream pour la Nvidia Shield TV.

Les avantages du streaming avec la Shield TV de NVIDIA

Jouer en live avec la Shield TV de NVIDIA offre plusieurs avantages par rapport aux consoles traditionnelles :

Flexibilité : Vous n’êtes pas limité à une sélection de jeux spécifiques à une console. Vous pouvez jouer à presque tous les jeux PC disponibles sur le marché.

Vous n’êtes pas limité à une sélection de jeux spécifiques à une console. Vous pouvez jouer à presque tous les jeux PC disponibles sur le marché. Qualité graphique : Les cartes graphiques NVIDIA offrent une qualité d’image supérieure aux consoles, avec des résolutions allant jusqu’à 4K.

Les cartes graphiques NVIDIA offrent une qualité d’image supérieure aux consoles, avec des résolutions allant jusqu’à 4K. Mises à jour matérielles : Contrairement aux consoles, vous pouvez mettre à niveau votre carte graphique pour améliorer les performances et la qualité graphique de vos jeux.

Contrairement aux consoles, vous pouvez mettre à niveau votre carte graphique pour améliorer les performances et la qualité graphique de vos jeux. Économies : En achetant un PC compatible GameStream, vous économisez sur l’achat d’une console et de ses accessoires supplémentaires.