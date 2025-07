Tour de France 2025 : les moniteurs ESF ouvrent les étapes mythiques du col de la Loze et de la Madeleine

4.9/5 - (10 votes)

Les moniteurs ESF sur la route du Tour de France 2025 avec France Montagnes

Pourquoi voit-on des moniteurs de ski au cœur du Tour de France chaque été ? Depuis plus de 10 ans, les moniteurs et monitrices de l’École du Ski Français (ESF) et France Montagnes sillonnent les routes de la Grande Boucle pour promouvoir la montagne en été et ses bienfaits sur le corps et l’esprit.

Ce peloton unique, composé d’une trentaine de moniteurs esf et d’athlètes de haut niveau issus de la Fédération Française de Ski (FFS), ouvre la route aux cyclistes professionnels du Tour de France. Après le col du Noyer en 2024 et le Grand Colombier en 2023, ils seront cette année présents sur deux étapes savoyardes incontournables.

Rendez-vous en direct le jeudi 24 juillet et le samedi 2 août 2025 sur France Télévision !

⛰️ Les moniteurs ESF et France Montagnes participent au Tour de France 2025 pour promouvoir la montagne en été et ses bienfaits pour la santé.

🚴‍♀️ Un peloton unique de moniteurs et champions ouvre deux étapes mythiques : le col de la Loze le 24 juillet et le col de la Madeleine le 2 août.

🎯 Les “Pulls rouges” incarnent toute l’année la passion de la montagne, valorisant le tourisme estival et les sports de pleine nature auprès du grand public.

🤝 L’engagement des moniteurs ESF dans le Tour renforce la visibilité des stations et des activités montagne été comme hiver, créant un lien fort avec les territoires.

Les étapes 2025 du peloton France Montagnes

Tour de France Hommes : Courchevel via le col de la Loze – 24 juillet

Le départ sera donné à Brides-les-Bains le jeudi 24 juillet. Une heure avant la caravane publicitaire, les moniteurs et monitrices esf s’élanceront pour une montée de 22 km menant au mythique col de la Loze.

Tour de France Femmes : Saint-François-Longchamp via le col de la Madeleine – 2 août

Le samedi 2 août, c’est à La Chambre que les monitrices et représentants des stations de montagne prendront le départ. Un parcours de 19 km avec 1 512 m de dénivelé les attend pour atteindre le col de la Madeleine, en passant par les spectaculaires lacets de Montvernier.

Un peloton engagé et fédérateur

Pour rejoindre le peloton France Montagnes, les moniteurs et monitrices esf doivent passer une épreuve de qualification fin juin. Les participants sélectionnés auront l’honneur de porter les couleurs de la montagne pendant ces étapes emblématiques.

En 2025, plusieurs champions et championnes de renom viendront prêter leur image et leur engagement à cette aventure, renforçant le lien entre la performance sportive et la passion de la montagne. Un peloton d’exception, avec des visages familiers du grand public, est attendu cette année encore.

Promouvoir la montagne été comme hiver

Chaque année, l’École du Ski Français et France Montagnes s’associent pour promouvoir les bienfaits de la montagne et encourager les pratiques sportives douces.

Au-delà de leur rôle hivernal, les monitrices et moniteurs esf participent activement à la dynamique touristique et à la vie des vallées. Leur engagement dans cette aventure sportive contribue à faire vivre la montagne toute l’année.

« La montagne, c’est l’âme du Tour de France. Elle s’exprime à travers ce peloton formé de moniteurs et de champions – et bien sûr de monitrices et de championnes sur le Tour féminin. Tous contribuent à faire battre le cœur de leur territoire, en hiver et bien au-delà. »

– Christian Prudhomme, directeur du Tour de France

Grâce à ce projet fédérateur, l’ESF continue de mobiliser toute une profession autour de la valorisation des massifs montagneux en été comme en hiver, incarnée par ses célèbres « Pulls rouges », véritables ambassadeurs de la montagne française.

À propos de l’École du Ski Français (ESF)

Créée en 1945, l’École du Ski Français fête ses 80 ans en 2025. Présente dans 5 massifs français, elle regroupe 210 écoles et plus de 16 500 moniteurs passionnés qui transmettent leur savoir-faire et la culture montagne à des milliers de skieurs chaque année.

Les moniteurs esf, surnommés les « Pulls rouges », sont engagés, adaptables et à l’écoute des évolutions sociétales, tout en conservant l’esprit qui fait la force et la renommée de l’école depuis sa création.

En s’impliquant dans le Tour de France 2025, les moniteurs et monitrices esf continuent de mettre la montagne à l’honneur, de partager leur passion et de renforcer l’attractivité des stations en toutes saisons. Une belle manière de rappeler que la montagne ne se vit pas seulement en hiver.

Ne manquez pas ces moments forts du Tour de France 2025 et venez encourager les Pulls rouges sur les étapes de Courchevel et de Saint-François-Longchamp !