Les chiplets : l’évolution de l’architecture des semi-conducteurs en pleine expansion

L’industrie des semi-conducteurs traverse une transformation majeure grâce à l’émergence des chiplets, ces petits blocs fonctionnels modulaires assemblés pour former un circuit intégré plus performant et adaptable. Face aux contraintes croissantes des conceptions monolithiques traditionnelles, fabricants et concepteurs privilégient de plus en plus cette approche innovante. Découvrons ensemble comment cette technologie redéfinit les bases de l’innovation électronique, du stockage à la pointe jusqu’aux processeurs graphiques de dernière génération.

Pourquoi les architectures monolithiques montrent-elles leurs limites ?

La production de circuits intégrés sur une seule puce, appelée architecture monolithique, atteint progressivement ses frontières du fait de la miniaturisation extrême et de la complexité croissante du design. Dans le même temps, le coût de fabrication grimpe sensiblement, tandis que le rendement baisse à mesure que la taille de la puce augmente. Ces facteurs ralentissent considérablement les avancées dans certains domaines où la performance et la fiabilité sont essentielles.

Dans ce contexte, de nombreux acteurs du secteur optent pour les architectures multipuces ou multi-die. Cette solution répond efficacement aux nouveaux besoins industriels, sans dépendre uniquement des progrès de la lithographie ou des processus complexes liés aux grands wafers. Les chiplets, éléments clés de ces systèmes, offrent une flexibilité de conception inédite lors de l’assemblage des puces finales.

Un chiplet est un composant fonctionnel indépendant conçu pour être interconnecté à d’autres chiplets à l’intérieur d’un même boîtier afin de créer une puce complète. Cette philosophie de conception modulaire s’oppose totalement à l’intégration monolithique, où toutes les fonctions résident sur un seul morceau de silicium.

En combinant plusieurs chiplets spécialisés — calcul, cache mémoire, gestion des entrées/sorties ou logique dédiée — les concepteurs disposent d’une palette d’assemblage flexible. Cela permet d’adopter rapidement des innovations ciblées pour chaque bloc, selon les besoins de chaque application finale.

Des alliances stratégiques pour accélérer l’adoption des chiplets

Dans ce nouvel univers technologique, la collaboration devient essentielle. Plusieurs spécialistes des semi-conducteurs s’allient afin de mutualiser leur savoir-faire et leurs ressources, pour développer des solutions adaptées aux systèmes sur puce (SoC) de demain. Ces synergies visent à réduire les coûts tout en exploitant des expertises complémentaires, notamment dans la gestion de la mémoire et l’interconnexion des modules.

Par exemple, dans le domaine de la mémoire non volatile (NVM), Deca Technologies et Silicon Storage Technology, filiale de Microchip, ont uni leurs forces pour lancer une plateforme dédiée aux systèmes multipuces avancés. Ce partenariat associe la technologie M-Series de Deca à l’expertise de SST en NVM, afin de proposer une offre adaptée aux marchés émergents comme l’intelligence artificielle embarquée ou le stockage haute performance.

Quels bénéfices attendus pour la mémoire NVM ?

L’intégration de chiplets dans les modules mémoire ouvre la voie à une nette amélioration des performances globales. La gestion indépendante de chaque bloc réduit la latence et facilite l’adaptation rapide face aux évolutions technologiques. Pour les fabricants de solutions embarquées ou de serveurs haut de gamme, cela représente un avantage concurrentiel certain.

La modularité permet aussi de raccourcir les cycles de développement. Une modification n’impose plus de repenser tout le système : il suffit de remplacer le chiplet concerné. Cette approche simplifie grandement la personnalisation et la maintenance des systèmes électroniques complexes, tout en optimisant les coûts industriels.

Les défis posés par l’interconnexion et la standardisation

Malgré tous ses atouts, le passage aux architectures multipuces soulève des défis techniques majeurs, principalement autour de l’interconnexion. Garantir une communication fiable et rapide entre les différents chiplets nécessite la création de nouveaux standards, capables d’assurer l’interopérabilité entre fournisseurs variés.

Des consortiums industriels travaillent actuellement à l’élaboration de spécifications communes, indispensables pour éviter la fragmentation du marché et permettre l’intégration fluide de chiplets provenant de multiples horizons. L’objectif reste de renforcer la compatibilité, de réduire les coûts et de garantir une expérience utilisateur cohérente malgré la diversité des sources d’approvisionnement.

Le secteur du calcul haute performance est l’un des premiers à expérimenter les architectures multi-chiplets. AMD, pionnier dans ce domaine, déploie depuis quelques années des unités de calcul graphique (GPU) et des processeurs centraux (CPU) qui tirent parti de ces nouvelles possibilités.

Pour répondre à la demande croissante en gaming et intelligence artificielle, AMD a intégré à ses processeurs Ryzen et à sa plateforme Instinct MI200 différentes formes de chiplets spécialisés. Cette évolution permet de séparer cœur de calcul, mémoire cache et interfaces E/S, offrant ainsi une personnalisation poussée des performances selon les usages.

L’arrivée des GPU multi-chiplets chez AMD

La prochaine génération d’architectures graphiques, connue sous le nom de code UDNA, promet d’aller encore plus loin en abandonnant le modèle de la puce unique. Les futures cartes AMD seraient alors constituées de plusieurs chiplets interconnectés, chacun assumant un rôle spécifique (calcul, mémoire, gestion réseau). Ce modèle vise à augmenter la puissance de calcul et l’efficacité énergétique.

Cette stratégie prolonge le travail initié avec la série Instinct MI200, déjà pionnière dans l’empilement de chiplets pour servir les applications de datacenters et d’apprentissage profond. Désormais, cette technique se démocratise jusque dans les produits destinés aux joueurs exigeants.

Des chiplets de cache pour repousser les limites du jeu vidéo

Les récentes informations autour de Zen 7 3D Core annoncent une avancée notable : l’apparition de chiplets dédiés au cache, empilés pour étendre significativement la bande passante mémoire accessible aux jeux et traitements intensifs. Cette innovation offre un avantage décisif en termes de vitesse, grâce à une meilleure proximité des données critiques pour les applications de pointe.

AMD mise également sur ce principe modulaire pour faciliter la montée en gamme de ses processeurs, en adaptant la capacité de cache selon les besoins du marché, tout en maintenant une architecture homogène au niveau du cœur principal du CPU.

Quelques caractéristiques distinctives des chiplets

Modularité favorisant une adaptation accélérée aux évolutions technologiques

favorisant une adaptation accélérée aux évolutions technologiques Réduction des coûts et des délais de conception grâce à la réutilisation de blocs éprouvés

et des délais de conception grâce à la réutilisation de blocs éprouvés Amélioration de la flexibilité et de la personnalisation des systèmes finaux

et de la personnalisation des systèmes finaux Défis persistants autour de l’ interconnexion et des normes industrielles

et des normes industrielles Potentiel d’innovation accru pour la mémoire, le calcul, le graphisme et l’intelligence artificielle

Aspects Monolithique Chiplets Structure Unique bloc de silicium Assemblage de blocs indépendants Évolutivité Limitée par la taille du wafer Très élevée, échangeable par module Coût de fabrication Haut à cause des pertes sur grandes surfaces Optimisé grâce à la modularité Flexibilité Faible Forte

