Threads bat des records de croissance et atteint 100 millions d’utilisateurs, Elon Musk menace de poursuivre Meta

L’application Threads, lancée par Meta pour concurrencer Twitter, a franchi la barre des 100 millions d’inscrits en un temps record. Les utilisateurs peuvent y poster des messages de 500 caractères maximum, ainsi que des photos et des vidéos. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, s’est félicité de cette croissance organique réalisée quasiment sans promotion.

Threads bat des records de croissance avec 100 millions d’utilisateurs

Ce succès témoigne de l’engouement réel pour ce nouveau réseau social.

Une croissance plus rapide que ChatGPT

Moins d’une semaine après son lancement, Threads compte déjà 100 millions d’utilisateurs, faisant de l’application la plus rapide à atteindre ce chiffre.

À titre de comparaison, ChatGPT avait mis 2 mois pour atteindre les 100 millions d’utilisateurs, une performance déjà remarquable à l’époque.

Threads n’est même pas encore disponible dans les pays de l’Union européenne, principalement à cause d’une problématique liée à la gestion des données des utilisateurs européens.

Alors que Threads connaît une popularité grandissante, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, n’a pas hésité à critiquer publiquement l’application et à menacer Meta de poursuivre en justice. Les raisons derrière cette menace n’ont pas encore été révélées, mais il est possible que cela ait un lien avec la gestion des données des utilisateurs ou les fonctionnalités de l’application.

Les réactions face à la montée en puissance de Threads

En moins de 8 heures seulement après son lancement, Threads avait déjà attiré plusieurs millions d’utilisateurs, prouvant son incroyable popularité.

Certains observateurs s’inquiètent des conséquences pour Twitter, qui pourrait voir une partie de ses utilisateurs migrer vers ce nouveau réseau social.

D’autres soulignent le fait que si l’on souhaite quitter définitivement Threads, il faut également supprimer son compte Instagram, car les deux applications sont liées.

Quel avenir pour Threads face à la concurrence et aux critiques ?

Malgré les menaces d’Elon Musk et les interrogations soulevées par certains, Threads semble bien parti pour devenir un acteur majeur du paysage des réseaux sociaux. La rapidité de sa croissance et l’engouement des utilisateurs témoignent de son potentiel succès. Toutefois, il reste à voir comment l’application évoluera au fil du temps et si elle sera en mesure de faire face aux défis posés par la concurrence et la régulation.

Les enjeux pour Meta et les réseaux sociaux

Threads représente un enjeu majeur pour Meta, qui cherche à diversifier son offre de réseaux sociaux et à renforcer sa position dominante sur le marché.

La concurrence entre Threads et Twitter pourrait pousser les deux entreprises à innover davantage et à proposer des fonctionnalités toujours plus attractives pour les utilisateurs.

Les questions liées à la gestion des données et à la protection de la vie privée seront probablement au cœur des débats autour de l’application dans les mois à venir.

En conclusion, Threads a réussi un démarrage fulgurant et attire l’attention du monde entier, aussi bien des utilisateurs que des observateurs du secteur. Le succès de cette nouvelle application montre qu’il y a toujours de la place pour l’innovation et la disruption dans l’univers des réseaux sociaux. Il reste à voir comment Threads parviendra à se maintenir face à une concurrence féroce et à répondre aux défis posés par la régulation et la protection des données.

